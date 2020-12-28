15 особенностей жизни развивающихся стран, которые никогда не поймут жители богатых
Привычный жизненный уклад жителей разных государств кардинально разнится из-за культурных особенностей и уровня дохода граждан. То, что для нас в порядке вещей, в какой-нибудь менее развитой стране может быть на вес золота. Порой отличия настолько сильны, что для переезда потребуется подготовка не хуже, чем перед полетом в космос.
AdMe.ru прочитал истории пользователей из не очень богатых стран, и некоторые из них нас сильно тронули.
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Аргентина. В наших супермаркетах цены растут почти каждый день, и при очередном походе за продуктами ты должен учитывать, что понадобится на 5–10 % больше денег, чем в прошлый раз. © Alzusand / Reddit
- Южная Африка. У нас несколько раз в день выключают электричество на 2–3 часа. Когда я печатал это сообщение, я сидел в темноте при свечах. © rains_downinafrica / Reddit
- Египет. Жители одержимы идеей женитьбы и рождения детей. У них нет других целей в жизни. Никто не думает превратить пустыню в лес, построить фабрику, снять фильм. В 90-х годах у нас было 4 млн беспризорников, а сейчас — 10 млн. У нас огромные жилищные проблемы, безработица, пробки, но мы все равно продолжаем делать по 10 тыс. детей в год. © Clover Carmen / Quora
- Руанда. Здешние свадебные традиции отнимают безумно много денег и времени. Откуда деньги у бедного населения? Вымогательство у друзей, родственников, знакомых и ссуды. Друг может пригласить вас на свадьбу его друга. И это будет серия свадебных встреч с вымогательством денег у каждого, у кого есть работа. Некоторые мои подруги ходят на свадьбы каждую субботу, с ними ничего нельзя запланировать. У меня нет на это времени, и я жертвую $ 50–60 каждый месяц, чтобы от меня отстали. © Didier Champion / Quora
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Мексика. Я миллиард раз видел по ТВ и в других СМИ, что в США пьют воду прямо из-под крана. Если вы сделаете это в нашей стране, вы заболеете холерой или какой-нибудь другой болезнью. © sad_sahara / Reddit
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Филиппины. Если мы получим визу на работу и жилье за границей, то нам еще нужно будет получить разрешение на выезд из своей страны. И нередко могут отказать, что отталкивает иностранных работодателей. © Adonis_X / Reddit
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Намибия. Стены домов тут делают из брезента, и они всю ночь хлопают на ветру. © McWolf999 / Pikabu
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Перу. У нас, чтобы попасть на прием к врачу, нужно подождать 3 месяца. На операцию или лечение может уйти больше года. Многие знакомые, будучи здоровыми, назначались на прием заранее. Вдруг что-то пойдет не так. © lStormVR / Reddit
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Монголия. Местные крайне озабочены своим статусом. Вы увидите людей в элегантной одежде, на дорогой тачке и с новым айфоном, хотя многие из них будут бедными. И поверьте, если у вас такого нет, то к вам будут плохо относиться. Также они все это запросто могут заложить, чтобы, например, арендовать платье на новогоднюю ночь, а забирают только после следующей зарплаты. © Khong And / Quora
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Болгария. Разочарован, что в моей стране нет законов о ранних браках. Моя одноклассница Арзу была, возможно, самой умной в классе. Книжный червь, но имела много друзей и всегда выглядела счастливой. Хотела стать медсестрой, но родители разрушили ее мечту, когда выдали замуж за 20-летнего необразованного парня. © Viki Slavomirov / Quora
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Я жил на архипелаге из множества крошечных островов в Тихом океане. Школы были не на каждом острове, поэтому некоторым детям приходилось, например, плыть туда на пластиковых пакетах. © deejay1974 / Reddit
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Я приехал в Германию, на вокзале объявили, что поезд отменен. Следующий придет через 15 минут, а максимально возможная задержка — полчаса. Люди были в шоке. Девушка в слезах звонила родителям, пара грозилась подать в суд. Будто объявили о Третьей мировой. В моей стране такого бы не случилось, потому что поездов тут вообще нет. © machu_pikacchu / Reddit
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Филиппины. Бедные люди здесь всегда счастливы, даже в разгар кризиса, что заставляет их забыть о мотивации улучшать свою жизнь. Дайте им миллион — они потратят его через день и снова станут бедными. Младенцы повсюду, хотя люди не знают, как прокормить даже одного ребенка. © anonimous / Quora
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Обнаружил, что в Занзибаре у многих такие странные двери. Не мог понять, зачем нужны эти шипы. Оказалось, что двери тут индийские, а индусам эти шипы нужны для защиты от слонов. Неуклюжие великаны могут ненароком их выломать. © MikhailPhoto / Pikabu
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Гватемала. Несмотря на все недостатки, там восхитительные бананы! И рынок под открытым небом — одна из лучших вещей в стране. Когда вернулся в США, я снова вспомнил бананы со вкусом воска. © AvengerofSquids / Reddit
А что вы можете рассказать о жизни в своей стране, что покажется необычным другим людям?