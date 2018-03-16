15 человек, которых от творчества за уши не оттянешь

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Фото попугая-панка или адскую версию Винни-Пуха и Пятачка никогда не выставят в музее, но это не значит, что на них не стоит взглянуть. Народное искусство не только поражает воображение, но и извлекает из недр нашей души отличное настроение. Наслаждайтесь.

AdMe.ru собрал образцы творчества, которые, готовы поклясться, никого не оставят равнодушными.

Просто милая фоторамка

" — Отдай мне весь свой пчелиный сироп. — Пожалуйста, не отбирайте его, моя жена беременна".

Когда хочешь, чтобы твой пес был самым стильным в этой вселенной

«Наши дочери сделали стенгазету для кота, чтобы тот не скучал, пока находится в туалете»

Когда внуков много и никого нельзя обидеть

«Псс, парень, хочешь меня погладить?»

Некоторые любят погорячее

И как их теперь есть?

Немного моды из будущего

Грелка для носа

«На минутку оставил ребенка в детской комнате в магазине»

Когда не хочешь потерять ключи

Машинки на машинке

Да вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь

«Построил крепость для своего кота»

Когда арт-объект — ты сам

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