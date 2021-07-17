15 остросюжетных доказательств того, что покупать и продавать вещи в интернете — тот еще аттракцион

В интернете каждый день продается уйма товаров. Но даже бытовую покупку не всегда удается совершить без приключений. Как продавцы, так и покупатели могут чудить так, что у свидетелей этого действа глаза на лоб лезут.

Мы в AdMe.ru не представляем свой день без очередной порции пользовательских выкрутасов. Поэтому скорее присядьте, у нас на всех хватит.

Век высоких технологий, а вы со своими обручами обычными

Против лома нет приема, если нет другого лома

Автограф легенды. Налетай!

На случай, если фантазия вас покинула

«Висит мое объявление об услугах на Avito. И тут прилетает в личку»

«Я от такой подачи аж опешил. То есть человек делает мне одолжение, пригласив меня на работу, которую я должен выполнить бесплатно в счет скидки (даже не бесплатно отдохнуть предлагает, а просто скидку дает). Но примет как родных!»

Сделка века не состоялась

«Жена искала тренажер и наткнулась на это объявление. Хозяин агрегата с козырей зашел»

Чудо современной технической мысли

«Продавал я телефон очень дешево. Одна покупательница особенно запомнилась»

Учитесь формулировать вопросы правильно

Се ля ви

Однажды у Хемингуэя спросили, сможет ли он написать самый короткий грустный рассказ

Проверка делом

Скоро дойдем до того, что заряжать нужно будет все подряд

«Жена решила продать дочкино платье»