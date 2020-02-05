15 обладательниц длинных волос поделились проблемами, о которых остальные даже и не догадываются

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Традиционно считается, что женщина с длинными волосами выглядит куда более привлекательной, нежели дама с короткой стрижкой. Кроме того, ученые предполагают: чем роскошнее шевелюра, тем более молодой представляется ее обладательница.

Мы в AdMe.ru узнали, с какими проблемами сталкиваются женщины, чьи волосы вызывают восхищение даже у случайных прохожих.

1. «Не знаю ни одного парикмахера, который умел бы обращаться с длинными волосами. Они вечно пытаются расчесывать их снизу, а надо сверху»

«Ну и еще одно: или мастеру придется стоять на коленях, или вы не сможете сесть в кресло».

2. «Очень часто люди спрашивают, не вхожу ли я в какую-нибудь секту. Они почему-то думают, что я отношусь к какой-то очень консервативной религии, где запрещено стричь волосы»

3. «На 1 бутылочку шампуня у меня приходится около 5 банок кондиционера. Это жутко дорого — зато волосы действительно мягкие»

4. «У моей племянницы длинные волосы. Когда она ходила в школу, то плакала каждое утро. От 15 до 25 минут она тратила на то, чтобы как-то привести их в порядок»

5. «Когда я моюсь в душе, то постоянно вытаскиваю волосы из... ну, вы поняли, откуда. Понятия не имею, как они туда попадают»

6. «Удалось отрастить такие волосы за 7 лет. Я не пользуюсь феном, мою их раз в неделю, а в ночь после мытья всегда заворачиваю их в огромную футболку»

7. «Самая большая проблема — это сушка. 6 минут на максимальной скорости — высохли волосы на макушке. Минут через 11 сдаешься от скуки, а половина шевелюры еще мокрая»

8. «Единственная моя проблема с волосами — они застревают везде. Например, их запросто можно прихлопнуть дверью автомобиля»

9. «Иногда я думаю, что мои волосы — это щупальца. Потому что они цепляются за разные предметы и обвивают их без моего разрешения»

10. «Самое ужасное — мыть волосы каждый день. Так что я приучила их к редкому мытью — всего 2 раза в месяц»

11. «Иногда хочется походить с распущенными волосами. Но уже на 15-й минуте они не выглядят невесомыми волнами, плывущими по воздуху, а напоминают заросли камыша»

12. «Я не понимаю масштаба этих проблем. Мои подруги с короткими стрижками каждое утро моют волосы, укладывают феном, всякими пенками, а на парикмахерских разориться можно»

«Чтобы мои длинные волосы выглядели нормально, их просто нужно мыть 1 раз в 3 дня. Если перед выходом вижу, что на голове творится что-то не то, я просто заплетаю косу, и становится нормально».

13. «Я, например, не могу сделать обычный хвостик: тянет слишком сильно. Прически особо не поделаешь. Парикмахеры разводят руками: на голове закрепить такую длину очень проблематично»

14. Эта проблема в дополнительном комментарии не нуждается

15. «У меня всю жизнь были длинные волосы. Пошла к мастеру и заставила ее отрезать 50 см, потому что это было мучительно: стоило сделать высокий хвост, как сразу начинала болеть голова»