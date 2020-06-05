15 остроумных твитов, всю суть которых поймет только женщина
Все женщины, конечно, разные. Но во многом они похожи до смешного. Например когда их что-нибудь бесит: скажем, когда выходишь за хлебом без макияжа и в домашних трениках и, как назло, в этот момент всем срочно нужно с тобой познакомиться.
AdMe.ru считает, что никто не сможет рассказать о проблемах женщин лучше самих женщин. Так и возникла эта подборка твитов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Девушки, а бывает такое, что вас так сильно что-нибудь волнует или бесит, что хочется срочно кому-нибудь рассказать? Хотя бы в интернете?
Фото на превью __princesskenny / twitter