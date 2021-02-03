15+ открытий пользователей, которые прокачали свою внимательность до 80-го уровня
Чтобы сделать захватывающее открытие, необязательно иметь ученую степень. Иногда достаточно наблюдательности или детской любознательности, как у героев нашей подборки. А порой наоборот: именно накопленный с годами опыт и дает основательную пищу для ума и помогает сделать меткие выводы.
AdMe.ru считает, что подобные находки не должны затеряться. В бонусе — несколько лайфхаков, как упростить некоторые моменты в жизни.
Только не говорите, что у кошек не 9 жизней
«В мультике про Простоквашино папа с мамой, обсуждая пропажу Дяди Федора, моют кучу посуды»
«Явно после гостей, явно что-то праздновали. А в новых сериях младшую сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, а папу-то — Дима!»
«Только сегодня, пересмотрев в фоновом режиме „Титаник“, я вдруг понял, что колье было застраховано папашей жениха Натаном Хокли»
«Хоть и везли его (колье) как подарок невесте. Вот ведь жук!»
«Я не мог понять, почему люди носят майки с мультяшными зубами»
«Потом только догадался, что это был новый логотип Бэтмена. В свою защиту скажу, что тут видны желтые „зубы“».
«Для меня открытием было, что штуковину на крышке мультиварки (внутри) можно снять и спокойно помыть»
Каждый день может открыть что-нибудь новенькое
«В детстве мне нравился мультфильм „Том и Джерри“, особенно персонаж Джерри (мышь). Как только я вырос, я понял, что антагонист — это как раз он, а не Том (кот), который хотел лишь спокойно пожить»
«Сейчас я ненавижу Джерри! Как и с фильмом „Бэтмен“: повзрослев, ты понимаешь, что Джокер был намного лучше и харизматичнее Бэтмена».
Просто музыканты умеют заглядывать в будущее
«Раньше историки считали, что символы мужчины и женщины — это щит и меч Марса (мужской) и зеркальце Венеры (женский)»
«Но сейчас эту теорию ученые практически единогласно отвергают. Это просто сокращения имен древнегреческих богов Марса и Венеры».
«Купил собаке суши. Если вы не знали, то собачьи суши выглядят так»
Все сейчас зевнули?
«А сколько вам было, когда вы узнали, что тыква — это фрукт?»
Вот и что теперь делать с этой информацией?
«Я долго считал, что „су-шеф“ по-французски означает „повар, специализирующийся на соусах“. Мне казалось это логичным, ведь есть же сомелье. Так почему бы кому-то не заниматься соусами?»
А рэп, оказывается, появился намного раньше, чем мы представляли
Бонус № 1: веревка, лазер — и лазерный уровень готов
Бонус № 2: стул, резинка, таймер на телефоне — штатив в домашних условиях
Бонус № 3: держатель для туалетной бумаги можно использовать для пряжи
А какие наблюдения делали вы?