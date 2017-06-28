15 откровений о взрослой жизни, которые уместились в 5 слов
Взрослая жизнь — непростое испытание для всех, кто еще совсем недавно смотрел по утрам мультики и играл с друзьями во дворе. Чтобы поделиться впечатлениями о неожиданных сложностях, пользователи твиттера рассказывают свои истории из 5 слов под хештегом #AdultingIn5Words («взрослая жизнь в 5 словах»).
Редакция AdMe.ru весь обеденный перерыв обменивалась своими вариантами.
А как бы вы описали свою взрослую жизнь в 5 словах? Делитесь вариантами в комментариях.
Фото на превью twitter/QueenLesli