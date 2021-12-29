15+ новогодних корпоративов, которые ни в какую не хотят уходить из памяти, хоть палкой гони

Вот так ходишь на работу каждый день и даже не догадываешься, что тебя, оказывается, окружают интересные люди. Но на корпоративе в честь Нового года коллеги раскрываются во всей красе и узнают друг о друге много нового. Застенчивый инженер оказывается балагуром и затейником, тихоня-санитарка резво отплясывает на сцене, а гендиректор получает все шишки и понимает, что его, кажется, не все любят в коллективе.