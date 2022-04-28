15 ситуаций, в которых нам от родителей бы влетело, а мы своих детей за это и похвалить можем

Стратегии воспитания детей постоянно меняются. То, что 20–30 лет назад родители запрещали делать нам, сегодня мы своим малышам зачастую разрешаем, а иногда и настоятельно рекомендуем. И наоборот: поступки, за которые раньше ребенка похвалили бы, сегодня могут вызывать негативное отношение мам и пап.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как изменился подход к воспитанию детей со времен наших родителей до нынешних дней.

Раньше дерзить педагогу считалось недопустимым. Сегодня дети относятся к учителям с гораздо меньшим уважением, а родители порой им в этом потакают

Родители заставляли нас всем делиться, чтобы мы не выросли жадинами-говядинами. Современных детей учат отстаивать свою собственность и границы

Строгая установка «Нельзя играть с едой» со временем изменилась на «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы ело не только чипсы»

Раньше школьникам внушали, что они должны писать без помарок и быть аккуратными. Сегодня родители чаще дают детям возможность учиться на своих ошибках

Лет 30–40 назад ребята были самостоятельнее: испачкал пол — помой, промочил ноги — переодень носки. Сейчас родители больше вовлечены в процесс воспитания детей

Нас с детства учили: взялся за дело — доводи до конца, даже если не хочется. Современные родители стараются не заставлять детей заниматься тем, что им не нравится

Когда-то дети любили читать, а родители считали, что можно найти более полезное занятие. Сейчас многие папы и мамы были бы рады тяге чада к книгам

Всего несколько десятилетий назад длинные волосы у школьников считались чем-то неприличным. Сегодня таким имиджем никого не удивишь, как и цветом шевелюры

Наши мамы были не в восторге, когда в старших классах мы пробовали краситься. Сегодня многие подростки делают это не хуже взрослых благодаря роликам в сети

Мальчикам запрещали чувствовать страх, боль, ведь они «будущие мужчины». Сегодня родители разрешают детям выражать эмоции вне зависимости от пола

Родители учили нас не жаловаться и решать свои проблемы самостоятельно. Современные папы и мамы всегда готовы выслушать своих детей

Нас учили помогать всем просто так: «подтягивать» двоечников, присматривать за соседскими малышами и так далее. Сегодня стало нормальным ценить свой труд

С детскими страхами наши родители боролись просто: говорили, что чудовищ под кроватью нет, и гасили свет. Мы же стараемся не обесценивать опасения детей и помогать им

Раньше половое воспитание детей происходило без участия мам и пап: ребят просвещали старшие товарищи. Сегодня родители не стесняются говорить об этом

Многих из нас родители учили не выделяться и ставить желания других на первое место, а свои — на последнее. Сегодня родители поддерживают самовыражение детей