15 остросюжетных историй от тех, в чьей жизни хватает места и для драмы, и для комедии
Побег со свадьбы, секретная пицца и страдания в театральном буфете — это не названия кинокомедий, а краткое описание сути вполне реальных историй, случившихся с пользователями сети.
Мы в AdMe.ru считаем, что жизнь заковыристее любого вымысла, и вот вам подборка самых колоритных доказательств того, что это именно так. А в конце статьи вас ждет бонус — история о нестандартном студенческом способе получить зачет.
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Мой муж увлекается трофи. Это когда взрослые серьезные дядьки на огромных внедорожниках бороздят леса и болота, топят и ломают свои машины, сами по уши в грязи и счастливы при этом невероятно. Высшая точка этой страсти: когда на нашей свадьбе ему позвонил друг и сказал: «Сижу по пояс, выручай!» — любимый просто вышел и исчез на 4 часа! Я думала, что разведусь в этот же день, а гости и не заметили ничего. © Unknown author / Ideer
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Реальная история, которая произошла со мной только что. Я ехал на машине и увидел, что на тротуаре рядом со своим велосипедом лежит парень. Я забеспокоился, что он ранен, и решил помочь ему. Но оказалось, что это школьный учитель, который снимает жизнь муравьев на GoPro, чтобы потом показать своим ученикам. © BradMossEsq / Twitter
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В моей жизни в США был сложный период, когда я не мог найти постоянную работу и перебивался временными подработками. И как раз тогда, когда я наконец нашел ее, на 2-й рабочий день меня вызвали в суд в качестве присяжного. Прихожу, зал с кучей народа, судья, подсудимый, адвокат с прокурором. Для начала судья попросил всех, у кого есть веские причины отказаться от участия в суде, поднять руки. Я поднял и объяснил, что 2 года искал работу, только что нашел и мне крайне нежелательно пропускать ее в самом начале. Судья спрашивает: «Ты что, боишься, что они без тебя не справятся с этой работой?» Я ответил: «Как раз наоборот, не хочу, чтобы они поняли, что справятся и без меня». Зал грохнул, а судья, задыхаясь от смеха, махнул мне рукой и прохрипел: «Иди отсюда!» © PivBear / Pikabu
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В детстве меня мама в детский сад притащила в 8 вечера! Она тогда работала посменно, зима и темень. Пришла с работы, задремала, а около 8 вечера проснулась в шоке, что опаздывает на работу, ребенок не в садике! Ее не смутило, что я не спала, играла. Настаиваю, что сейчас вечер, — не верит. Упаковывает меня в шубу, сажает на санки. Я реву — куда в садик 2 раза в день?! И только когда охранник в садике подтвердил мои слова, она выдохнула и мы вернулись домой. До сих пор обидно, что мне не поверили! © NaPalmna / Pikabu
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Cнимала с подругой комнату в 3-комнатной квартире. В одной комнате семейная пара, в другой — хозяйка, в третьей — мы. Через год с подругой я поссорилась, она уехала на 3 дня, а мне за это время надо было съехать. Попросила знакомого парня помочь с переездом. Пришли мы в квартиру, там никого не было, я начала быстро собирать вещи, чтобы того парня особо не задерживать, да и с соседями встречаться и объясняться не хотелось. А помощник мой, смотрю, так озадаченно поглядывает на меня... Когда мы уже в лифте в очередной раз к машине спускались, выносили последние мои вещи (ноутбук и 2 шубы), он мне говорит: «А ты уверена, что ты тут жила и это твои вещи? А то мы забрали все самое ценное, и я еще с тобой тут засветился». Я долго смеялась — представила, какие мысли у него в голове крутились все то время, пока я вещи собирала. © Unknown author / Ideer
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Я девушка, с детства папа брал с собой на рыбалку, и для меня это способ расслабиться и ни о чем не думать. Сейчас мне 25, и если что-то случается, я еду на ближайший берег. Я привыкла к недоуменным взглядам — нечасто ведь встретишь девушку в коротком белом платье на берегу реки с удочкой. Всего лишь неудачное свидание. © Unknown author / Ideer
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Этот случай сломал мое мировоззрение. Зима, бегу на электричку вместе с 2 парнями лет по 20. Обычно машинисты видят «опоздунов» и держат двери открытыми чуть дольше. Но не в этот раз. Машинист закрыл двери прямо у нас перед носом. Что обычно чувствует человек в такой ситуации? Усталость, злость, раздражение, гнев. И вот, пока я стою и испытываю всю гамму этих чувств, парни отдышались и крикнули вслед машинисту. И что же они крикнули — «Вот черт!», «Мог бы и подождать»? Нет, нет и нет! Они крикнули: «Хорошего дня!» Пожелали искренне, с улыбкой, и машинист, по-моему, даже слегка в лице изменился. А я стоял и собирал из разбитых шаблонов свое новое мировоззрение. Оказывается, совсем не обязательно негативом отвечать на негатив. Оказывается, можно плохую ситуацию встречать улыбкой и хорошим настроением. И можно управлять своими эмоциями и направлять их так, как хочется тебе, а не как это диктуют обстоятельства. И я все еще учусь этой философии. © Stim213 / Pikabu
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Работала в магазине. Заходит мужчина, показывает фото крема для депиляции. Спрашиваю, для какой части тела, говорит: «Для той, о которой вы подумали». Даю крем, а он спрашивает: «А 1 упаковки на 3 мужиков хватит?» Я так на него глянула, что он решил уточнить: они пловцы, их ТРЕНЕР ЗАСТАВЛЯЕТ. Мужик, если что, прости! Я была молодая. Теперь я свой взгляд контролирую получше. © 464689 / Bash.im
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Еду в поезде, смотрю мультик на ноуте. Тем временем сосед говорит:
— Вот едешь в плацкарте, но зато с макбуком. И не стыдно же. Напокупают игрушек, лучше бы машину купила.
— А после покупки каких вещей запрещается ездить в плацкарте?
— Ты посмотри, она еще и хамит! © petrek / Twitter
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Жену уволили в апреле прошлого года. С того момента она ищет работу, активно обновляет резюме. Указала номер телефона, но все время жалуется, что никто не звонит, не приглашает на собеседования. А сегодня я узнал, что у нее есть привычка не отвечать на звонки с незнакомых номеров... Видимо, поиск работы будет долгим. © romario1705 / Pikabu
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Моя жена не знает об этом. 1–2 раза в месяц, когда она ложится спать, я заказываю пиццу и 8 куриных крылышек и съедаю их в одиночку на нашем заднем дворе. А потом уничтожаю улики перед тем, как лечь спать. Это делает меня счастливым. © Rpark888 / Reddit
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Мой отец как-то ремонтировал печь в подвале дома одного из клиентов. Дома никого не было, и он занимался своим делом, когда неожиданно услышал шум за спиной. Отец обернулся, но никого не увидел. Так повторялось несколько раз, прежде чем он понял, что шум идет из-за дивана. Отец медленно к нему наклонился, и тут прямо на него из своего тайного укрытия выскочил скунс. Видимо, его держали как домашнее животное, но отец тогда не на шутку испугался. © PlanesAreExtinct / Reddit
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Пошла пообедать с друзьями и увидела в ресторане своего мужа. Я уже собиралась окликнуть его, но он смотрел в телефон, и я решила понаблюдать. Он улыбался и набирал на экране какое-то сообщение. А потом мой телефон звякнул: муж переслал мне видео, где собака борется с поливальным шлангом. Это любовь... © Parkerlawyer / Twitter
Бонус
- Дело было в студенческие годы. Мы с одногруппницей пришли пересдавать гражданское право, караулим преподавателя возле кафедры. А фамилии у нас с ней были одинаковые. Пусть мы будем для истории Иванов и Иванова. Он собирает у нас зачетки, смотрит на наши фамилии и спрашивает:
— Вы что, муж и жена?
Я пытаюсь пошутить:
— Нет, — говорю, — она не хочет за меня замуж.
Тут включается одногруппница:
— А ты и не звал, вообще-то!
— Вот щас прям зову, пойдешь?
— А вот пойду, если сейчас зачет получу.
Ну вроде бы пошутили и будет. Но тут препод меня удивляет. Он берет ее зачетку, ставит ей зачет и отпускает. И начинает спрашивать меня, как будто ничего и не произошло.
А я и правда потом женился, но не на ней. © B***lsbomjami / Pikabu
А в вашей жизни случались истории, в которых смешались драма и комедия?