15 остросюжетных историй от тех, в чьей жизни хватает места и для драмы, и для комедии

В детстве меня мама в детский сад притащила в 8 вечера! Она тогда работала посменно, зима и темень. Пришла с работы, задремала, а около 8 вечера проснулась в шоке, что опаздывает на работу, ребенок не в садике! Ее не смутило, что я не спала, играла. Настаиваю, что сейчас вечер, — не верит. Упаковывает меня в шубу, сажает на санки. Я реву — куда в садик 2 раза в день?! И только когда охранник в садике подтвердил мои слова, она выдохнула и мы вернулись домой. До сих пор обидно, что мне не поверили! © NaPalmna / Pikabu

Cнимала с подругой комнату в 3-комнатной квартире. В одной комнате семейная пара, в другой — хозяйка, в третьей — мы. Через год с подругой я поссорилась, она уехала на 3 дня, а мне за это время надо было съехать. Попросила знакомого парня помочь с переездом. Пришли мы в квартиру, там никого не было, я начала быстро собирать вещи, чтобы того парня особо не задерживать, да и с соседями встречаться и объясняться не хотелось. А помощник мой, смотрю, так озадаченно поглядывает на меня... Когда мы уже в лифте в очередной раз к машине спускались, выносили последние мои вещи (ноутбук и 2 шубы), он мне говорит: «А ты уверена, что ты тут жила и это твои вещи? А то мы забрали все самое ценное, и я еще с тобой тут засветился». Я долго смеялась — представила, какие мысли у него в голове крутились все то время, пока я вещи собирала. © Unknown author / Ideer