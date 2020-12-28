15 особенностей жизни развивающихся стран, которые никогда не поймут жители богатых

Я приехал в Германию, на вокзале объявили, что поезд отменен. Следующий придет через 15 минут, а максимально возможная задержка — полчаса. Люди были в шоке. Девушка в слезах звонила родителям, пара грозилась подать в суд. Будто объявили о Третьей мировой. В моей стране такого бы не случилось, потому что поездов тут вообще нет. © machu_pikacchu / Reddit

Филиппины. Бедные люди здесь всегда счастливы, даже в разгар кризиса, что заставляет их забыть о мотивации улучшать свою жизнь. Дайте им миллион — они потратят его через день и снова станут бедными. Младенцы повсюду, хотя люди не знают, как прокормить даже одного ребенка. © anonimous / Quora