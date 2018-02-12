15 отзывов в интернете, которые оказались даже круче самой покупки
Собираясь что-то купить или выбирая заведение для отдыха, мы обычно обстоятельно изучаем отзывы и мысленно посылаем лучи благодарности тем, кто оставляет подробные, развернутые комментарии о товаре. Но иногда они написаны так увлекательно, что читаются как настоящий литературный опус. Эти ребята настолько хороши в написании отзывов, что совершенно неважно, какой продукт они описывают: нужно срочно покупать.
Мы в AdMe.ru от души позабавились, пока читали эти шедевры. Предлагаем и вам разделить наше веселье.
1. Надувной мяч
2. Ломтерезка
3. Водитель
4. Матрац
5. Женское белье
6. Чехол
7. Сумка
8. Игра
9. Наушники
10. Мазь
11. Алкоголь
12. Переноска для животных
13. Платье
14. Водяной пистолет
15. Кровать
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А вы оставляете отзывы о товарах и заведениях? Расскажите в комментариях!
Фото на превью rommeg/pikabu