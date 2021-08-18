15+ покинутых мест, в которых так же круто, как в Лувре, только за вход платить не надо

Когда какое-то строение оказывается брошенным человеком на произвол судьбы, за него тут же берется природа. Размывает водой, заставляет прорасти корни, оплетает листьями — медленно, но верно превращая в развалины даже неприступные форты и величественные замки. Одним даже идет такое преображение, другие, напротив, отчаянно нуждаются в реставрации.

Мы в AdMe.ru просто обожаем разглядывать фотографии построек, на которых природа и время продемонстрировали свою силу, и приглашаем вас прогуляться по покинутым местам вместе с пользователями сети. А в бонусе покажем, какие сюрпризы могут таить заброшенные дома.

Фермерский дом на Среднем Западе, поросший листвой

Спортивный центр имени Гагарина в забытом советском шахтерском поселке на Шпицбергене

Потрясающая мозаика на полу заброшенного развлекательного комплекса

Город-призрак конца 1800-х годов в Аризоне

«10 лет назад я пробрался в заброшенный парк аттракционов, чтобы сделать серию ночных фотографий»

Покинутый отель в Португалии

«При виде потолка в этой заброшенной церкви захватывает дух. Я надеюсь, что однажды это место восстановят»

Парадная лестница, ведущая в португальскую виллу XIX века

Позабытая башня Рапунцель в Калифорнии

Заброшенный театр где-то на Среднем Западе

Почему горит свет, если он заброшен? © ************* / Reddit

Потому что в некоторых заброшенных местах остается электричество. Плюс мы включили свет. © urbex_sno / Reddit

Старая железная дорога в Шотландии, построенная для горняков, которая не использовалась с 1988 года после того, как закрыли местную шахту

Покинутый парк развлечений в Южной Корее

«Старая усадьба, которую я нашел во французской деревне, где-то между Парижем и Ле-Маном»

Привет, француз спешит на помощь! Это особняк Колимасон, поместье находится на Сене и Марне, менее чем в 20 км от Мелуна. Заброшено с 70-х годов. © gotgotcodex / Reddit

Заброшенный горнолыжный курорт

Церковь в Пенсильвании

Бывший санаторий в Нью-Лондоне

Бонус: «Нашла паспорт на чердаке в заброшенном доме. Такого я не ожидала! Оказалось, что его владельцем был известный русский артист балета»