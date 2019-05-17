15 открытий от пользователей сети, которые непросто будет выкинуть из головы
Сухими научными фактами многие из нас пресытились еще в школе. Зато необычные открытия о происхождении пиньяты или о ежиках-мясоедах не могут не привлечь внимания. А людям, которые подметили эту информацию, мы можем только поаплодировать.
Мы в AdMe.ru поражаемся, как пользователи неустанно находят все более впечатляющие факты, о которых мы даже не задумывались.
Адам Драйвер выглядит так, будто кто-то пытался нарисовать Киану Ривза по памяти
Предкам пришлось попробовать столько невкусного, чтобы мы сегодня наслаждались едой
Но не только у продуктов есть неожиданная история из прошлого
Сколько вам понадобилось лет, чтобы понять, что в McDonald’s мусор выкидывать нужно, нажав на педаль внизу, а не толкая эту крышку подносом?
Ежики тоже оказались достаточно кровожадными
Ощущение, которое усиливается в темноте
Создатели «Симпсонов» явно что-то знают
И создатели «Шрека» тоже в курсе
Такое точно не разрешили бы написать в сочинении по литературе
Перчатка Бесконечности подозрительно похожа на реально существующую реликвию — руку Терезы Авильской
Теперь нужно быть осторожнее с квасом
Спаржа растет так, как будто пытается разыграть какого-нибудь невежду, который не в курсе, как она растет на самом деле
Настало время открытий, меняющих сознание
Так вот откуда черпали вдохновение авторы этих «четких» стрижек
Что только не заставит делать интернет
Какие простые, но впечатляющие факты об окружающем мире встречались вам в последнее время?