15+ обычных людей, чья семейная история оказалась полна тайн и загадок
Свои секреты, которые хранятся десятилетиями и даже веками, есть, пожалуй, в каждой семье. Но рано или поздно все тайное становится явным, и этому способствуют популярные сегодня тесты ДНК, мода на составление генеалогического древа, а иногда и просто удача. Такие находки нередко шокируют и делят жизнь человека на «до» и «после».
Мы в AdMe.ru прочитали сотни историй людей, которые раскрыли свои семейные тайны, и поразились тому, как много загадок хранит прошлое. Возможно, и вас эти рассказы натолкнут на поиск скрытых истин. А в конце вас ждут 2 бонуса о том, как родственные связи привносят в нашу жизнь нечто новое.
- Мама всегда внушала мне: замуж нужно выходить раз и на всю жизнь. Мол, так было у нас, у наших родителей, у бабушек и дедушек. Поэтому всех мужчин я оценивала всегда глобально: а смогу я с этим человеком прожить до глубокой старости или нет? Возможно, поэтому в мои «немного за 30» до свадьбы так и не дошло. А тут искала свой аттестат у родителей и в куче документов наткнулась на их свидетельство о браке. А мама-то, в девичестве Иванова, записана там под фамилией Петрова (а папа — Сидоров). Спрашиваю: «Как так-то?», а она говорит: «Ошибка молодости: пару месяцев прожили и разбежались, даже вспоминать не хочу». Не вижу в раннем коротком браке ничего страшного, но зачем было врать?
- Нас с сестрой у родителей двое, а мне всегда хотелось брата. Но не случилось. А потом отец-полковник в отставку вышел и плотно генеалогией занялся, за 30 лет род на 4 века вглубь прочертил. А в 2016 году оказалась я по работе в автобусном туре по Европе. И где-то в Германии в транспорте на 30 славянских душ обнаруживаю в случайном разговоре кровного родственника по матери, который за год до этого с отцом моим по линии все той же ДНК-генеалогии списался, но в силу разницы в возрасте продолжения их знакомство не имело. То ли дело мы: ровесник, обаятельный парняга и умница всего на пару лет старше меня. Брат как есть! И, как выяснилось, живем почти рядом. В общем, с тех пор редкую неделю не созваниваемся, редкий месяц не видимся, а пару недель назад крестным очередной дочки моей стал. Вот так отец мне братика подарил в возрасте 36 лет. © orthdx / Pikabu
- Мой парень Майк вырос с матерью-одиночкой, которая никогда не рассказывала ему об отце. В 34 года он решил сделать ДНК-тест и нашел биологического дядю. Брат отца был очень взволнован сообщением от Майка, ведь он даже не знал о его существовании! Дядя Эрл с удовольствием поделился фотографиями своего брата и рассказал моему парню, что отец Майка был культуристом, потом получил степень бакалавра, магистра и доктора в области образования. Майк тоже бодибилдер, учится в аспирантуре и планирует получить докторскую степень в той же области, что и его биологический отец. Оказывается, вся родня Майка из Питтсбурга — города, где мы находимся сейчас. Его биологический папа живет всего в нескольких минутах ходьбы от нашего дома! Он не хочет общаться со своим сыном, но Майк подружился с дядей, двоюродным братом и сестрой. Все они очень гостеприимны и рады, что нашли его. © YasMysteries / Reddit
«Мой парень Майк и его отец в одном и том же возрасте».
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Занимаюсь изучением семейного древа. Прабабушка Матрена была для меня загадкой: красивая, из зажиточной деревенской семьи, а замуж за прадеда вышла только в 32 года (хотя тогда женились с 17–18 лет). Записи об их свадьбе в архиве не нашла — метрики утеряны. И вдруг совершенно случайно в разговоре с двоюродной тетей узнаю, что у нее дома лежит свидетельство о браке прадеда и прабабушки. Вот это находка! Скидывает фото — и что я вижу? Матрена выходила замуж за прадеда не с девичьей фамилией, то есть это был не первый ее брак. Возможно, там были и дети... Буду изучать дальше — не случайно же судьба подкидывает такие подсказки.
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Отец погиб в аварии очень давно. Я не видела, чтобы мама хоть слезинку проронила: после похорон она жила как обычно, будто ничего не случилось. Я очень разочаровалась в ней, думала, что она его не любит, могла бы хоть из вежливости поплакать. Недавно умерла мама, я стала разбирать ее вещи и нашла письма. Письма, адресованные моему отцу. Она писала ему на небеса о том, как у меня дела, как я учусь, обо всем на свете. Даже написала, чем закончилась та книга, которую он не успел дочитать при жизни. © Подслушано / Vk
- Моя бабушка недавно сделала тест ДНК, и результаты позволили ей найти сестру, о которой она раньше не знала. Далее выяснилось, что у этой женщины несколько братьев и сестер, одна из которых, Эдит, родилась в тот же день, в том же городе, в той же больнице, что и моя бабушка. Их родители с самого детства считали, что в роддоме произошла какая-то подмена, потому что Эдит была совсем не похожа на остальных членов семьи. Они даже обращались в медучреждение, но там их заверили, что это исключено. Мы посмотрели фотографии и были крайне удивлены: Эдит очень похожа на моих прабабушку и прадедушку, а моя бабушка очень похожа на семью Эдит. Бабушка планирует сделать еще один тест ДНК, чтобы установить истину. © lesueurpeas / Reddit
- Мой прадед был отличным ювелиром. Его работы были утонченные и очень красивые. По наследству мне досталось несколько необыкновенных комплектов, которые он дарил своей жене — моей прабабушке, которую очень любил. Недавно мы решили снести их старый домик и на том месте построить новый. Нашли в стене сундук! Не описать нашей радости, когда мы его вскрыли: там были украшения необыкновенной красоты. Оказалось, прабабушка говорила моей маме в детстве, что дед спрятал 3 сундука! А где именно — не сказал. Ведем поиски наследия. © Подслушано / Vk
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Я узнал, что мой папа мне не родной, в 10-м классе, на уроке биологии. Мы изучали группы крови, их особенности. Я поднял руку, думая, что самый умный, и сказал учителю: «У вас в таблице ошибка: у моего отца IV отрицательная группа крови, а у меня — I положительная». Мой преподаватель ответил: «Думаю, у твоей мамы есть объяснение этому». И мы все посмеялись. Оказалось, человек, которого я считал папой, действительно не был моим отцом. © dontaskmeforfeetpics / Reddit
- Мой дедушка был типичным замкнутым молчуном. Нам не о чем было говорить, поэтому я не могу сказать, что наши отношения были хорошими. Он умер от рака легких 2 года назад. Через пару месяцев после его смерти я навещал своих родителей, и моя мама вытащила принадлежавшую ему обувную коробку, которая была наполнена сентиментальными фотографиями. Он прятал ее в своем шкафу. Никто не знал об этой его тайне. Почти на всех снимках был я. Это разбило мое сердце. Дедушка явно любил меня намного больше, чем я думал. © OnlyAutoSuggest / Reddit
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Благодаря изучению генеалогии было очень приятно сообщить моему папе, что его пьющий, постоянно унижавший его отец на самом деле не был ему родным. А тот прекрасный друг семьи, который всегда пытался быть рядом с моим папой (в его первый день в школе, дома, когда он вернулся из армии, который поощрял его работать на любимой им работе и т. д.), является на самом деле его отцом. Сейчас мой папочка с гордостью демонстрирует всем фотографии своего настоящего отца. © Mischeese / Reddit
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В 2017 году я сделала тест ДНК и узнала, что у меня есть тетя, о которой я никогда не слышала. Я написала этой женщине по электронке, и ее ответ стал настоящим шоком для всей нашей семьи. Она сообщила, что ее отца зовут Роберт (это мой дед по материнской линии), и она не уверена, что он вообще знает о ней. Я долго думала, стоит ли говорить об этом матери, ведь, по сути, нашлась ее родная сестра. Когда я наконец рассказала ей, она была потрясена, как и ее отец. Оказывается, в молодости он некоторое время работал вдали от своей жены и детей и завел интрижку. Он понятия не имел, что у него есть еще одна дочь. Дедушка едет на встречу с ней через неделю и взволнован до крайности. © Yllohnna / Reddit
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Я годами просил моего дедушку поделиться его рождественским рецептом помадки, и он всегда отвечал мне, что это семейная тайна, которую он откроет мне попозже. Когда он умер, я подумал, что секрет ушел в небытие вместе с ним. Несколько лет спустя мама сказала мне, что рождественская помадка дедушки готовилась по рецепту, написанному на обратной стороне банки с зефирным кремом. Это было смешно до слез и так похоже на дедушку! Теперь я хранитель секретного рецепта помадки и должен готовить ее каждое Рождество для всей нашей большой семьи. © dorkmagnet123 / Reddit
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Недавно узнала семейную тайну, от которой у меня до сих пор мороз по коже. Оказывается, старшая сестра деда вернулась с войны беременной, родила близнецов, которые прожили всего неделю. В семье об этом знало несколько человек, но все молчали: неприлично же, хотя кто может судить того, кто был на войне? В ЗАГСе мне назвали имена этих мальчиков и дату их рождения. И выяснилось, что я родила своего сына ровно в этот же день 69 лет спустя. Наверное, не зря именно мне открылась эта тайна — теперь я буду помнить об этих детях, чтить их память и верить, что у моего сына есть 2 ангела-хранителя.
Бонус № 1: «Я узнал, что у меня есть огромная семья»
Я всегда интересовалась своими корнями, но на прадеде по линии отца информация обрывается. Однажды пишет мне в соцсети барышня из Екатеринбурга, спрашивает о фамилии и предках. Вкратце делюсь подробностями. В ответ прилетает сообщение с кучей восклицательных знаков. Оказалось, меня нашли потомки брата прадеда! Через пару лет мне выпадает командировка в Екатеринбург. Пишу и предлагаю посидеть в кафешке, познакомиться воочию. В ответ прилетело: «Какое кафе?! Чтобы вечером была у нас как штык!» Меня встретили как Юрия Гагарина после полета в космос! Стол ломился от горячих и холодных блюд. «Мы же не в курсе, что ты любишь, поэтому приготовили все!» — оправдывались новые родственники. Спелись сразу, как будто были знакомы всегда. И вот уже больше 10 лет моя троюродная тетя гостит у нас каждое лето. Сейчас даже представить не могу: неужели когда-то этих людей не было моей жизни? © BellaGorskaya / Pikabu
Бонус № 2: тайник деда
Недавно переехал в дом своего деда, он за границу уехал. На столе было письмо, а в нем — подсказки по нахождению тайника. Потратив чертову кучу времени, я нашел сейф. Обожаю своего деда! Оказалось, там лежал фантик от конфеты и записка: «Ха-ха-ха». © Подслушано / Vk
А какую семейную тайну удалось раскрыть вам?