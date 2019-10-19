15 остроумных комментаторов, которым смело можно вручать приз «Коммент года»

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Трогательный твит Тома Хэнкса о 30-летней годовщине свадьбы стал вирусным благодаря всего лишь одному комментарию. Он напомнил Тому, что когда-то тот «прожил» 4 года на необитаемом острове в компании волейбольного мяча (вспомните фильм «Изгой»). Как всегда, самые классные комментарии получаются у тех, кто всегда находит повод остроумно пошутить.