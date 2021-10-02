15 невест, которые купили платье за копейки в интернете, а выглядели в нем на миллион

Свадьба — это особенный день почти для каждой девушки. И выглядеть как принцесса мечтают многие невесты. Только вот королевскими бюджетами располагают не все, а кто-то просто считает, что тратить кучу денег на подготовку к свадьбе — не лучшая затея.

Мы в AdMe.ru вместе с героинями сегодняшней подборки уверены, что платье мечты не обязательно должно стоить целое состояние.

«Купила это платье за $ 310 на AliExpress, нужно было только подогнать по размеру»

«Даже не знаю, совершаю ли я ошибку. Заказала платье на eBay, мне нравится, а моя мама его буквально ненавидит»

«У меня платье принцессы за $ 500 — и оно потрясающее!»

«Мое платье за $ 170 — и оно идеально»

«Волновалась, потому что... ну, AliExpress. Помните, что если вам кажется, что такое хорошее не может стоить так мало, — не кажется. Я научилась тщательно выбирать»

«У меня платье с Etsy за $ 300, плюс $ 25 заплатила за подгонку по размеру»

«Примерила в магазине дизайнерское платье за $ 699, а потом нашла его же на eBay за $ 225»

«Я перестала покупать вещи в магазинах, так что и свадебный наряд нашла в секонде на eBay. И очень счастлива!»

Никогда не видела платья, похожего на это! Отличная находка. © Fishposer23 / Reddit

«Платье мечты, не уничтожившее бюджет. Приехало за 3 недели»

«Приехал мой заказ. Вообще я не вылезаю из джинсов и футболок с блек-металл-группами. Так что очень надеюсь, что все будут в полнейшем шоке от меня»

«Парню нравятся приталенные платья, а мне — пышные. Такой фасон стал компромиссом. Платье мечты стоило $1 600. Нашла на eBay аналог за $ 500»

«Когда заказывала платье за $ 100, ужасно нервничала. Но теперь нет никого счастливее меня!»

Оно идеально село по фигуре. © chrisbarry3 / Reddit

«Платье с AliExpress и самая счастливая я»

«Купила платье во время „черной пятницы“. Размер подходил, только подшить нужно было бы. Так что я рискнула и не прогадала, по-моему»

«Я не ждала ничего особенного, когда заказывала платье за $ 300, но просто влюблена в него в итоге. Осталось только подшить»