15+ покинутых мест, в которых так же круто, как в Лувре, только за вход платить не надо
Когда какое-то строение оказывается брошенным человеком на произвол судьбы, за него тут же берется природа. Размывает водой, заставляет прорасти корни, оплетает листьями — медленно, но верно превращая в развалины даже неприступные форты и величественные замки. Одним даже идет такое преображение, другие, напротив, отчаянно нуждаются в реставрации.
Мы в AdMe.ru просто обожаем разглядывать фотографии построек, на которых природа и время продемонстрировали свою силу, и приглашаем вас прогуляться по покинутым местам вместе с пользователями сети. А в бонусе покажем, какие сюрпризы могут таить заброшенные дома.
Фермерский дом на Среднем Западе, поросший листвой
Спортивный центр имени Гагарина в забытом советском шахтерском поселке на Шпицбергене
Потрясающая мозаика на полу заброшенного развлекательного комплекса
Город-призрак конца 1800-х годов в Аризоне
«10 лет назад я пробрался в заброшенный парк аттракционов, чтобы сделать серию ночных фотографий»
Покинутый отель в Португалии
«При виде потолка в этой заброшенной церкви захватывает дух. Я надеюсь, что однажды это место восстановят»
Парадная лестница, ведущая в португальскую виллу XIX века
Позабытая башня Рапунцель в Калифорнии
Заброшенный театр где-то на Среднем Западе
- Почему горит свет, если он заброшен? © ************* / Reddit
- Потому что в некоторых заброшенных местах остается электричество. Плюс мы включили свет. © urbex_sno / Reddit
Старая железная дорога в Шотландии, построенная для горняков, которая не использовалась с 1988 года после того, как закрыли местную шахту
Покинутый парк развлечений в Южной Корее
«Старая усадьба, которую я нашел во французской деревне, где-то между Парижем и Ле-Маном»
- Привет, француз спешит на помощь! Это особняк Колимасон, поместье находится на Сене и Марне, менее чем в 20 км от Мелуна. Заброшено с 70-х годов. © gotgotcodex / Reddit
Заброшенный горнолыжный курорт
Церковь в Пенсильвании
Бывший санаторий в Нью-Лондоне
Бонус: «Нашла паспорт на чердаке в заброшенном доме. Такого я не ожидала! Оказалось, что его владельцем был известный русский артист балета»
А вы когда-нибудь бывали в заброшенных зданиях? Как впечатления?
Фото на превью TheGhostTrail / Reddit
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