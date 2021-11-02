15+ открытий о противоположном поле, которые нужно было совершить уже давным-давно

О том, что мужчины и женщины с разных планет, написана уйма статей. Однако, даже прочитав их все, нам вряд ли удастся познать все тонкости устройства друг друга. Один пользователь Reddit решил, вероятно, углубить свои познания в этой области и поинтересовался у людей, о какой особенности противоположного пола те бы хотели узнать на более раннем этапе своей жизни. И высказаться на эту тему пожелали тысячи человек.