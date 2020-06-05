15 остроумных твитов, всю суть которых поймет только женщина

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Все женщины, конечно, разные. Но во многом они похожи до смешного. Например когда их что-нибудь бесит: скажем, когда выходишь за хлебом без макияжа и в домашних трениках и, как назло, в этот момент всем срочно нужно с тобой познакомиться.