15 официантов, которые оказались гениями сарказма
Иногда, заказывая еду в ресторане, мы рискуем получить нечто совершенно неожиданное. Ведь официанты могут нас неправильно понять, не расслышать или специально выполнить заказ в точности, как мы его описали.
AdMe.ru собрал 15 блюд в ресторанах и сетях быстрого питания, во время заказа которых что-то явно пошло не так.
Так выглядит маленькая кружка пива в Германии
Официанта попросили принести бургер с салатом
Знакомьтесь, пицца с двойной порцией пепперони
Когда попросил добавить глазури на булочку с корицей
В McDonald’s, оказывается, можно случайно заказать вот такое чудо — «сэндвич с мороженым»
Клубнично-гранатово-манговый коктейль «Маргарита» не оправдал ожидания
А это двойной эспрессо. В буквальном смыле
Сырные луковые кольца на самом деле выглядят так
Вот ты какой, «маленький» стакан сока
Обыкновенный фруктовый салат. Вроде все правильно, осталось только перемешать
Кекс с черникой всего с одной ягодкой!
«Стакан колы, пожалуйста, и еще небольшой для детей»
Пицца с колбасой или колбаса с пиццей?
Кофе со сливками не заказывали?
Вот что бывает, когда вы просите ничего не приносить на десерт
А у вас бывали подобные случаи? Делитесь в комментариях!
Фото на превью Thierry Gregorius / twitter.com