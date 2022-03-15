15+ неподражаемых историй о родах и выписке из роддома, которые никогда не забыть всем участникам процесса

Рождение ребенка — незабываемый опыт для всех, кто оказывается причастен к данному событию. Даже если паре посчастливилось стать родителями нескольких детей, появление на свет каждого из них неповторимо и часто становится эпицентром различных курьезов, неподражаемых высказываний и поразительных открытий.

Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые даже в столь волнительные моменты жизни не теряют чувства юмора и не устают изумлять своих близких и персонал роддома.

Мама рассказала, что когда папа впервые взял меня на руки в роддоме и нащупал на голове родничок, у него затряслись руки, и он, не скрывая ужаса, прошептал: «Тут дырка! Дырка! Это не я, честное слово!» А потом еще почти полгода не мог оставаться со мной наедине, боясь покалечить невзначай. © Палата № 6 / VK

Мой муж вырос на ферме, где держали свиней, и не раз наблюдал их опорос. Когда у меня начались роды, акушерка посоветовала ему стоять возле моей головы, если вдруг он брезглив. На что муж ответил: «А, все в порядке. Я уже столько раз видел, как свиньи рожают». Воцарилось молчание, а затем я рассмеялась, и напряжение тут же улетучилось. © funparent / Reddit

Когда моя жена рожала, я не терял сознания, но ревел в три ручья и не мог остановиться. Мне кажется, я плакал даже сильнее, чем мой новорожденный сын. Когда ребенок появился на свет, он посмотрел на меня с видом: «Эй, большой человек, с тобой все в порядке?» © king__foots / Twitter

Помню, лежим с сыном в роддоме, малыш только родился. Звоним сообщить радостную новость нашему папочке, а он на полном серьезе спрашивает: «Какое первое слово сын сказал?» От радости крыша, видать, поехала. © Подслушано / Ideer

2 девушки из одной палаты родили утром с разницей в 1,5 часа. Приехали к ним их мужья и собрались рисовать краской на асфальте под окнами палаты, вот только проблема: у одного родился сын, у другого — дочь, а места для 2 надписей не было. Так они начали кричать друг на друга, а потом решено было просто написать «Спасибо за ребенка», не уточняя, дочь это или сын. Но теперь встал вопрос, какой краской писать. В итоге их жены не выдержали, набрали их и отругали, как маленьких. © Палата № 6 / VK

Беременность меня жутко выматывала, особенно последние несколько недель. Давление на ребра, боли в спине и прочее — сил уже никаких не было. Мне назначили кесарево сечение, потому что сын свернулся клубочком где-то в районе грудной клетки. Медсестры и врачи неоднократно предупреждали, что я в процессе могу почувствовать давление и дискомфорт. Когда ребенка наконец-то достали, давление и боль внезапно исчезли и я закричала: «Боже мой, хорошо-то как!» Это явно не то, что персонал привык слышать у себя на операционном столе. © togostarman / Reddit

Это явно не то, что персонал привык слышать у себя на операционном столе. © togostarman / Reddit Прохожу практику в роддоме, собираю анамнез у пациентки. Волнуюсь очень, оговорилась. Спрашиваю: «Какая группа крови у вашего отца? То есть у вашего мужа, отца ребенка». А она мне спокойно выдает: «У мужа первая положительная, у отца ребенка четвертая положительная». © Подслушано / Ideer

Приехали с батей забирать маму с новорожденным братиком в роддом. Батя его тискает, нарадоваться не может, потом наклоняется к нему и говорит тихонько так: «Не дай бог ты станешь блогером...» © Палата № 6 / VK

«В приемной роддома для будущих отцов подготовили все, что может пригодиться: бахилы, антисептик и, конечно же, тарелочки для самых впечатлительных».

У меня с выпиской тоже забавно вышло. Первый брак и первый ребенок, сын. В день выписки звонит свекровь:

— Мы, наверное, с Сашей [свекром] вдвоем приедем, за Андрюшей [мужем] заезжать не будем.

— Это еще почему? — спрашиваю.

— Ну они вчера немного повздорили, Саша на него обижен.

— Ну хорошо, можете не приезжать, чтобы не травмировать Сашу, а ребенка будет встречать отец.

Приехали все, на одном автомобиле. © weisses / Pikabu

— Мы, наверное, с Сашей [свекром] вдвоем приедем, за Андрюшей [мужем] заезжать не будем. — Это еще почему? — спрашиваю. — Ну они вчера немного повздорили, Саша на него обижен. — Ну хорошо, можете не приезжать, чтобы не травмировать Сашу, а ребенка будет встречать отец. Приехали все, на одном автомобиле. © weisses / Pikabu Когда ребенок моей сестры вот-вот должен был появиться на свет, акушерка сказала ей, что уже видит головку. Первой фразой, которую произнесла сестра уставшим и полным отчаяния голосом, был вопрос: «Она рыжая?» © WildS**andCi***ettes / Reddit

Лежу в роддоме. Рожаю. Уже вот-вот, рядом акушерка, говорит: «Сейчас пойдем в родильный зал». Тут заходит врач и сообщает, что место занято и меня надо подержать минут 10. А держать не получается, в итоге ведут в занятое помещение, собирают за 15 секунд еще одно кресло, и ложусь я напротив девочки. Родили мы с ней в одну секунду, врачи даже спорили, кого первым в тетрадку писать. С тех пор дружим, а дочек именами друг друга назвали: все же не просто так в этой жизни. © Подслушано / Ideer

«Со дня на день ждем котят».

Когда рожала, попросила эпидуральную анестезию. Врач промахнулся с дозой, и почти 14 часов я ноги совсем не чувствовала. И вот лежу я в палате, рядом дочка спит, а у меня все мысли о том, что такая анестезия зря пропадает: это ж можно электроэпиляцию обеих ног, да еще и с зоной бикини, за один прием сделать. © Подслушано / Ideer

Работаю акушеркой в роддоме. Сегодня девушка родила тройню. Знаете, что она кричала, когда вылазил последний ребенок (мальчик)? «Заха-а-а-ар, лезь уже!!!» Поржали всем коллективом. © Палата № 6 / VK

Лежала в роддоме с дочкой. 2-й день после родов. Приходит акушерка, осматривает ребенка, говорит: «Красивая девочка!» А потом задумчиво так добавляет: «Наверное, в папу...» Вот умеют все-таки женщины говорить комплименты! © YasinaMama / Pikabu

Я дома приготовила все пакеты на выписку. Муж накануне заказал уборку, и клинеры все переставили по-своему. В результате он не нашел пакет с моей одеждой и насобирал на свой вкус. Выписывалась я в куртке со сломанной молнией, чулках (в декабре!) и старом мятом платье. Хорошо хоть ребенку привез все что нужно. © Тревожное Пирожное / AdMe

«Судя по картинке, родильная кровать моей жены предназначена для беременных мужчин».

Родился у меня второй ребенок (сын), первая дочь. Дело подошло к выписке. Собралась вся родня, отцовские чувства уже не впервой, поэтому решил пошутить. Выходит жена, врачи, акушеры, вручают мне сына, я смотрю на него, показываю дочке. Спрашиваю: «Нравится?» Она кивает. Я тогда щенячьими глазами смотрю на жену и говорю: «Даша, давай его оставим!» Врачи не сразу решили мне документы отдавать. © Fleming17 / Pikabu

К маминой соседке по палате каждое утро и вечер приходил под окна муж и просил показать сына. Та ему постоянно отказывала, придумывая всякие причины, мол, спит он и тому подобное. В какой-то момент девушке все это надоело, и когда она в очередной раз услышала просьбу, то обмотала полотенцем свою руку и высунула в окно: «Да вот!» На что отец ответил: «О, на меня похож!» © Палата № 6 / VK

Сейчас стало модно сразу после родов ребеночка маме на грудь класть. Готовили меня ко второму кесареву, и врач сказала: «Положим папе, потому как от наркоза отойти не успеете». Я мужу и ляпнула: «Грудь побрей и спиртом протри!» Открываю глаза, дочка у него на руках, и грудь мужа нараспашку — побритая!