15+ невест, которые никак не могут решиться и сказать свадебному платью «да»

Свадьба — довольно волнующее мероприятие, в котором невесте никак не обойтись без подсказки и дружеского участия. Так много нужно всего выбрать: платье, прическу, макияж. К счастью, на помощь всегда придут пользователи сети, которые знают все обо всем и с радостью дадут доброжелательный совет на любой случай жизни.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать свадебные платья и аксессуары и предлагаем вам к нам присоединиться.

«Помогите выбрать между двумя платьями!»

Они оба выглядят потрясающе, но мне нравится силуэт варианта № 2. © BrooklynWeddingPhoto / Reddit

Мне нравится платье № 1. На мой взгляд, оно лучше подчеркивает вашу фигуру. © aaaaaaaamanda / Reddit

Спасибо! Я думаю, что платье № 1 выглядит немного лучше, но мне кажется, что оно скучновато. © lizziek13 / Reddit

«Моему платью не хватает объема, стоит ли мне надеть нижнюю юбку под него?»

Выглядит хорошо как есть, но если вы хотите больше объема в свой самый важный день, то почему бы и нет! © zanatasia / Reddit

Я думаю, что ты и так прекрасно выглядишь! У меня не было нижних юбок под платьем, и я была рада, что решила этого не делать. © confusedrabbit247 / Reddit

«Я купила платье слишком рано, и оно уже не кажется мне, замечательным. Свадьба только в следующем году. Вы бы оставили это или поискали бы что-то еще?»

«У меня есть кружевная фата моей тети, но мне интересно, не будет ли это слишком, ведь у платья уже есть шлейф?»

«Помогите решить, наконец-то я остановилась на этих двух платьях»

Платье № 1 великолепно и выглядит на вас потрясающе! © jsmalltri / Reddit



Вырез на первом гораздо лучше, как и шлейф. © insomniac****o / Reddit

«Вот мое свадебное платье! Есть у кого предложения по бижутерии?»

«Думала, что нашла свое платье, но теперь я не могу выбрать между этими двумя»

Я бы выбрала первое платье, такого фасона я еще не видела, оно просто прекрасно! © gigibon11 / Reddit

Платье № 1 без сомнения, № 2 скрывает татуировки, тебе стоит показать свою красоту. © PixelPoff / Reddit





«Моя мама влюбилась в это платье, когда я примерила его, и сразу же его купила. Оно красивое, и я ей благодарна, но платье отличается от того, что я себе представляла»

Может быть, вам надеть его на церемонию, а позже переодеться. Это удовлетворит вашу маму, и вы получите платье своей мечты. © koikatturtle / Reddit

Это отличная идея, большое спасибо! © Puzzleheaded-Book505 / Reddit

«Какое платье мне выбрать?»

На тебе все красиво, во втором платье ты выглядишь более раскованно. © jcacca / Reddit

Первое заставило меня просто ахнуть! © ArwenandEowyn / Reddit

«У меня тонкие волосы, как вы думаете, какая прическа подойдет к этому фасону платья?»

Классно выглядишь! Вы можете попросить своего стилиста добавить немного объема сзади или на макушке. © thearcherofstrata / Reddit

У меня тоже тонкие волосы, и в итоге я сделала косичку с наращенными волосами. © dejavu1251 / Reddit

Мне определенно нужны дополнительная длина и объем! © yoyoelephant / Reddit

«Мне нужна помощь в выборе платья!»

Первое красивое, но вырез лично мне не нравится. Второе выглядит на вас лучше. © CuteGiraffes / Reddit

Второе однозначно! Как только его идеально подгонят, оно будет очень хорошо сидеть. © My*****Wedding / Reddit

«Помогите, пожалуйста, платье № 1 или № 2?»

Номер два вам больше подходит. Вы выглядите сильной и уверенной в себе. © sleepkitty24 / Reddit

Второе, и оставьте сапоги, с этим платьем они выглядят эпично. © *******Mockingbirdy / Reddit

«Я думаю, что нашла свой стиль, рассматриваю эти 3 платья»

Номер три красивое и потрясающе выглядит на вас. © Nickynotinspain / Reddit

Мне нравится № 3! Открытые плечи и то, как оно подчеркивает вашу грудь, — такая красивая деталь. © ott_tk / Reddit

«Это винтажное платье 1980 года, я планировала снять рукава. Но на примерке швея сказала, что рукава супер и они сейчас в тренде»

Эти рукава определенно в моде прямо сейчас! © beforefocus / Reddit

На самом деле я даже не сразу поняла, что это винтажное платье. У него современный вид, оставьте рукава. © femalenerdish / Reddit

«Помогите выбрать — итальянская свадьба»

«Какое платье лучше? Я не могу решить!»

Мне нравится первое с рукавами — очень красивое платье! © rb3465 / Reddit

Первое с рукавами! Но в чем вы чувствуете себя более комфортно и уверенно, то и подойдет. © KristenMarie13 / Reddit

А мне нравится платье № 2 и то, как кружево сглаживает грань между верхом и низом на V-образном вырезе. © Genavelle / Reddit

«Разрываюсь между этими тремя, помогите, пожалуйста»

Я предлагаю вам продолжать искать. Первое не кажется достаточно ярким, во втором кажется, что вы тонете в рукавах, а вырез и бретельки третьего не подходят вашей фигуре. © uninspired524 / Reddit



Я тоже считаю, что вы можете найти вариант намного лучше. © JVaughan96 / Reddit



Спасибо! Я думаю, что тогда продолжу поиски. © loeloempia91 / Reddit

«Нужна помощь в выборе свадебного платья»

Я никогда не видела ничего похожего на твое второе платье. Я бы с удовольствием надела его. © Sattitude / Reddit

Однозначно платье номер один, его потрясающая простота завораживает! © kattjullan / Reddit