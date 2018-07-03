15 новых интернет-комментариев от людей, которым палец в рот не клади

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Когда у вас все плохо, вам скучно и кажется, что уже ничего не радует, — самое то посмотреть подборку крутейших комментов со всего интернета. Вот прямо такую, как наша. Где вы еще увидите принцип домино в действии или как одеваются дивы в обычный магазин?