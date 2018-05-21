15 подписей, которые заставят вас смеяться над обычными фотографиями

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Наверное, если бы не было людей с остро отточенным чувством юмора, мы бы смеялись вдвое меньше. Но поток интернет-шуточек вряд ли когда-нибудь иссякнет, так что любуйтесь на дроида, мешающего блины глазами, добрую мухобойку и остальную чертову дюжину картинок с подписями, которые гарантированно повышают настроение.

AdMe.ru собрал фотографии, которым посчастливилось получить правильную подпись от самых остроумных авторов сети.

«Мухобойка, которая оставляет мухам шанс»

«Прежде чем начать собирать свою новую собаку из IKEA, внимательно прочтите инструкцию»

«Эволюция моды в одной картинке»

«Такая же ерунда у моего мужа с носками»

«Вот что наркотики делают с вашим лицом»

«Твое лицо, когда ты был дроидом, свободно владеющим 6 миллионами форм коммуникации, а теперь мешаешь тесто на блины. Глазами»

«Черт, телефон дома забыл. А нет, вот же он»

«Он прямо надо мной, не так ли?»

«Когда вы с девушкой наслаждаетесь романтическим вечером под луной, но подходит бомж и начинает рассказывать историю своей жизни»

«Ненавижу, когда один-единственный знак разрушает все мои планы»

«А вам слабо родиться, написать „Войну и мир“, „Анну Каренину“ и кучу других произведений, завести семью и умереть за один день?»

«Когда твои родители впервые пользуются скайпом»

«Эта фотография точно отражает мое состояние под конец года»

«Когда девушка показывает свой новый маникюр и ожидает восторгов»

«Наконец-то я нашла шапку, которая мне идет!»

А у вас какие есть любимые картиночки? Давайте, делитесь!