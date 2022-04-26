15 неприхотливых растений, которые могут сами о себе позаботиться

«Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили. И ты отвечаешь за свою розу», — говорил Лис Маленькому принцу. И эти слова стоит помнить, когда мы заводим нового зеленого друга, а сами уезжаем в длительную командировку. Но, к счастью, есть комнатные растения, которые в состоянии о себе позаботиться: они не требуют частого полива, опрыскивания или специального ухода. К таким относятся потос, сансевиерия и многие другие суккуленты и кактусы.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие растения достаточно неприхотливы и выживут, даже если вы по забывчивости их не польете (но так лучше не делать). А в конце статьи — несколько бонусов для настоящих ценителей комнатных джунглей.

«Наше алоэ уже больше меня!»

«Поливаю его 1–2 раза в месяц. Мы держим алоэ в затененном месте. Если оно быстро растет, убедитесь в том, что горшок имеет подходящий размер. Наше алоэ буквально начало вырываться из горшка». Алоэ вера очень полезно в быту, а само растение неприхотливо, так как это суккулент и хорошо переносит засуху. Просто не ставьте его под прямые солнечные лучи и периодически поливайте.

«Моя шлюмбергера с желтыми цветами»

Шлюмбергера — это ветвящийся кактус, который в начале зимы цветет темно-розовыми или желтыми цветами. Он может выдерживать слабое освещение, но поливать его нужно немного чаще, чем другие кактусы. Признаком сухой почвы является то, что листья начинают сморщиваться. Чтобы вырастить длинные стебли, выращивайте шлюмбергеру в подвесном горшке.

«Сансевиерия зацвела!»

Сансевиерия представляет собой суккулентное растение, которое выдерживает среднее и яркое освещение. Оно может очистить воздух в помещении, фильтруя токсины. Если вы часто путешествуете, сансевиерия станет подходящим вариантом: она может обходиться без воды в течение 2–3 недель или до тех пор, пока листья не начнут сморщиваться.

«Этот хлорофитум видел 4 поколения нашей семьи. Первоначально он жил у прабабушки, затем перешел к моей бабушке, моей тете, а теперь и ко мне»

«Моя свекровь называет это растение mala madre („плохая мать“), потому что его детеныши разбегаются кто куда». Хлорофитум часто выращивают в подвесных корзинах, его листья вырастают до 90 см в длину. Корни хлорофитума, как правило, плотно заполняют горшок, поэтому растению может потребоваться пересадка каждые пару лет. Когда свисающие детеныши начнут образовывать корни, осторожно удалите их с материнского растения, чтобы размножить его. Нельзя позволять хлорофитуму замерзать, также нужно беречь это растение от кошек, которые любят его жевать, и следить за тем, чтобы у него был свет.

«Папоротник „птичье гнездо“ превратился в одно из моих любимых комнатных растений»

«Главное, никогда не заливайте воду в центр растения, потому что оттуда прорастают листья. Я погубила свой первый папоротник, сделав это». Папоротник «птичье гнездо», или асплениум, известен своими волнистыми листьями, растущими из центральной розетки. Он любит рассеянный свет и почти полностью сухую почву. Это растение нужно поливать только раз в 1–2 недели, и оно считается нетоксичным, что делает папоротник безопасным для домашних животных.

«Только посмотрите на окрас этой пятнистой диффенбахии!»

«Назовите меня сумасшедшим, но у меня есть и кошка, и собака, и диффенбахия. Я держу диффенбахию отдельно, на подставке повыше, и посыпаю перцем все растения, которые кошка любит есть. Это работает». Диффенбахия не особенно сложное растение для выращивания. Она любит тепло, поэтому не размещайте ее рядом с окнами и на сквозняке. Будьте осторожны, выращивая диффенбахию в доме с домашними животными и с детьми.

«30 лет назад бабушке подарили маленький золотистый потос, она поставила его у себя во дворе и забыла о нем. Так теперь выглядит ее двор»

Потос может расти практически в любом помещении, но предпочитает непрямой свет. Вы можете поливать свой потос каждые 1–2 недели, и если лозы становятся слишком длинными, то просто подрежьте их.

«Купила эту прекрасную калатею за небольшие деньги»

Калатеи имеют репутацию тепличных растений. Они очень чувствительны к низким температурам и лучше всего растут в теплой и влажной среде. Но вам не нужно строить оранжерею: достаточно обеспечить растение влагой и тенью, и оно сможет расти практически в любом доме.

«Племянники заказали мне этот филодендрон. Из доставки он приехал почти засохшим. Но теперь вы понимаете, почему мы назвали его Фениксом»

Филодендрон не требует особого ухода. Его длинные лозы можно легко обрезать и размножать в воде. Это растение предпочитает непрямой свет от среднего до яркого (хотя может переносить слабое освещение) и полив каждые 1–2 недели.

«Вот это поворот! Я даже представить себе не мог, что он вытворит такое»

«Запах потрясающий, как во время прогулки по цветущему чайному саду. И он преследует меня еще в течение нескольких часов». Если вы успешно выращиваете кактусы и суккуленты, то без особых проблем вырастите и эхинопсис. Как и многие кактусы, эти растения предпочитают период просушки между поливами, вплоть до того момента, когда они слегка увядают. Однако сами поливы должны быть обильными. Эхинопсисы любят свет.

«13 лет назад я купила маме пальму, и теперь эта пальма просто огромная. Пережила много холодных сухих зим и 5 км езды по шоссе с открытым багажником»

Равенея — это растение, не требующее особого ухода, оно нетоксично и может вырасти до 3 м в высоту. Любит яркий свет и полив каждые 1–2 недели, когда почва почти высыхает, но не полностью.

«Я снимаю комнату у пожилого джентльмена, и у него есть крассулы, которые являются потомками растений его бабушки и дедушки. Вот эта крассула цветет каждый год во время праздников»

Крассула является одним из самых популярных комнатных растений. Чтобы расти пышной и здоровой, ей нужно получать большое количество солнечного света, поэтому лучше всего поместить крассулу в самую светлую комнату. Сложность выращивания заключается в обеспечении нужного количества воды. Переизбыток приведет к гниению корней, а недостаток — к тому, что растение сбросит листья. Позвольте почве высохнуть, но не держите крассулу без воды слишком долго.

«Один год роста. Мой самый главный совет: не забывайте поливать!»

«Поливаю из расчета на вес горшка. Сначала я использовал кухонные весы, но теперь я могу просто поднять горшок и узнать, когда нужно поливать. Мне нравится взвешивать растения после пересадки, чтобы получить „сухой“ вес. Затем я поливаю растение и жду, пока горшок опять не достигнет своего сухого веса, прежде чем снова поливать. Плюс у меня он висит перед южным окном». Крестовник Роули легко выращивается и не требует особого внимания, за исключением большого количества солнечного света. Лучше посадить его в подвесную корзинку, чтобы показать красивую каскадную листву.

«Мой работодатель обанкротился и разрешил забрать оборудование из магазина. Эти стеллажи я превратила в мини-сад с травами»

«Я просверлила отверстия в дне чаш. Теперь после полива вода стекает вниз, а нижняя чаша улавливает лишние капли». Пряные травы можно выращивать на кухонном подоконнике в любое время года. Помимо своих ароматических достоинств, многие из трав не менее эффектны, чем комнатные растения. Травы держат в отдельных горшочках или все вместе в небольшом балконном ящичке — все зависит только от количества места, которое вы готовы им выделить.

«Купила маме эту прекрасную розовую аглаонему»

Аглаонема чрезвычайно неприхотлива и может адаптироваться к большинству комнатных условий, хотя растению не нравятся сквозняки или низкие температуры. Предпочитает непрямой солнечный свет. Позвольте почве оставаться сухой в течение нескольких дней перед повторным поливом.

Бонус № 1: «Вчера была моя свадьба. Сделала букет невесты и корсажи на запястья для подружек из листьев комнатных растений»

Бонус № 2: «Наконец-то попробовала монстеру! Если вам интересно, для меня это вкус банана, ананаса и клубники, вместе взятых»

Монстера легко цветет и плодоносит в тропиках, но за пределами ее естественной среды добиться этого сложнее. В идеальных условиях зацветает примерно через 3 года после посадки. Плоды монстеры похожи на кукурузный початок, а мякоть по консистенции напоминает мякоть ананаса. Съедобны и безопасны для человека.

Бонус № 3: «ТВ-террариум изо мха и мелких растений, который я сделал своими руками»