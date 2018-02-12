15 отзывов в интернете, которые оказались даже круче самой покупки

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Собираясь что-то купить или выбирая заведение для отдыха, мы обычно обстоятельно изучаем отзывы и мысленно посылаем лучи благодарности тем, кто оставляет подробные, развернутые комментарии о товаре. Но иногда они написаны так увлекательно, что читаются как настоящий литературный опус. Эти ребята настолько хороши в написании отзывов, что совершенно неважно, какой продукт они описывают: нужно срочно покупать.