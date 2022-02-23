15+ невест, которые умудрились устроить крутую свадьбу за 3 копейки

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Чтобы свести затраты на свадьбу к минимуму и не пробить дыру в бюджете будущей семьи, находчивые невесты идут на крайние меры. Например, покупают платье в комиссионном магазине, делают сами себе макияж и даже собственноручно мастерят букеты и сувениры.

Мы в AdMe.ru c восхищением смотрим на невест, которые способны выкрутиться из любой ситуации, лишь бы уложиться в бюджет.

«Для тех, кто боится покупать одежду в интернете: я заказала свадебное платье нестандартного размера и осталась довольна»

«Оно идеально мне подходит, осталось только подшить».

«Превратила кусочки воротника свадебного платья своей мамы в кружевной цветок для волос»

«Моя свадьба, самостоятельно организованная и проведенная на заднем дворе»

«Нашла свое свадебное платье в комиссионном магазине за ₽ 900. Я в восторге!»

«Собрала букет невесты дешевле, чем флористы»

«Я перешиваю свадебное платье моей мамы для своей свадьбы»

«Покрасила часть своих цветов смесью оранжевой и красной акриловой краски»

«Платье моей мечты за ₽ 3 000»

Свадебные таблички, сделанные своими руками

«Мы выбрали искусственные цветы, потому что свежие не укладывались в наш бюджет»

Свадебный макияж своими руками

Свадебные сувенирные свечи, сделанные своими руками, менее чем за ₽ 80

«Заполучила это прекрасное свадебное платье за ₽ 750»

50 свадебных приглашений за ₽ 800

«Нашла идеальные свадебные туфли всего за ₽ 300»

«Нашла, где можно недорого взять посуду напрокат»

«Я все еще в шоке: атласное свадебное платье 60-х годов в идеальном состоянии за ₽ 450»