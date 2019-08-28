15 остроумных комментаторов, у которых есть ответ буквально на любой вопрос
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В соцсетях люди довольно часто задают общественности вопросы, чтобы собрать разные точки зрения либо просто устроить продолжительную дискуссию. В обсуждениях под такими постами нередко можно встретить лаконичные, но настолько комичные и запоминающиеся ответы, что впоследствии они стремительно разлетаются по сети в виде удачных шуток.
Мы в AdMe.ru любим острых на язык людей с хорошим чувством юмора, поэтому также не смогли пройти мимо комментариев, у авторов которых определенно есть чему поучиться по части нетривиальных ремарок.
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А вам часто на ум приходят остроумные ответы? Можете привести пример из жизни, когда ответили так, что уложили собеседника на лопатки?