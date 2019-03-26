15 остроумных твитов от офисных работников, которые даже об унынии отзываются с иронией

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У большинства из нас, как правило, складываются двойственные отношения с работой. Временами мы вдохновенно летим туда буквально на крыльях, а иногда не хотим возвращаться вовсе. Но некоторых людей выгодно отличает то, что даже в своей усталости и всяческих раздражающих факторах они по-прежнему видят повод для шутки. Доказательство тому — множество уморительных твитов.

Мы в AdMe.ru любим людей, острых на язык и легких на подъем. Поэтому считаем, что у героев нашей подборки определенно есть чему поучиться, а именно — чувству юмора и изрядной доле иронии, с которыми они относятся к жизни.

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Хорошей всем недели, дамы и господа! И пусть работа будет в радость.

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