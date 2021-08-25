15+ историй про обидчивых коллег, которые напрягают похлеще рыбы в офисной микроволновке

Круто, когда в рабочем коллективе царит дружелюбная атмосфера и командный дух. Но бывает так, что один или несколько коллег не отличаются чувством юмора и стрессоустойчивостью, а потому на любую мелочь реагируют детскими обидами. Рядом с такими людьми даже любимая работа может стать невыносимым испытанием.