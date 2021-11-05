15+ невест, которые пришли на свадьбу в таком неожиданном образе, что гости до сих пор в ауте от их наряда

Многие привыкли к тому, что невеста должна быть в белом платье, с фатой и букетом. Но некоторым хочется шагнуть немного в другую сторону, и они делают свой выбор в пользу чего-то неординарного и запоминающегося. В любом случае главное, чтобы жених и невеста были довольны.

Мы AdMe.ru с особенным интересом наблюдаем за теми, кто без проблем выходит за общепринятые рамки, особенно когда дело касается таких важных событий, как создание семьи.

«Я сказала „Нет“ платью»

У меня нет слов. Вы оба выглядите на 11 из 10! © Ceeelljay / Reddit

«Я никогда не пожалею, что не надела белое платье на свадьбу»

«Сшила собственный свадебный наряд»

«Я нашла это платье в комиссионном магазине, который в основном занимается мебелью, и оно было единственным... и к тому же моего размера!»

«Сломала ногу, а на следующей неделе свадьба. Я придумала выход и сделала гипс чуть более свадебным!»

«Я сказала „да“ этому наряду после того, как уже практически потеряла надежду. И он мне очень нравится!»

«Моя мама (мастер шитья) и свекровь (мастер вязания) смастерили мое платье»

Платье с нарисованными вручную цветами

«Моя невестка хотела свадебную накидку. Потому что в ней она могла изображать злодейку на протяжении всего праздника»

«Сшила свой наряд из обрезков спортивных штанов»

Я бы носила его 24/7. © NaughtyInNeopia / Reddit

«Наш фотограф проделал великолепную работу, не могу дождаться других кадров»

Вы живете в сказке? Выглядите просто потрясающе. © fiafia127 / Reddit

«Моя лучшая подруга только что вышла замуж. Они хотели необычную свадьбу»

«Сделала ручную вышивку, вдохновившись работами мастера, которая занималась костюмами актеров из „Игры престолов“»

«Цветок пуансеттии символизирует мои мексиканские корни, а турецкие тюльпаны внизу — корни моего мужа».

«Это моя любимая фотография с дня нашей свадьбы. Был октябрь, и температура была идеальной. Летом бы мы точно зажарились»

«Наконец-то туфли такие, какими я хотела их видеть»

Какой красивый цвет, и рисунки получились великолепными! © KiraiEclipse / Reddit

«Я нашла свое идеальное платье всего за ​​$ 80. Как раз был сезон, когда можно было найти подержанные после выпускниц. Идеально, если вы не хотите традиционный наряд»

«В своем свадебном платье я чувствовала себя лесным существом»

Боже мой! Я думала, это картина. © Unknown author / Reddit

Это платье сшито из старой скатерти