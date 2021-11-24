15 невыдуманных историй, которые однажды случились в общественном транспорте. Спорим, и с вами такое бывало

Многие из нас ежедневно ездят в общественном транспорте. Причем одним везет и им регулярно попадаются приятные попутчики, а другим приходится сталкиваться с не особо воспитанными и тактичными людьми. Да и вы наверняка можете вспомнить, как вас пытались согнать с насиженного места или вам самим приходилось вступаться за несправедливо обиженного пассажира.

Мы в AdMe.ru тоже нередко влипаем во всякие истории в метро или автобусах. Ну прямо как герои этой статьи.

Автобус битком: час пик. Я стоял на задней площадке, а рядом толпа запрессовывала в угол девушку. Рыжую как огонь. Я умудрился ее от людей отгородить, чтобы не толкали. Приехали на конечную, все выходят, и тут она снимает перчатку и гладит-пожимает мою руку на поручне. Много лет уже прошло, а это ощущение нежной благодарности до сих пор греет. P. S. Нет, не познакомился. Нет, не жалею. © sh5273 / Pikabu

Несколько лет назад к нам приехали друзья и моя жена устроила им экскурсию по городу. Когда они выходили из вагона метро, одна наша гостья оставила свою сумочку на сиденье. Она кинулась, чтобы забрать ее, но двери уже закрылись и поезд отошел от станции. Эту сумку заметили сидевшие в вагоне пожилая дама и молодой человек. Юноша предложил поделить найденное, но женщина отругала его и забрала сумку. Сначала она ждала на станции, надеясь, что хозяйка пропажи вернется, а потом пыталась оставить сумку сотрудникам метро. После того как они отказались, женщина пошла домой и по адресу в паспорте выяснила номер домашнего телефона нашей подруги. Трубку взял ее муж, перезвонил жене, и уже на следующее утро сумка вернулась к хозяйке. © Ernie Murphy / Quora

Сначала она ждала на станции, надеясь, что хозяйка пропажи вернется, а потом пыталась оставить сумку сотрудникам метро. После того как они отказались, женщина пошла домой и по адресу в паспорте выяснила номер домашнего телефона нашей подруги. Трубку взял ее муж, перезвонил жене, и уже на следующее утро сумка вернулась к хозяйке. © Ernie Murphy / Quora В переполненном автобусе одна женщина упорно пробивалась туда, где находился я. Я попросил ее перестать толкать меня. Она сказала: «Нет, я хочу стоять именно на этом месте». Мы ругались с ней вплоть до моей остановки. Муж этой дамы стоял с выражением «это твоя проблема, парень», а пассажиры просто разинули рты и смотрели, чем все закончится. © fosse76 / Reddit

Я ехала в наглухо забитом троллейбусе. Рядом сидели 2 девицы лет по 15–17. Одна из них на всю громкость слушала музыку и подвывала — иначе это извержение звуков не назвать. За остановку до выхода я собрала волю в кулак и положила ей на юбку горсть монет. Потом поблагодарила за концерт и вышла. Надеюсь, меня поняли правильно и больше так не делают. © Подслушано / Ideer

«Автобус для математиков. Если решить пример 56 : 56-1 : 56, то получится 56».

Я живу в сельской местности, где общественный транспорт останавливается по запросу. Однажды автобус притормозил у какой-то фермы. Мы ждали, что кто-то зайдет или выйдет. Но оказалось, что эта остановка была нужна только водителю автобуса , который решил купить домой овощей. Кстати, некоторые пассажиры потом вышли и тоже отоварились в фермерском магазинчике. © David Forgan / Quora

, который решил купить домой овощей. Кстати, некоторые пассажиры потом вышли и тоже отоварились в фермерском магазинчике. © David Forgan / Quora Сегодня утром шел на экзамен. Подготовлен был лишь на маленькую капельку. На остановке пожилая женщина попросила помочь ей занести сумку в трамвай. Выходили вместе, и я помог ей спустить баул и потом еще через переход его перенес. Она сказала мне, что я обязательно все сдам. Я посмеялся. Сдал. © Подслушано / Ideer

Однажды я сел в поезд и увидел только 2 свободных места. Одно рядом с привлекательной молодой леди, а другое — рядом с пожилым мужчиной. Как женатый человек я решил, что не буду навязывать свое общество девушке, и подошел к мужчине, который расставил свои вещи на двух сиденьях. Он понял, что я хочу сесть с ним рядом, и буквально послал меня. Я не стал скандалить, повернулся к барышне и спросил ее, не возражает ли она, что я сяду рядом. Она улыбнулась и сказала, что ничего не имеет против. В результате мы отлично поболтали по дороге. © Grant Buchan / Quora

Я не стал скандалить, повернулся к барышне и спросил ее, не возражает ли она, что я сяду рядом. Она улыбнулась и сказала, что ничего не имеет против. В результате мы отлично поболтали по дороге. © Grant Buchan / Quora Нам с другом нужно было проехать одну станцию в метро. Мы спустились в подземку, зашли в стоящий поезд и уткнулись в телефоны. Спустя 3–4 минуты услышали «Осторожно, двери закрываются». Я сразу же подорвался со словами: «Это же уже наша». Мы выбежали из вагона, двери закрылись, и поезд уехал. Спустя 5 секунд до нас дошло, что поезд все это время стоял на месте. Скорее всего, там весь вагон лежал от хохота. © DIMANz777 / Pikabu

В метро можно и такие раритеты увидеть. А у вас сохранился кассетный плеер?

Примерно через 2 месяца после операции на бедре мне пришлось отправиться в поездку с громоздким музыкальным инструментом. Я сидел на двойном сиденье, потому что физически невозможно удержать на коленях дорожную сумку, рюкзак и здоровущую валторну. И тут в автобус зашла пожилая женщина и устремилась именно ко мне. Возможно, потому, что я был единственным, кто выглядел моложе 40 лет. Бабуля потребовала убрать свои вещи, чтобы она села. Я попытался объяснить, что не смогу уместиться на одном месте и не готов ставить в проход валторну за $ 4 тыс . На это мне сообщили, что я грубиян и невежа. В конце концов я сдался и до конца поездки неловко стоял со всем своим барахлом. Другие пассажиры сначала поддержали бабушку, а когда увидели мои слезы из-за боли в ноге, стали неловко отводить от меня взгляды. © Bob10294759 / Reddit

. На это мне сообщили, что я грубиян и невежа. В конце концов я сдался и до конца поездки неловко стоял со всем своим барахлом. Другие пассажиры сначала поддержали бабушку, а когда увидели мои слезы из-за боли в ноге, стали неловко отводить от меня взгляды. © Bob10294759 / Reddit Еду в автобусе, и тут залетает жучара, огромный такой, стригун или как их там. Прыг там, прыг тут — не уследишь. И оказывается на моей голове. Я, конечно, без истерики, скинула его кое-как с себя, но все равно жути нахваталась. Стригун раз — и пропал, а потом рядом на сиденье оказался. Недалеко от меня парнишка сидел, так он жука непринужденно взял и выкинул на ближайшей остановке. И сел такой обратно с видом «как я от вас устал, дайте поспать». © Oreneta / Pikabu

Перед отъездом из дома мы с моей девушкой поссорились, поэтому не разговаривали, когда стояли на остановке. И вот подъезжает автобус. При посадке я на какое-то время отвлекся и потерял ее из виду. В итоге я сел рядом со случайной женщиной в похожей синей куртке. Немного посидев, я решил помириться и сделал первый шаг — обнял свою соседку и собрался поцеловать ее . В этот момент прозвучало: «Да что ты делаешь? Отстань!» Моя девушка все это видела и не смогла удержаться от хохота. Хорошо, что та женщина оказалась с чувством юмора и рассмеялась, когда поняла, что произошло. © Athanasios Gotsopoulos / Quora

. В этот момент прозвучало: «Да что ты делаешь? Отстань!» Моя девушка все это видела и не смогла удержаться от хохота. Хорошо, что та женщина оказалась с чувством юмора и рассмеялась, когда поняла, что произошло. © Athanasios Gotsopoulos / Quora У нас в городе в одном троллейбусе уже давно работает бабушка-кондуктор. Она всегда слушает музыку в наушниках и, как рэпер, машет руками с закрытыми глазами. Шестым чувством учуяв, что троллейбус подъезжает к остановке, она снимает наушники, кричит название станции и «Черепашки, выползаем!», а потом снова кайфует от музыки. © Подслушано / Ideer

«Моя жена — водитель школьного автобуса. В этом году на Хэллоуин она нарядилась как Валери Фризл» (героиня мультсериала «Волшебный школьный автобус». — Прим. AdMe.ru).

Как-то раз мы с коллегами ехали на автобусе в другой город. В пути предстояло провести 8 часов. Мы хорошо поболтали в дороге, а потом решили отдохнуть. Я надел наушники, включил музыку, но через какое-то время увлекся и начал подпевать. Ужас: я даже не знал, что делаю это так громко. Я устроил самый настоящий концерт в час ночи. Через некоторое время я открыл глаза и понял, что все попутчики проснулись, смотрят на меня и смеются. И мои коллеги даже не предупредили, что я пою в голос, они просто хохотали вместе с другими пассажирами. На всю жизнь запомнил эту поездку. © CA Mahaveer Bagra / Quora

Через некоторое время я открыл глаза и понял, что все попутчики проснулись, смотрят на меня и смеются. И мои коллеги даже не предупредили, что я пою в голос, они просто хохотали вместе с другими пассажирами. На всю жизнь запомнил эту поездку. © CA Mahaveer Bagra / Quora Некоторые люди не ждут, когда другие пассажиры выйдут из вагона, и спешат скорее втиснуться в поезд. Я видел, как одна женщина просто опустила голову и рванула в дверь. К сожалению, первый человек, покидавший вагон, оказался настоящим здоровяком. Поэтому она просто взрезалась в него и отлетела обратно на перрон. © blackmist / Reddit

У нас нельзя есть в поездах и автобусах. За это удовольствие можно лишиться $ 250. Моего друга оштрафовали за шоколадку. А меня водитель автобуса высадил из-за того, что я ела желе. В конце концов я решила, что буду проносить в общественный транспорт только воду в бутылках: мне нужно пить много жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать. © Jocelyn Eke / Quora