15+ обычных людей, чья семейная история оказалась полна тайн и загадок

Благодаря изучению генеалогии было очень приятно сообщить моему папе, что его пьющий, постоянно унижавший его отец на самом деле не был ему родным. А тот прекрасный друг семьи, который всегда пытался быть рядом с моим папой (в его первый день в школе, дома, когда он вернулся из армии, который поощрял его работать на любимой им работе и т. д.), является на самом деле его отцом. Сейчас мой папочка с гордостью демонстрирует всем фотографии своего настоящего отца. © Mischeese / Reddit

В 2017 году я сделала тест ДНК и узнала, что у меня есть тетя, о которой я никогда не слышала. Я написала этой женщине по электронке, и ее ответ стал настоящим шоком для всей нашей семьи. Она сообщила, что ее отца зовут Роберт (это мой дед по материнской линии), и она не уверена, что он вообще знает о ней. Я долго думала, стоит ли говорить об этом матери, ведь, по сути, нашлась ее родная сестра. Когда я наконец рассказала ей, она была потрясена, как и ее отец. Оказывается, в молодости он некоторое время работал вдали от своей жены и детей и завел интрижку. Он понятия не имел, что у него есть еще одна дочь. Дедушка едет на встречу с ней через неделю и взволнован до крайности. © Yllohnna / Reddit