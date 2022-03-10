15+ невест, которые не хотели свадьбу как у всех и нашли нестандартное решение

Свадьба — это один из главных дней в жизни каждого человека. Многие невесты хотят сделать этот день запоминающимся, ярким и не таким, как у всех. Кто-то сам себе шьет свадебное платье, а кто-то выбирает особенный стиль праздника и потом не спит ночами, продумывая каждую деталь. Нередко приготовления к свадьбе занимают много времени и сил, но конечный результат в итоге стоит всех стараний.

Мы в AdMe.ru испытываем неподдельный восторг, глядя на невест, которые решили сделать свою свадьбу особенной. Представляем, с каким блеском в глазах они будут рассказывать своим детям и внукам, как готовились к важному торжеству. А в бонусе мы покажем женихов, которые сделали все, чтобы покорить невест своим креативом.

«Вышла замуж в бабушкином платье 1953 года»

«Я купила готовые цветы из дерева, покрасила их акриловой краской и собрала свой свадебный букет»

«Сначала я была не в восторге от своего белого платья, но окончательный вид мне очень понравился. А справа мой тайский свадебный наряд»

«Я собиралась выходить замуж в брючном костюме, но благодаря советам из интернета пришла на свою свадьбу так»

«Сделала себе пробный свадебный макияж, чтобы убедиться, что смогу сэкономить на услугах визажиста. Теперь я уверена, что справлюсь сама»

«У нас была свадьба нашей мечты в пустыне»

«Шью свое свадебное платье в стиле стимпанк и пытаюсь разобраться с турнюром. Он будет из зеленого шелка»

«Что скажете о наших свадебных украшениях из Lego?»

«Сыграли свадьбу там, где прошло наше первое свидание. На мне платье для выпускного, купленное в торговом центре неподалеку. Вместо фотографа — штатив и камера. Это лучший день!»

«Сделала пробную прическу и попрактиковалась в изготовлении цветочного венка. Для настоящей свадьбы хочу сделать его более пышным»

«Я сама сшила это свадебное платье!»

«У меня будет очень маленькая свадьба, поэтому я решила сама сделать пригласительные из старых открыток. Они уникальны и выглядят очень мило»

«А я сама себе делаю свадебную прическу»

«Это наша альтернативная свадьба и мой образ с деталями, сделанными своими руками»

«Нашла в комиссионном магазине идеальное платье на свой размер»

«Я не хотела букет из настоящих цветов, поэтому купила цветы, сделанные из книжных страниц. Это отличное решение для тех, кто любит книги и хочет оставить себе память на всю жизнь»

Бонус

«Я сшил смокинг и накидку для своего свадебного костюма».

«Мой жених придумал дизайн кольца с бриллиантами моей бабушки. Сказать, что я в восторге, — ничего не сказать».