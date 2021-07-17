15 остросюжетных доказательств того, что покупать и продавать вещи в интернете — тот еще аттракцион
В интернете каждый день продается уйма товаров. Но даже бытовую покупку не всегда удается совершить без приключений. Как продавцы, так и покупатели могут чудить так, что у свидетелей этого действа глаза на лоб лезут.
Мы в AdMe.ru не представляем свой день без очередной порции пользовательских выкрутасов. Поэтому скорее присядьте, у нас на всех хватит.
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Автограф легенды. Налетай!
На случай, если фантазия вас покинула
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Чудо современной технической мысли
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Се ля ви
Однажды у Хемингуэя спросили, сможет ли он написать самый короткий грустный рассказ
Проверка делом
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Фото на превью agentJeen / Pikabu
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