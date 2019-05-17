15 открытий от пользователей сети, которые непросто будет выкинуть из головы

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Сухими научными фактами многие из нас пресытились еще в школе. Зато необычные открытия о происхождении пиньяты или о ежиках-мясоедах не могут не привлечь внимания. А людям, которые подметили эту информацию, мы можем только поаплодировать.

Мы в AdMe.ru поражаемся, как пользователи неустанно находят все более впечатляющие факты, о которых мы даже не задумывались.

Адам Драйвер выглядит так, будто кто-то пытался нарисовать Киану Ривза по памяти

Предкам пришлось попробовать столько невкусного, чтобы мы сегодня наслаждались едой

Но не только у продуктов есть неожиданная история из прошлого

Сколько вам понадобилось лет, чтобы понять, что в McDonald’s мусор выкидывать нужно, нажав на педаль внизу, а не толкая эту крышку подносом?

Ежики тоже оказались достаточно кровожадными

Ощущение, которое усиливается в темноте

Создатели «Симпсонов» явно что-то знают

И создатели «Шрека» тоже в курсе

Такое точно не разрешили бы написать в сочинении по литературе

Перчатка Бесконечности подозрительно похожа на реально существующую реликвию — руку Терезы Авильской

Теперь нужно быть осторожнее с квасом

Спаржа растет так, как будто пытается разыграть какого-нибудь невежду, который не в курсе, как она растет на самом деле

Настало время открытий, меняющих сознание

Так вот откуда черпали вдохновение авторы этих «четких» стрижек

Что только не заставит делать интернет