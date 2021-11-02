15+ открытий о противоположном поле, которые нужно было совершить уже давным-давно
О том, что мужчины и женщины с разных планет, написана уйма статей. Однако, даже прочитав их все, нам вряд ли удастся познать все тонкости устройства друг друга. Один пользователь Reddit решил, вероятно, углубить свои познания в этой области и поинтересовался у людей, о какой особенности противоположного пола те бы хотели узнать на более раннем этапе своей жизни. И высказаться на эту тему пожелали тысячи человек.
Мы в редакции AdMe.ru просто оторваться не могли от этого треда и отобрали для вас 15+ наиболее примечательных, на наш взгляд, ответов.
- Я долгое время избегала красивых парней и выбирала тех, у кого и внешность поскромнее, и поведение соответствующе. И только спустя годы я поняла, что непримечательный внешний вид необязательно делает парня более приземленным, сочувствующим, скромным или вдумчивым. И наоборот, привлекательный внешний вид вовсе не означает, что парень обязательно будет высокомерным, тщеславным, ветреным или глупым. © zazzlekdazzle / Reddit
- Парни, слушайте крайне внимательно! Когда ваша половинка впервые станет матерью, вы на всю оставшуюся жизнь станете для нее номером два. Да, вы никогда не будете важнее ребенка. Так что, прежде чем завести малыша, не забудьте как следует насладиться этим периодом вашей совместной жизни. © SECTION31BLACK / Reddit
- Хотел бы я знать раньше, что девушки и парни по-разному смотрят на свою безопасность. Девушки часто чувствуют себя незащищенными, мы же даже не задумываемся о таких вещах. Я был уже взрослым, когда осознал, что я никогда не шел по пустой улице и не опасался, что на меня могут напасть. Я могу болтаться где угодно, оставаться не пойми у кого с ночевкой и не бояться, что что-то может пойти не так. И я чувствую себя особенно глупо в связи с этим, потому что я рос в окружении 3 сестер и не додумался до этого раньше. © neowakko / Reddit
- Мужчины, влюбившись в кого-то, нервничают так же сильно, как и мы в схожей ситуации. Так что не стоит всегда ждать от них первого шага. Если вам кто-то нравится, признайтесь ему в этом. К примеру, мой парень, с которым мы вместе уже полтора года, сказал, что считал меня чересчур крутой и не решался сам со мной заговорить, чтобы не выставить себя на посмешище. Благо я заговорила с ним первая. © Suzettebishop89 / Reddit
- По своему опыту могу сказать, что женщин волнует не столько то, как хорошо вы справляетесь с различными задачами, сколько ваши усердные попытки с чем-то разобраться. © webbedlizardbits / Reddit
- Мужчины не замечают либо не придают столько значения изъянам нашего тела, из-за которых мы чувствуем себя неуверенно. Я как-то раз сказала мужу что-то о своих растяжках на груди, а он такой: «Какие растяжки? Не помню такого». Это все, конечно, чертовски приятно, но мне лично уверенности не прибавляет. © mlstrngr / Reddit
- Хотел бы я знать раньше то, насколько сильно женщин привлекает уверенность в себе. Поначалу я строил из себя всего такого уверенного в себе мужика, и это действительно сработало, я и в самом деле сейчас ощущаю себя таким. © hunkachunk88888 / Reddit
- Женщин нужно спрашивать, хотят ли они, чтобы мы дали им совет или просто выслушали их. Я не сразу это понял. Думаю, в этом кроется залог хороших отношений. © beardedheathen / Reddit
- Когда я была моложе, я не рисковала предстать перед парнем, который мне нравится, без макияжа или не при полном параде. Я думала, что мы им нравимся только тогда, когда выглядим на все 10 из 10. Это такое кошмарное заблуждение! Им нет до этого никакого дела до тех пор, пока с вами круто проводить время. © catchyusername4867 / Reddit
- Хотела бы я знать раньше то, что очень многие мужчины не уверены в себе. Вот почему так важно почаще делать им комплименты. © CatGirlColorado / Reddit
- Женщины мысленно расстаются с нами как минимум за 2 месяца до самого разрыва отношений, поэтому у нас и создается впечатление, что они так просто двигаются дальше. © HypoHypoGuy / Reddit
- А я хотел бы раньше знать, что женщинам нужна любовь, а не просто мужлан рядом. Я всегда думал, что, чтобы быть хорошим партнером, нужно непременно быть мужицким мужиком, но потом я осознал, что быть просто любящим человеком гораздо приятнее, и изменил свои приоритеты. Мне кажется, что моя девушка любит меня именно за то, какой я есть, а не за попытки быть стопроцентным самцом. © onhereimJim / Reddit
- Мужчины могут в прямом смысле ни о чем не думать. И часто в те моменты, когда они нам кажутся отстраненными или серьезными, они на самом деле думают о каком-то парне, которого призвали в армию, об инвестициях, автомобилях, видеоиграх и т. д. Они в эту секунду не злятся на нас, не ненавидят нас или что-то подобное. Мой парень научил меня тому, что мужчины устроены чуть проще, чем женщины, и что они обычно просто не парятся. Хотела бы я знать это раньше. Это уберегло бы меня от множества драматических ситуаций и пролитых слез. © xxValkyriii / Reddit
- Менструальные боли — это не выдумка. И они действительно могут влиять на ваше настроение. Простите, дамы. Честно, я этого не знал, и мне очень жаль. Это, должно быть, ужасно. © NorthernStockNoob / Reddit
- У меня довольно грустная история. Жаль, что я поздно осознала, что мужчины действительно не любят, когда им помогают материально. Финансовая помощь с нашей стороны как бы бьет по их самооценке. Так было с моим покойным мужем, то же происходит и с моим нынешним мужчиной. Они оба были чрезвычайно благодарны мне за оказанную помощь. Но когда я снова предлагала помочь им деньгами, они отказывались, аргументируя это тем, что хотят оставаться мужчинами в этих отношениях. Я никогда этого не понимала, но смирилась с этим. По крайней мере они были честны со мной. Однако теперь я понимаю, что, вероятно, подобным поведением я отпугнула всех своих бывших, вот почему мои отношения из раза в раз терпели крах. © Dimple_from_YA / Reddit
- Хотел бы я знать раньше, что женщин не нужно боготворить, вместо этого к ним нужно относиться с такой же долей уважения, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. © Barry_McKackiner / Reddit
- У мужчин с детства может быть дефицит любви. Им недодали объятий, поцелуев в макушку и похлопываний по спине или плечу. То же касается и слов заботы и ласки. Поэтому если вы сейчас испытываете недостаток всего этого, то я посылаю вам виртуальные объятия и поцелуй в макушку. © Revolutionary-You449 / Reddit
- Мне жаль, что я не осознал раньше, насколько сильно моя жена любила меня с самого первого дня нашего брака. Я всегда знал, что она любит меня, но принимал это как должное. Между нами всегда были близкие отношения, но я мог бы быть для нее гораздо лучшим мужем. Теперь, когда ее больше нет, я корю себя за то, что не подарил ей всего себя с первых минут совместной жизни. Мораль истории такова: не бойтесь показывать свои истинные чувства. Я знаю, что любовь — штука непредсказуемая и что для некоторых из нас подобная открытость может иметь печальные последствия, но, если вам повезет, вы встретите свою вторую половинку. Жизнь слишком коротка. До новых встреч, моя любовь. © StraightSho / Reddit
А у вас есть интересные наблюдения о противоположном поле, которыми грех не поделиться с окружающими?
Фото на превью mlstrngr / Reddit
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