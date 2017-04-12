15 официантов, которые оказались гениями сарказма

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Иногда, заказывая еду в ресторане, мы рискуем получить нечто совершенно неожиданное. Ведь официанты могут нас неправильно понять, не расслышать или специально выполнить заказ в точности, как мы его описали. AdMe.ru собрал 15 блюд в ресторанах и сетях быстрого питания, во время заказа которых что-то явно пошло не так.

Так выглядит маленькая кружка пива в Германии

Официанта попросили принести бургер с салатом

Знакомьтесь, пицца с двойной порцией пепперони

Когда попросил добавить глазури на булочку с корицей

В McDonald’s, оказывается, можно случайно заказать вот такое чудо — «сэндвич с мороженым»

Клубнично-гранатово-манговый коктейль «Маргарита» не оправдал ожидания

А это двойной эспрессо. В буквальном смыле

Сырные луковые кольца на самом деле выглядят так

Вот ты какой, «маленький» стакан сока

Обыкновенный фруктовый салат. Вроде все правильно, осталось только перемешать

Кекс с черникой всего с одной ягодкой!

«Стакан колы, пожалуйста, и еще небольшой для детей»

Пицца с колбасой или колбаса с пиццей?

Кофе со сливками не заказывали?

Вот что бывает, когда вы просите ничего не приносить на десерт

А у вас бывали подобные случаи? Делитесь в комментариях!