15 обыкновенных фотографий, которым добавили пару штрихов и сделали из них бомбу

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В интернете можно встретить множество ничем не выделяющихся фотографий. Но богатые на фантазию умельцы способны изменить происходящее на этих снимках, добавив лишь пару деталей, и тогда кадр обретает совсем иной смысл. Например, они могут пририсовать над хвостом кота два глаза, и получится симпатичный мамонт. Или заменить байк под мотогонщиком на гепарда — и выйдет новый вид спорта.

AdMe.ru собрал 15 забавных фотографий, на которых сюжетная линия изменена всего парой штрихов.

1. Кот стал мамонтом

2. Вы тоже узнали этот фильм?

3. Кто играл хоть один раз — поймет

4. Прицепите бумажного Человека-паука к паутине и превратите ее в сцену из фильма

5. Здание превращается... в элегантное платье

6. Змея вот-вот укусит

7. Шаолиньский кот-дворник

8. Туман накрыл центр Миннеаполиса

9. Гонки на гепардах

10. «Сейчас будет чечетка!»

11. Драконы могут извергать не только пламя

12. Пройдитесь маркером по всем соединительным швам на ваших кедах, и те станут похожими на нарисованные

13. Пена на волнах выглядит как сцена

14. Побег удался

15. Храбрый гладиатор