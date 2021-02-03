15+ открытий пользователей, которые прокачали свою внимательность до 80-го уровня

Чтобы сделать захватывающее открытие, необязательно иметь ученую степень. Иногда достаточно наблюдательности или детской любознательности, как у героев нашей подборки. А порой наоборот: именно накопленный с годами опыт и дает основательную пищу для ума и помогает сделать меткие выводы.

AdMe.ru считает, что подобные находки не должны затеряться. В бонусе — несколько лайфхаков, как упростить некоторые моменты в жизни.

Только не говорите, что у кошек не 9 жизней

«В мультике про Простоквашино папа с мамой, обсуждая пропажу Дяди Федора, моют кучу посуды»

«Явно после гостей, явно что-то праздновали. А в новых сериях младшую сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, а папу-то — Дима!»

«Только сегодня, пересмотрев в фоновом режиме „Титаник“, я вдруг понял, что колье было застраховано папашей жениха Натаном Хокли»

«Хоть и везли его (колье) как подарок невесте. Вот ведь жук!»

«Я не мог понять, почему люди носят майки с мультяшными зубами»

«Потом только догадался, что это был новый логотип Бэтмена. В свою защиту скажу, что тут видны желтые „зубы“».

«Для меня открытием было, что штуковину на крышке мультиварки (внутри) можно снять и спокойно помыть»

Каждый день может открыть что-нибудь новенькое

«В детстве мне нравился мультфильм „Том и Джерри“, особенно персонаж Джерри (мышь). Как только я вырос, я понял, что антагонист — это как раз он, а не Том (кот), который хотел лишь спокойно пожить»

«Сейчас я ненавижу Джерри! Как и с фильмом „Бэтмен“: повзрослев, ты понимаешь, что Джокер был намного лучше и харизматичнее Бэтмена».

Просто музыканты умеют заглядывать в будущее

«Раньше историки считали, что символы мужчины и женщины — это щит и меч Марса (мужской) и зеркальце Венеры (женский)»

«Но сейчас эту теорию ученые практически единогласно отвергают. Это просто сокращения имен древнегреческих богов Марса и Венеры».

«Купил собаке суши. Если вы не знали, то собачьи суши выглядят так»

Как давно вы узнали, что Рианна младше Леди Гага?

Все сейчас зевнули?

«А сколько вам было, когда вы узнали, что тыква — это фрукт?»

Вот и что теперь делать с этой информацией?

«Я долго считал, что „су-шеф“ по-французски означает „повар, специализирующийся на соусах“. Мне казалось это логичным, ведь есть же сомелье. Так почему бы кому-то не заниматься соусами?»

А рэп, оказывается, появился намного раньше, чем мы представляли

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