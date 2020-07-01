15+ обидных историй, читая которые хочешь вернуться в детство и посмотреть взрослым в глаза

Трудно понять, чем руководствовались взрослые из нашей статьи, когда вели себя так по отношению к детям. Конечно же, хочется верить, что за всем этим стоит желание помочь и предостеречь от ошибок. Увы, в итоге это привело только к травмам на всю жизнь. Надеемся, что герои нашей статьи смогли перерасти чувство обиды.

AdMe.ru решил вспомнить истории из детства, которые вызывают жалость и недоумение. Если и у вас есть подобные, напишите нам.

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Моя мама почему-то всегда любила меня пугать Бабой-ягой, бабайками и прочим бредом. И я помню, как я потная и мокрая лежала ночью под одеялом, натянутым до носа, и боялась сходить пописать, потому что меня за ногу из-под кровати схватят... Зачем она так делала? До сих пор не понимаю. А вспомнилось мне как-то резко это все тогда, когда сама стала мамой. И никогда своему ребенку не рассказываю о привидениях и прочую чушь и не запугиваю его фразами вроде «Уколы будут ставить в больнице, если ты не будешь есть». © Alisa Saysnskaya / AdMe

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Сколько себя помню, мать всегда все из рук выхватывала: готовлю не так, убираю неаккуратно, стираю неправильно. И что ни сделаю, все неидеально, надо переделывать... В итоге дома до всего дотрагиваться боялась, а в более взрослом возрасте начала получать упреки в лентяйстве. На самом деле не чувствовала себя хозяйкой дома и ощущала жуткую никчемность и неполноценность в бытовом плане. До тех пор, пока не начала жить отдельно! Оказалось, что не такая уж я и неуклюжая неумеха, отлично со всем справляюсь. Может, и не идеально, но мужу нормально, мне тоже. Мать не виню, думаю, она и сама не понимала вреда такого поведения и постоянной критики, хотела, наверное, как лучше. © Verba / AdMe

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«Дети-дети, куда вас дети? На ниточку надену, и будете висети». Эту фразу мама говорила, конечно, в шутку, даже иногда с улыбкой, но часто. Шутку я не понимала и была уверена, что мама задумала нас бросить и просто выжидает подходящего момента. Когда мама уходила на работу или в магазин, я готовилась выживать без нее. Особенно меня напрягал общественный транспорт, где оставить и исчезнуть незаметно очень просто. Когда я во взрослом возрасте рассказала маме об этом, она расстроилась, ведь ничем другим, кроме этой поговорки, она не могла вызвать таких подозрений. © Anna Kondrateva / AdMe

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А меня мама постоянно с кем-то сравнивала: «Вот у Иры дочка Оля (у Нади дочка Оля и так далее) какая молодец!» Сначала по учебе, потом — потому что замуж вышла и детей родила («Вот у всех уже внуки есть, а тебе вообще ничего не надо»), теперь — «Вот Оля-то с мамой как хорошо общается, а ты у меня...» А еще мама в очень большой обиде на отца (и складывается впечатление, что вообще его не любила) и теперь при каждом удобном случае говорит: «Ты такая же, как твой отец». Во всем вообще. © Ani4ka Borisova / AdMe

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Дико бесило умение растрепать мои секреты всем знакомым, еще и придумать от себя что-то лютое. Например, пыталась объяснить маме, что бывают ежедневные прокладки, они тогда только появились в продаже в принципе. Приезжает подруга из деревни, говорит, приехал ее папа в деревню и рассказывает: «А у Ани месячные начались, а она прокладки для месячных вообще каждый день носит». Папа! Папа, блин! Я пошла разбираться с матерью, а она ничего никому не рассказывала, он сам все выдумал... Ага. © Anna Vas / AdMe

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Мне 38, и мама до сих пор говорит, что я толстая и чтобы я не приходила к ней на работу, так как я не нравлюсь ее коллегам, ведь их дочери ухоженные и следят за собой, а главное, они худенькие. Моя мама воспринимает меня только худой, в другом качестве меня для нее не существует. © Олеся Смирнова / Facebook

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Я из близнецов. Понимаю, как было тяжело моей маме. Одно слово — героиня. Но никогда не могла понять, зачем она нам с сестрой постоянно говорила об этом, о том, какие мы неблагодарные. Еще часто приводила в пример матерей с детьми-инвалидами, делая, опять же, акцент на их героизме, говорила о том, что у них был выбор отказаться от таких детей, но они этого не сделали. © Зоя Таранушка / Facebook

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В детстве шли с мамой к ней на работу, а я больно упала и порвала колготки. Под юбкой было почти незаметно. Пока мы шли, я только и думала: «Хоть бы не заметили...» Первыми же словами моей мамы было: «Представляете, девочки, Вера только что новые колготки порвала!» Помню, как меня обступила куча незнакомых женщин, которые начали выражать свое сочувствие, а мне хотелось провалиться под землю от стыда. © Вера Грацианская / Facebook

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У бабушки ко мне вообще нездоровая любовь (это и понятно, она потеряла сына, то есть моего отца, молодым), и она мне постоянно внушала, что я лучше всех, а мои друзья и пальца моего не стоят. Я понимала, что я обычный ребенок: да, я пишу стихи с детства, ну и что, да, я хорошо училась, но многие дети хорошо учатся. И я при ней принижала себя и восхищалась подругами, чтобы показать, что они лучше меня. Когда ей что-то рассказывала, приписывала свои шутки мальчику из параллельного класса, чтобы не вызывать это патологическое восхищение, которое я ненавидела. Так выработалась самооценка ниже плинтуса, короче, обратный эффект. © Katya Rubenchik / Facebook

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Моя мать читала мой дневник. И даже не пыталась это скрыть. Не знаю, что еще добавить.

Мне всегда казалось, что я должна заслужить ее любовь и внимание. Старалась учиться, занималась музыкой на довольно серьезном уровне (выступала на концертах и конкурсах, на которых, кстати, никто из родителей ни разу не был). Только с годами обиды начали понемногу утихать и я начала понимать, что я со своей стороны делала все, что могла, и выше головы не прыгнешь. А еще мне никогда не говорили, что я хотя бы симпатичная. Мама вздыхала и говорила: «Ну, зато ты неглупая». © Алена Прокуда / Facebook

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Мои родители боялись, что я «принесу в подоле». Но, когда мне было 15 лет, моя старшая сестра скинула на меня свою годовалую дочку, и я воспитывала ее 8 лет. С помощью наших родителей, конечно. Так вот это было нормально. Зато не разрешали заводить животных. На защите диплома в университете я просила родителей позволить завести хотя бы крысу. Меня довели до истерики категорическим «нет». Сейчас мне 31, детей нет, и не хочу иметь никогда. Зато полный дом подобранных и вылеченных животных, начиная от птиц и заканчивая аквариумом на 300 л. И я довольна. © Иринка Ткаченко / Facebook

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Лет в 5, я была в детском саду, нас оставили одних в тихий час и попросили не шуметь. Когда пришла воспитательница, она спросила у своей любимицы, кто шумел, и та указала на меня, потому что мы были в ссоре. А я, кстати, вела себя спокойно. Воспитательница заставила нас гулять по пустому детскому саду полчаса (зачем?), а когда привела назад, то сказала фразу, которая мне до сих пор не дает покоя: «Те, кто плакал, идут в кровать, а те, кто нет, — в угол». Я не плакала, и меня до сих пор гложет чувство обиды и непонимания.

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В детстве был у меня красный шарф, яркий такой, с вышивкой. И вот пошла я однажды во двор гулять, а рядом была стройка. Слышу, пищит кто-то, подошла ближе — рыжий котенок. Ума не приложу, как он вляпался, но лапки в гудроне и пищит, выбраться сил не хватает. Ни секунды не думая, прыгаю в эту ямку с гудроном, достаю котика и бегом в соседний двор. Там мы с девчонками-подружками это чудо отмыли, накормили, и одной из них даже разрешили его оставить. А я счастливая побрела домой. Адреналин, приключения — даже не заметила, что мой красный шарфик был весь в гудроне, а вместе с ним и вся одежда заляпана. Казалось, что это ничего, сейчас выслушают, поймут, ведь сами учили, что надо помогать и слабых выручать. Вместо этого я отправилась стоять в угол и долго еще слушала речи о том, что такого шарфика больше у меня не будет. А я думала: «И наплевать, что не будет!» И злость взрослых так и не поняла.

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Мой папа очень любил повторять фразу «Иди пописай — меньше реветь будешь». И это тогда, когда мое детское сердце разрывалось от боли.

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В 3-м классе задали нарисовать по географии ландшафт тундры. Тот, кто не хотел или не умел рисовать, мог выбрать текстовое задание. Взялся я рисовать, нарисовал на отдельном листе, вложил в тетрадь. На следующий день, уже в школе, понимаю, что лист с рисунком из тетради выпал. Быстренько бегу на перемене в класс ИЗО, одалживаю там мелки и сижу на подоконнике заново все рисую уже в тетради. Рисунок получился почти такой же, как и первый. Все по заданию отобразил и подписал правильно. Всю переменку потратил, даже поесть не успел сходить. На уроке при проверке домашнего задания учитель ехидно спрашивает о нем у меня. Я ей показываю, все рассказываю. А мне говорят, что это не считается, так как я это только что перед уроком рисовал в коридоре, и ставят двойку. До сих пор обидно. Ну какая разница, когда делал и где, если все правильно сделано и вовремя? Потом принес первый рисунок, сказали, что засчитывают это как исправление. После этого никакой творческой инициативы у этой учительницы я не проявлял.

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Нравилась мне в 5-м классе одна девочка. Сильно нравилась, но не взаимно. Мама заметила, что я хожу какой-то грустный, попросила рассказать. Я в отказ: все-таки очень интимная вещь — детская влюбленность. Ну, мама и так ко мне, и этак, мол, расскажи, сыночек. Сдался я и выдал все, но только по большому секрету. Вечером возвращаюсь домой с прогулки, слышу на кухне женские голоса, смех. К маме пришли подруги, и они что-то оживленно обсуждают. И тут я понимаю, что речь идет обо мне и моей несчастной любви. Я на кухню, но не успеваю и прилетаю туда как раз к кульминации рассказа: женский смех, и внезапно все меня замечают, смотрят на меня. Я сразу маме говорю: «Как же так? Ты же обещала». А она, мол, ну а что такого, не знала, что это такая тайна. С тех пор ничего не рассказывал, обижалась страшно. А мне до сих пор обидно. © Molotokmark / Pikabu

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Учился в школе, середина 80-х. На линейке объявляют сбор макулатуры. И обещают 3 лучших сборщиков премировать поездкой в Москву. Мы напряглись. Москва, Красная площадь, Мавзолей Ленина, мумия... Решили с 2 друзьями во что бы то ни стало победить. Естественно, дома ни у кого нужного для победы количества макулатуры не было. Зато у одного из нас жила неподалеку в частном секторе бабуля. А у бабули была садовая тележка на мопедных колесах. И недалеко от школы были овощная база и тарная база. А на территории этой тарной базы лежали огромные кучи рваных картонных ящиков. Они там мокли под дождем, гнили, пропадали. Сторожа не было. И мы той тележкой натаскали макулатуры примерно по 260 кг на каждого. Победа была гарантирована. И вот наступает час триумфа. Линейка. Нас объявляют победителями. Оркестр. Аплодисменты. Грамоты. И... все. Классный руководитель потом сказала, что на сэкономленные деньги был приобретен красивый ковер в кабинет директора. © agronaftik / Pikabu

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Мне мама в 8-м классе обещала купить мопед, если без троек закончу. Чтобы вы понимали, я спал и видел, как я на нем рассекаю, масло с бензином мешаю, весь такой серьезный, рисовал его, раскрашивал. Не гулял, сидел зубрил, и в итоге троек не было. Я радостный приношу дневник и слышу такой комментарий: «А чего особенного? Это твоя обязанность — хорошо учиться. И вообще, посмотрим насчет мопеда потом...» Сказать, что был расстроен, — это ничего не сказать. На следующий год ситуация повторилась, правда, уже не было столько доверия, но надежда осталась. И вновь слышу: «Ты в 9-м классе, мальчик взрослый, куда тебе мопед?» Дальше объяснять не надо, что к словам относился так себе, делил на два. Сейчас мне 33 года, у меня семья, и все это время мне хотелось мототехнику в виде мопеда, но то денег свободных не было, то времени. В итоге, чтобы заглушить в себе маленького мальчика, купил себе Yamaha Aerox (казалось, что компенсирую годы без мопеда). Сел на него, прокатился и понял, что он мне не нужен, ездить на нем нет времени, смотрюсь нелепо и вообще есть машина. Так и стоит теперь. Временами запускаю его — и все. К сожалению, мопед нужен был тогда, в 8-м классе. © Xent / Pikabu

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Мои родители с самого моего раннего детства в разводе. Я жила с матерью и младшим братом от ее другого мужчины. Отец 2 раза в год стабильно на день рождения и 31 декабря присылал мне на карточку какие-то деньги, чтобы я выбрала подарок по душе. Мать отлично это знала и всегда имела на этот счет претензии, хотела, чтобы деньги отдавались ей. Отец ругался по этому поводу и требовал справедливости. И вот в один такой Новый год мать сидела совсем грустная. Начала ее расспрашивать, в чем дело. Рассказывает, что на работе зарплату задержали, не знает, что делать и на что стол накрывать. Я решила не портить праздник и избавить ее от слез, отдала ей все до копейки, все 5 тысяч, которые прислал мне папа. Конечно, я хотела на них погулять с друзьями, но решила отметить праздник дома, с семьей. Мать ушла по магазинам, вернулась поздно. С огромной кучей пакетов. В которых было много коробок, которые она унесла к себе в комнату. Как позже выяснилось, она накупила подарки своим сменщицам и коллегам. Брату купила игрушку Ферби за 7 тысяч. Мне подарила АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ, хотя целлюлита у меня не было в столь юные годы. И да, тетя в тот вечер сказала, что мало того, что им дали зарплату на работе, так еще и премию выдали. © ProximaMidnight / Pikabu

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Было мне тогда лет 11–12. За год до этой истории мама мне подарила дневник с замочком и сказала, что я могу туда записывать все, что захочу. Она лезть не будет, ключики от него только у меня. Год я им почти не пользовалась, сделала пару рисунков, и все. На следующий год я влюбилась. Первая любовь, конечно, безответная. Я не знала, как и с кем поделиться этим, да и подруг особенно и не было. Я достала свой дневник и решила излить туда свои чувства. Мне стало легче, и я на радостях решила постоянно писать. Писала, когда родителей не было дома. Прятала его под стопки тетрадей и книг в самый дальний угол. Ключи прятала или носила с собой. Так продолжалось около месяца. В один из дней я возвращаюсь с прогулки, и мама заявляет: «Почему ты мне ничего не рассказывала про Сережу?! Надо таким делиться с мамой обязательно. Вдруг что-то плохое произойдет». У меня ступор сначала был (откуда она знает о нем?), потом я покраснела и спросила, как она вообще узнала. Она сказала, что убиралась (ага, так хорошо убиралась), нашла дневник и решила посмотреть его. Открыла замочек ножницами, как потом призналась. © nikalolly / Pikabu