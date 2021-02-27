15 обычных домов и квартир, в которых оказалось больше сюрпризов и тайн, чем в ларце антиквара

Мне было лет 8–9, когда к нам в соседнюю хрущевку въехала молодая бездетная пара, которая до полночи крутила на полную мощь всякие «малиновки» и «обручальные кольца». Полуторагодовалый брат ревел по полночи, я не высыпался, отец пару раз ходил к ним на профилактическую беседу — без особого результата... Однажды я делал уроки, соседи снова врубили свой музон, и тут заметил, что из розетки музыка раздается особенно громко. И до меня дошло! Вышел на лестничную клетку, вывинтил пробки, разобрал розетку — точно. Отверстие для розетки в стене было сквозным в соседскую квартиру, и от их электропроводки меня отделяла лишь заглушка из алебастра, раскрошившегося от времени. Недельку спустя у соседей в квартире начало выбивать пробки, как только они врубали аппаратуру на всю мощь. Так я, мелкий шкет, натренировал их, как собак Павлова. С громкой музыкой они завязали, а я записался в радиокружок. © PivBear / Pikabu