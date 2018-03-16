15 человек, которых от творчества за уши не оттянешь
Фото попугая-панка или адскую версию Винни-Пуха и Пятачка никогда не выставят в музее, но это не значит, что на них не стоит взглянуть. Народное искусство не только поражает воображение, но и извлекает из недр нашей души отличное настроение. Наслаждайтесь.
AdMe.ru собрал образцы творчества, которые, готовы поклясться, никого не оставят равнодушными.
Просто милая фоторамка
" — Отдай мне весь свой пчелиный сироп. — Пожалуйста, не отбирайте его, моя жена беременна".
Когда хочешь, чтобы твой пес был самым стильным в этой вселенной
«Наши дочери сделали стенгазету для кота, чтобы тот не скучал, пока находится в туалете»
Когда внуков много и никого нельзя обидеть
«Псс, парень, хочешь меня погладить?»
Некоторые любят погорячее
И как их теперь есть?
Немного моды из будущего
Грелка для носа
«На минутку оставил ребенка в детской комнате в магазине»
Когда не хочешь потерять ключи
Машинки на машинке
Да вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь
«Построил крепость для своего кота»
Когда арт-объект — ты сам
Бонус: строители творчески подошли к поздравлению женщин с 8 Марта
Фото на превью katoninetales/Reddit, cemmykins/Imgur