15+ новогодних корпоративов, которые ни в какую не хотят уходить из памяти, хоть палкой гони
Вот так ходишь на работу каждый день и даже не догадываешься, что тебя, оказывается, окружают интересные люди. Но на корпоративе в честь Нового года коллеги раскрываются во всей красе и узнают друг о друге много нового. Застенчивый инженер оказывается балагуром и затейником, тихоня-санитарка резво отплясывает на сцене, а гендиректор получает все шишки и понимает, что его, кажется, не все любят в коллективе.
Мы в AdMe.ru обожаем истории о корпоративных вечеринках, на которых люди успевают не только хорошенько оттянуться, но и набраться впечатлений на целый год.
- Это была моя первая работа. Я пришла с мужем на рождественскую вечеринку в шикарный дом начальника. Решила взять супруга с собой, потому что все были парами и коллеги давно хотели с ним познакомиться. Все шло идеально, это была просто прекрасная вечеринка. Как вдруг послышался шум со стороны дворика. Оказалось, мой муж споткнулся, запутался в скатерти и опрокинул фуршетный стол. Он был похож на большой буррито. Я распутала его и с позором увела домой. В офисе об этом никогда не говорили, но я уверена, что происшествие обсуждали всю ночь, когда мы уехали. © Sharon Ann McAuliffe / Quora
- У нас небольшой штат, всего 15 человек, поэтому вечеринка проходила прямо в доме босса. 2 продавщицы привели парней, одна из них познакомилась с ним буквально полчаса назад. Парни повздорили и устроили потасовку прямо у всех на виду. Они сломали бильярдный стол нашего начальника и испортили все ковры. Все вокруг кричат, а мы с женой просто сидим в углу, жуем начос и наслаждаемся представлением. © smoffatt34920 / Reddit
- Я филолог по образованию, работаю редактором текстов преимущественно в технических фирмах или научных организациях. На прошлой работе на каждом корпоративе все 3 года задавали вопросы: «Сколько падежей в русском языке? А как правильно говорить? Почему тут такое окончание?» Я даже радовалась, когда уже заканчивалась викторина и начинались танцы. © Галина Созонтова / Facebook
- Корпоратив, пейнтбол. Гендиректор и остальные топы играли вместе с нами. По правилам тот, в кого попали, должен уйти на стартовую позицию и только потом опять вернуться в игру. Дальше со слов гендира: «В меня попали, я поднимаю руку и иду на старт. Внезапно чувствую попадание в спину, но значения не придаю, думая, что чей-то снаряд случайно в меня прилетел. Потом еще один. И еще. И еще. В общем, мне почему-то стало казаться, что некоторые сотрудники меня не особо любят». © Skaz04nik / Pikabu
- Рассказывала одна знакомая. Работала она в очень крупной лизинговой компании, и вот руководство решило устроить для сотрудников корпоратив. Всех вывезли на природу: купание, командообразующие мероприятия, в том числе пейнтбол. Но топ-менеджеры в нем участия не принимали. Для них организовали отдельный банкет на веранде, возвышавшейся над полем боя. Там были немного другие напитки и еда, не как для рядовых работников. А еще они «играли» в пейнтбол оттуда. © Kaa1980 / Pikabu
- Я работал в сфере информационных технологий. Компания любила сорить деньгами на рождественской вечеринке: обед из нескольких блюд и шикарный номер в отеле для вас и вашего партнера. Проблема была в том, что еда, хоть и выглядела замечательно, всегда была холодной, потому что в отеле не привыкли обслуживать одновременно сотни человек. А еще вам нужно было участвовать в скучных сценках с коллегами из финансовых отделов, которые только и делали что хвастались своим благосостоянием. © ExcessiveGravitas / Reddit
- Побывал на первой рождественской вечеринке. Началось все отлично: выиграл в розыгрыше iPad. Но ночь закончилась не очень удачно: я оставил в такси свой телефон. Так что мне потом пришлось продать свой новенький iPad, чтобы купить новый сотовый. © americaisascam / Reddit
- Лучшая рождественская вечеринка в офисе была в 2000 году. Я только что присоединился к этой фирме, поэтому меня особо не беспокоило то, что я никого не узнаю. В какой-то момент мой коллега, с которым мы приехали, подошел ко мне с озабоченным видом и сказал: «Это не наша компания». Мы побежали на стойку регистрации и объяснили, что пришли не в тот коллектив. Секретарша направила нас в нужный зал, который оказался чуть правее. Наконец мы добрались до своих, но к тому времени все начали расходиться по домам. © David Mull / Quora
- В этом году на нашем корпоративном столе стояли огромные блюда с вчерашним пловом. Плов был ужасно невкусный. Сладковатый, жирный, с парой засохших кусочков мяса. К нему куча лука с помидорами и жгучим красным перцем. Есть хотелось очень. Еле ушла оттуда. © Наталия Воднева / Facebook
- Начальница решила раздать бонусы на рождественской вечеринке. Наступает долгожданный вечер: нам всем раздают конверты с денежными премиями. Коллеги хвастаются, что получили по $ 250. Я тихонько пробрался на кухню, чтобы открыть свой конверт. Заглядываю в него, а там пусто. Вернулся, взял пальто и просто ушел. Через пару дней меня спросили, что случилось и почему я ушел с праздника. Я объяснил, что это из-за бонуса. Начальница утверждала, что всем было положено по $ 250. Она отдала мне деньги, но после этого случая наши отношения испортились. © Max Cady / Quora
- У нас прошлогодний новогодний корпоратив проходил в стиле 90-х. Было очень весело, особенно когда в костюмах пытались машину поймать. © silivanova_ev / Twitter
- Устроился перед Новым годом в «дочку» компании с мировым именем. Начальник собирает всех, говорит, устроим корпоратив в очень дорогом ресторане, всем быть. Сели за столы, говорит, заказывайте себе что хотите. Я застеснялся и выбрал что-то самое дешевое. Со мной рядом сидел коллега, тоже недавно устроился. Так он взял кучу всего самого дорогого. И когда мы уже все заказали, случайно выяснилось, что фирма оплачивает только напитки, остальное — сами. Надо было видеть лицо моего соседа. © myauchalo / Pikabu
- Сестра рассказала, что ее компания пригласила всех сотрудников на корпоратив. Всего-то надо сдать ₽ 3 500 с человека за аренду зала, напитки — с собой. На мой вопрос: «Что оплачивает компания?» — ответила, что, скорее всего, будут канапе, как на прошлом корпоративе. Шикарное предложение. © filvan / Pikabu
- До конца вечера пыталась сдерживать слезы обиды. В компании, где я работала, новогодний корпоратив решили разбавить «Тайным Сантой». Жду своей очереди, выхожу, беру небольшую коробочку. Разворачиваю, а там творожный глазированный сырок. Оказалось, один из ведущих специалистов пришел без подарка, а организаторы не пускали без него, и тогда он положил то, что не доел днем. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- На последний корпоратив были приглашены музыканты. Помещение огромное, со столиками, диванами, а посередине что-то вроде сцены. И вдруг к ним подбегает пышка, в которой я с трудом узнаю одну из наших санитарок. Залезает на сцену, и музыканты начинают играть, а наша смелая санитарка — танцевать. Одна, на глазах у всех. Это было что-то! Скромная девчонка просто околдовала весь зал. На следующий день я ее встретила в коридоре нашей клиники. Она толкала коляску с пациентом, и я не могла поверить в то, что только вчера эта девчонка так перевоплощалась. Самая запоминающаяся из рабочих вечеринок за много лет. © Antonina Kuznietsova / Facebook
- Я рано ушел с корпоративной вечеринки: не особо жалую такие мероприятия. Добрался до дома и лег спать. Примерно в час ночи у меня зазвонил телефон. Это был вице-президент по продажам. «Приходи скорее, поторопись!» — крикнул он и бросил трубку. Что за ерунда? Полусонный я добрался до места, там уже были полицейские и пожарные. Мигали сигнальные огни, повсюду валялась поломанная мебель. Оказалось, двое коллег хорошенько напраздновались и повздорили. Они катались по земле в грязи, а гости стояли в пижамах под дождем и наблюдали за этой картиной. Полицейские подошли и спросили: «Кто за всех отвечает?» Собравшиеся тут же указали на меня, ведь я среди них был единственный адекватный человек в костюме и галстуке. © Jay Bazzinotti / Quora
А что запоминающееся произошло на вашем новогоднем корпоративе?
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