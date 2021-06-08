15 обычных ситуаций, в которых многие люди не проходят проверку на адекватность

Когда прямо перед носом кто-то занимает единственное свободное место на парковке или забирает с витрины последние кроссовки, на которые вы уже давно положили глаз, это досадно и обидно. А еще обидно, что подобных моментов в повседневной жизни вагон и маленькая тележка. Надо иметь выдержку и хорошее чувство юмора, чтобы выходить из маленьких и больших конфликтов если не победителем, то хотя бы человеком, у которого в наличии все нервные клетки.

Мы в AdMe.ru тоже переживаем и расстраиваемся, когда попадаем в неловкие или откровенно неприятные ситуации. Но ведь известно: если проблему проговорить и уж тем более прорисовать, то она перестанет угнетать и приносить в жизнь негативные эмоции.

Недаром говорят: хочешь потерять друга или родственника — одолжи ему денег

Пытаясь защитить очередь в поликлинике, в разъяренного льва может превратиться самая приветливая и общительная дамочка

Поездка с кем-то на одной машине может испортить любые хорошие отношения

Когда у человека появляется больше денег, это часто становится причиной нездорового внимания и корыстного интереса

Порой детские соревнования — это испытание исключительно для родителей, которые не смогут смириться с «обидным» вторым местом ребенка

Купить загородный дом и не поссориться с соседями — практически нереальная задача

Даже самые дружелюбные люди могут не простить такую мелкую оплошность, как забытый пакет молока

Самая крепкая дружба затрещит по швам, когда испорчена любимая вещь, которую одолжили под благовидным предлогом

Чтобы никому не испортить настроение, лучше не брать чужой смартфон в руки и уж тем более что-то в нем делать

Потратить вечер на приготовление чего-то вкусного, а потом обнаружить, что от блюда не осталось ни кусочка, — классический способ проверить отношения на прочность

Купить квартиру и не потерять некоторых друзей — миссия невыполнимая, ведь дорогие покупки — это лакмусовая бумажка для вычисления завистливых людей

Выбрать подарки и не рассориться — задачка со звездочкой, даже если кажется, что обо всем договорились заранее

Обещать остаться друзьями не значит остаться ими, особенно когда во внимание принимается материальная сторона вопроса

Зачастую за покупками лучше ходить в одиночестве, чтобы многолетняя дружба не пала жертвой 50%-й скидки на платье

Зацикленность на том, «что скажут люди», спровоцировала не один скандал, ведь иногда людям важнее произвести впечатление, чем думать о желаниях близких