15 новых интернет-комментариев от людей, которым палец в рот не клади

Когда у вас все плохо, вам скучно и кажется, что уже ничего не радует, — самое то посмотреть подборку крутейших комментов со всего интернета. Вот прямо такую, как наша. Где вы еще увидите принцип домино в действии или как одеваются дивы в обычный магазин?

Мы в AdMe.ru желаем вам избавиться от хандры и быстрее поднимать себе настроение вместе с нами.

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Может, и у вас в копилке есть подобные шедевры? Расскажите нам, и вполне возможно, что в следующую нашу подборку попадет именно ваш комментарий.

3 На склад!
6 Комментарии

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