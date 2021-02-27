15 обычных домов и квартир, в которых оказалось больше сюрпризов и тайн, чем в ларце антиквара
Чтобы покупка или аренда жилья не превратилась в сцену из мультфильма «Рататуй», фильм ужасов или в целое детективное расследование, подойти к ним нужно максимально обстоятельно. Но и в этом случае, как выяснили герои нашей подборки, не обойтись без сюрпризов.
AdMe.ru решил подстраховать вас хотя бы от части непредвиденных ситуаций в чужих квартирах и домах при помощи этих историй. Среди них вы найдете рассказы на любой вкус: от комедий до откровенного хоррора.
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Квартиры в нашем доме не имеют несущих стен между санузлами. Просто твоя санкоробка и зеркально, сантиметров через 10, соседа. Задумали одни жильцы капитальный ремонт. Снесли все стены в туалете и ванной комнате. А там еще 10 см пустоты было и стены соседского санузла. Это же на сколько площадь можно увеличить?! Ну и положили плитку прямо на соседские стены. Умолчали, конечно. А через год-два уже сосед решил капремонт сделать и прорубил окно. © volotimir / Pikabu
- Подруга арендовала небольшой дом — всего 1 комната. Так у нее вход в душ был через шкаф. Все гости дивились. В туалет тоже через шкаф, но уже через другую дверцу. © Ксения Федотова / Facebook
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Смотрел «Один дома» и заметил чердак, на котором стоял в фильме Маколей Калкин. Вот и мелькнула мысль проверить, есть ли он в нашем доме. Нашел стремянку в мамином шкафу, поднялся по ней и заглянул на чердак. На меня уставилась целая колония мышей. Это было похоже на сцену из «Рататуя». Мама не разделила моего восторга, когда я рассказал ей об этом, и вскоре мы переехали. © PerpetuallySl33py / Reddit
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Сосед по улице рассказывал. Купили они с женой дом. Хиленький, старенький, но свой. Раньше там старички жили. А сосед с женой еще тогда были среднего возраста. В доме много утвари всякой было. Мебель оставили, чему они нарадоваться не могли. Через несколько лет дело дошло до разбора чердака. Так сосед там нашел деньги, закатанные в банки и спрятанные под тряпками. Говорит, сумма была значительно больше стоимости дома. © Елена Будревич / Facebook
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Живу на 1-м этаже. Позвонила тут хозяйка квартиры, милая женщина, и говорит: «Завтра в 93-й квартире будут плиту менять. Работники газовой службы придут и вентилем им газ перекроют». Я во время разговора, каюсь, подумала: «Офигеть, сняли квартиру у милых профессоров. Им же по 75, верно, что-то путают». А нет. Оказывается, у меня в кухонном гарнитуре в шкафчике стоит вентиль, которым я могу перекрыть доступ к газу всему нашему подъезду в 10-этажном доме. Не знаю, как там насчет всей страны, но 3-й подъезд 10-этажного дома в моих заботливых руках. © 2kilo / Pikabu
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Мы жили в этом доме 6 лет, и лишь 2 года назад я узнал о скрытой двери за обоями в прихожей. Ручка была снята, поэтому дверь сливалась с остальной стеной. Когда мы открыли ее, то увидели скелет в углу. Не буду врать, он напугал меня до смерти, хотя это был всего лишь реквизит, оставленный прошлыми владельцами нашего дома. © Jarkoface / Reddit
- В феврале купили квартиру в Москве. По документам идеальна. Начали делать потихоньку ремонт, и тут заметили, что прямо над нашим балконом находится верхушка каштана. И чего только на этом каштане нет: и прокладки, и пакеты, и даже пакеты с едой. Над нами еще 5 этажей. Увидела бы это великолепие раньше — ни за что бы не стала покупать ее. © Подслушано / ideer
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На 1-м курсе мой новый сосед по комнате предложил мне пойти на вечер настольных игр. У меня еще не было друзей, поэтому я согласился. Мы неплохо провели время в новой компании, хотя люди и показались мне слегка странными. И уже собирались уходить, когда хозяин сказал: «Вы должны увидеть мою ванную!» И мы зашли в маленькую комнату, где каждый квадратный сантиметр стен, раковины, унитаза, потолка и пола был покрыт памятными вещами Элвиса. Плакаты, билеты, фотографии, альбомы, тексты песен — все, что вы можете себе представить. А над унитазом торчала его жуткая аниматронная поющая голова. Это был даже не фанатизм, а одержимость или что-то в этом роде, и мне стало жутковато. Хозяин вручил нам гостевую книгу, прося подписать ее, и я выдумал адрес и номер телефона, чтобы он никогда не звонил мне. © lespaulbro / Reddit
«У моего соседа одна стена в доме оклеена вот такими обоями. Каждого нового гостя он просит раскрасить персонажа и подписать его».
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Покупали первую квартиру с мужем, сделка прошла, получили ключи. Муж уехал на работу, а я поехала в новую квартиру оценить масштаб уборки перед переездом. Помыла везде полы, легла на уже чистый пол, стала мечтать о том, как купим мебель, повесим телик, заведем кота. Вдруг стук в дверь — соседка снизу. «Наконец-то вы дома, — говорит. — Может, хватит уже шуметь? А то я слышу прямо с потолка, как вы дышите на меня». Так я поняла, почему продавец сделал нам скидку перед покупкой и оставил новый шкаф. © Moskma / Pikabu
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Лет 25 назад мы купили домик в деревне под дачу. Прежние владельцы — бездетные муж и жена лет 70–75 — жили там только вдвоем. Всю мебель они оставили, сделав скидку за то, что мы сами позаботимся о вывозе хлама. Когда мы впервые приехали в этот дом всей семьей, то первое впечатление — музей кроватей! Вошли на террасу — там 2 кровати, в сенях — кровать, а в самом доме 2 печи, в том числе одна русская, с лежанкой, и 4 кровати. На задней террасе тоже стояли кровать и топчан, застеленный как спальное место. При этом во всем доме не было ни одного шкафа. © Анна Лем / Facebook
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Спустя год после того, как мы купили дом, мы неожиданно нашли в нем закрытую комнату под лестницей. В ней были игрушки 70-х годов. Спустя какое-то время мы решили утеплить чердак, и один из рабочих спросил, знаем ли мы, что там тоже есть комната. Я понятия не имел об этом. Мы вскрыли гипсокартон и обнаружили целую кучу коробок 60-х годов. Все они были доверху чем-то наполнены. Я открыл их, ожидая найти что-то потрясающее, а они оказались полны сосновых шишек! Одно из самых больших разочарований в моей жизни. © R12356 / Reddit
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Мне было лет 8–9, когда к нам в соседнюю хрущевку въехала молодая бездетная пара, которая до полночи крутила на полную мощь всякие «малиновки» и «обручальные кольца». Полуторагодовалый брат ревел по полночи, я не высыпался, отец пару раз ходил к ним на профилактическую беседу — без особого результата... Однажды я делал уроки, соседи снова врубили свой музон, и тут заметил, что из розетки музыка раздается особенно громко. И до меня дошло! Вышел на лестничную клетку, вывинтил пробки, разобрал розетку — точно. Отверстие для розетки в стене было сквозным в соседскую квартиру, и от их электропроводки меня отделяла лишь заглушка из алебастра, раскрошившегося от времени. Недельку спустя у соседей в квартире начало выбивать пробки, как только они врубали аппаратуру на всю мощь. Так я, мелкий шкет, натренировал их, как собак Павлова. С громкой музыкой они завязали, а я записался в радиокружок. © PivBear / Pikabu
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Купили у одинокой женщины квартиру. Так она, когда выезжала, сняла в ней все выключатели, розетки, ручки-скобки советские со всех дверей и все обои ободрала. Въехали мы в голую бетонную коробку. © Tatiana Zueva / Facebook
«Когда я покупал дом, то думал, что плитка во дворе не грязная, а действительно такого цвета».
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Был у нас деревенский дом 50-х годов, который построили на фундаменте другого жилища. Он находился вдали от Питера, и гонять маме туда было весьма накладно. Поэтому она продала его своей сотруднице. А спустя полгода сын сотрудницы, паренек лет 14, полез с отцом в подвал. Подойдя к кладке фундамента, сунул руку между валунов и вытащил крупный сверток из мешковины, пропитанной воском. Будто он его и прятал. Когда раскрошили сверток, то немного офигели. В нем были монеты царских времен, причем не только одни медяки, а золотые и серебряные. Среди серебряных оказались какие-то там уж совсем раритетные кругляши, остальные тоже представляли историческую ценность. В итоге та семья купила квартиру, машину и участок с новым домом под Питером, а старый дом продали. Услышав эту историю, я чуть локти себе не обкусал от досады, ибо я в том подвале обожал проводить время и обследовал каждую щель! © StaPerRa / Pikabu
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17 съемных квартир и домов за 12 лет самостоятельной жизни, отмывание чужих унитазов, грязные детские трусы под кроватью, оставшиеся от предыдущих жильцов, душ в платяном шкафу и спагетти, лезущие из раковины из-за неправильной установки сантехники. И страх, постоянный страх не найти деньги на оплату за следующий месяц. А вчера, вчера мы купили квартиру! Желаю каждому скитальцу такое счастье! © Подслушано / ideer
Какие сюрпризы поразили вас больше всего в чужих домах? С какими проблемами при аренде или покупке жилья столкнулись вы?