15 откровений о взрослой жизни, которые уместились в 5 слов

Взрослая жизнь — непростое испытание для всех, кто еще совсем недавно смотрел по утрам мультики и играл с друзьями во дворе. Чтобы поделиться впечатлениями о неожиданных сложностях, пользователи твиттера рассказывают свои истории из 5 слов под хештегом #AdultingIn5Words («взрослая жизнь в 5 словах»).

Редакция AdMe.ru весь обеденный перерыв обменивалась своими вариантами.

А как бы вы описали свою взрослую жизнь в 5 словах? Делитесь вариантами в комментариях.

Фото на превью twitter/QueenLesli

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