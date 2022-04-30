15 остроумных комментаторов из сети, которые никогда не упустят повода вставить свое меткое словцо
Для остроумных людей что ни тема, то повод для шутки. Парой слов они превратят банан в шуруповерт, с легкостью выведут правила воспитания владельцев собак и съязвят о вреде кондитерских для диеты.
Мы в AdMe.ru считаем чувство юмора суперсилой получше, чем невидимость или угадывание мыслей на расстоянии, и представляем вам доказательство — новую подборку свеженьких комментариев из сети.
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А вы умеете метко отвечать на чужие реплики?
AdMe/Народное творчество/15 остроумных комментаторов из сети, которые никогда не упустят повода вставить свое меткое словцо
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