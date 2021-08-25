15+ историй про обидчивых коллег, которые напрягают похлеще рыбы в офисной микроволновке
Круто, когда в рабочем коллективе царит дружелюбная атмосфера и командный дух. Но бывает так, что один или несколько коллег не отличаются чувством юмора и стрессоустойчивостью, а потому на любую мелочь реагируют детскими обидами. Рядом с такими людьми даже любимая работа может стать невыносимым испытанием.
Мы решили поделиться с читателями историями интернет-пользователей и сотрудников AdMe.ru, которым когда-то довелось делить один кабинет с обидчивыми товарищами. Пожалуй, такой жизненный опыт можно смело выносить в отдельную графу резюме.
- Коллега целый день ждал, пока приедет домой и посмотрит какой-то очень важный для него матч, даже не помню, какой вид спорта там был. Когда мы это обсуждали, я спела песню «Арентина — Ямайка 5:0». На следующий день он пришел и обвинил меня в том, что я испортила ему просмотр, объявив результаты до того, как он сам успел посмотреть. Счет сошелся! И он обиделся. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Работала в небольшой фирме, где в одном офисе сидели бухгалтер, секретарь и 2 менеджера. Так вот, бухгалтер наша, вечно сидящая на диетах, постоянно обижалась на нас, когда мы с девочками на обед ели какую-нибудь выпечку. В итоге мы с коллегами стали уходить на обед в соседнее кафе, чтобы обидчивая дама могла в одиночестве насладиться своими кабачками.
- Для работы с клиентами документы мне готовила секретарь, и она вечно косячила. Ударило ей что-то в голову, и она мне пишет с претензией, что я ее 3-й раз заставляю все переделывать, придираюсь и вообще сбиваю рабочий процесс. И в копию письма поставила вообще всех руководителей.
Ну я ей доходчиво указал на ее косяки и приложил скриншоты, так чтобы даже 5-летний ребенок понял. И отправил переделывать документы в 4-й раз. После этого ее начальница просила меня перед ней извиниться, потому что она, видите ли, рыдает и работать не может. Я же ее перед всем руководством глупой выставил, поэтому она собирается увольняться. Да, клиента мы в итоге потеряли из-за ее косяков. © Jakalo2 / Pikabu
- Помню, встречали Новый год. Спрашиваю у коллег: «Девочки, вам помочь нарезать салатики?» Говорят, мол, не нужно, сами справимся. Ну и ладно, я ушла к парням в другую комнату. А через полчаса дамы из кухни выходят с поджатыми губами, говорят: «Могла бы и помочь чем-нибудь, чай не царица тут». Как это вообще работает? Никогда еще не встречала столько противоречий и смешанных чувств в одном месте, как в том коллективе. © EllenWise / Pikabu
- Пошла я на новогодний корпоратив мужа. В самом начале вечеринки один парень упал с лестницы, да так сильно ушибся, что ему пришлось вызывать скорую. Естественно, праздник быстро закончился: кто домой поехал, кто в больницу, так как многие переживали за коллегу. Даже директора помчали за каретой скорой помощи. Зато непосредственный начальник этого парня всерьез на него обиделся и после новогодних каникул высказывал ему, что тот своим падением всем испортил праздник. И самым главным аргументом «босса» было то, что он, бедный, даже горячее не попробовал.
- Устроилась на новую работу. Коллеги целыми днями болтают ни о чем, устраивают бесконечные чаепития и сплетничают о том, у кого с кем роман. А мне очень нужны деньги, поэтому я стараюсь успевать сделать как можно больше и не участвую во всех этих сборищах. В результате коллеги на меня обиделись за то, что я не хочу вливаться в коллектив и не посвящаю их в детали своей личной жизни. А у меня родные болеют сильно, и мне не до отношений всяких. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Как-то я со своей коллегой обсуждал тему родителей-подростков. Наша работа связана с детьми в приемных семьях. И каждый раз нам приходится наблюдать последствия того, что подростки становятся родителями. И вот мы рассуждали, почему для вождения автомобиля человеку нужно достичь определенного возраста, а для рождения детей — нет.
Одна наша сотрудница, услышав это, обиделась не на шутку. Оказалось, что она сама стала мамой, еще будучи подростком. Мы начали извиняться и объяснять ей, что мы не имели в виду ничего такого, а просто высказали мнение. Она не захотела нас слушать, а спустя время уволилась. © danthemanaus / Reddit
- Я единственный мужчина в небольшом женском коллективе. Мои коллеги постоянно нахваливают начальницу, говорят ей, как она прекрасно выглядит и какая у нее замечательная прическа. Я же к такому общению не привык. На работе я сдержан и вежлив, но никому не делаю комплиментов, в том числе и начальнице.
Как мне показалось, моего босса это обижает. Время от времени она делает мне непонятные замечания, больше похожие на чушь: «Ты должен быть более представительным и коммуникативным». Думаю, ей бы хотелось, чтобы я так же лебезил перед ней, как и мои коллеги, или же уволился. © cherryapp / Reddit
- У меня на работе есть женщина, которая отпрашивается ради любого мало-мальски значимого события в жизни своего ребенка. Свою работу она сваливает на остальных и никогда не задерживается, потому что у нее семья. Мы с коллегами терпели-терпели, а потом психанули и просто не сделали ее работу. Она обиделась, заявила, что это наша вина, и гордо ушла ровно в 6 вечера.
На следующий день она получила сочный нагоняй от начальника. В следующий раз опять попыталась свалить работу на нас, но не вышло, пришлось оставаться после работы. После нескольких случаев она научилась брать официальные отгулы и не валить все на других. Теперь не разговаривает с нами, а мы и не то чтобы много потеряли. © Палата № 6 / VK
- Был у меня дополнительный заработок — прокат свадебных украшений на автомобили. Коллега собралась замуж, попросила посмотреть мой каталог. Выбрала самый дорогой и востребованный комплект. Я решила отдать ей его за 50 % от стоимости, и это в самый разгар свадебного сезона. Так она обиделась и комплект взяла в другой фирме без скидки, а меня одну из всего отдела на свадьбу не пригласила, хоть я и скидывалась на подарок. Столько лет прошло, а я все не пойму, кто из нас был не прав. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Работала я как-то дизайнером в мебельной фирме, и была у нас управляющая, которая любила повышать на всех голос. То на сборщиков разорется, что те не позвонили ей после установки кухни. То на водителя накричит, что тот по пути в офис обед не захватил.
Пришли к нам однажды сложные клиенты, пожелания которых мы не могли исполнить технически, и я им об этом сказала, предложив альтернативу. Так она разоралась и заявила, что, если мы потеряем этих заказчиков, она вычтет стоимость заказа из моей зарплаты.
Я тогда не выдержала и сказала ей, что она мне никто, чтобы повышать на меня голос. И что мы тут все взрослые вменяемые люди, в отличие от нее. И что орать она может у себя дома. Управляющая тогда сразу убежала в туалет. Вышла оттуда спустя полчаса с трагическим выражением лица и за весь оставшийся день не произнесла ни слова. Понимаю, что я ее обидела, но терпеть не могу, когда на меня орут.
- Мы с коллегой проработали вместе 10 лет. Мы были на одном уровне, но в последние 3 года меня дважды повысили, а она осталась на той же должности. После этого ее отношение ко мне изменилось, она стала избегать меня, мы больше не общаемся. Мне кажется, что она завидует и обижается, поэтому я чувствую себя некомфортно. © Maraschino-Cherry / Reddit
- Мне 41 год, а моей жене — 36, и у нас нет детей. Это наш выбор, и нас все устраивает. Но, как оказалось, это не устраивает моего коллегу, который тут же начал давать мне странные советы, как только узнал, что я бездетный. Он заявил, что нам с женой нужно торопиться, что с детьми на самом деле легко и нужно только попробовать их завести. Потом он назвал нас безответственными и пообещал, что я пожалею о своем решении. Я решил уйти от этого разговора, сославшись на занятость, и коллега обиделся. После этого мы стали редко общаться на работе, и меня это только радует. © belovirus / Reddit
- Был у нас на фирме один парень, этакий ловелас. Со всеми девушками заигрывал, шуточки сальные отпускал. Как только ему кто-то делал замечание, он тут же включал обиженного. Закончилось все тем, что девчонки массово нажаловались руководителю и мачо получил выговор. После этого он уволился, заявив, что его сгнобили.
- Случилось сегодня на обеденном перерыве. Взял обед, сижу ем за столиком. Подходит сотрудница и спрашивает:
— Ой, это ты обед взял?
— Да, — отвечаю.
— Выглядит вкусно.
— Ага, — соглашаюсь.
— А это что?
— Суп.
— А какой? — не унимается коллега.
— Томатный.
— А с чем?
— С макаронами, — говорю.
— Ой, не люблю я с макаронами...
Тут я начинаю терять терпение.
— А это что? — продолжает она допрос.
— Шницель, — отвечаю.
— Какой?
— Куриный.
— Вкусный?
— Да.
— А салат с чем? — не умолкает коллега.
— С орехами.
— А что там еще было вкусного?
Я не выдержал:
— А может, вы сами пройдетесь и посмотрите?
— Сложно сказать, значит...
Обиделась, развернулась и ушла. Неужели было тяжело пройтись к стойке метров 10 и самой посмотреть? Зачем мешать человеку, который занят едой? © Connytsy / Pikabu
А у вас есть такие коллеги, которые обижаются по поводу и без? Расскажите нам свои истории.
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