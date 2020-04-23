15+ неподражаемых детей, чьи невинные, на первый взгляд, фразы шокировали окружающих

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Дети — неиссякаемый источник радости и положительных эмоций. Никогда не знаешь, что они скажут или сделают в следующую минуту. Иногда даже рассуждают совсем как мы и мыслят тоже иначе, чем ждешь от маленького ребенка.

Мы в AdMe.ru всегда с восторгом читаем истории о детской сообразительности и решили опубликовать рассказы, которыми поделились пользователи сети.

Мне недавно сделали операцию, и я все еще чувствовала себя плохо. Мы с дочерьми поехали в магазин, и мне срочно понадобилось в туалет. Я попросила их поторопиться, чтобы скорее выйти, но мы уперлись в очередь. Тогда моя младшая дочь начала расталкивать всех руками и громко кричать: «Разойдитесь, пропустите нас, мамочке срочно нужно в туалет!» © Mindy Lou Johnston / Quora

Мы отмечали третий брак моего дедушки, он женился на молодой девушке. Мой младший брат присутствовал на предыдущей свадьбе, поэтому в самый ответственный момент, когда все с замиранием молчали, он громко произнес: «Мы повторим это снова через пару лет, верно?» Церковь была наполнена смехом около 30 секунд. © Juan Verhook / Quora

У нас работала няня, которая часто приветствовала сына фразой «Эй, детка». Это была забавная шутка. Недавно мы стояли в очереди, перед нами — пара с ребенком, и мой сын недолго думая подошел и сказал девочке: «Привет, детка». Кажется, эти люди решили, что мы растим маленького пикапера. © Jonathan Lyons / Quora

Дочери было 4 года, когда я взяла ее в спортивный зал. Естественно, раздевалки было не миновать. Мы шли к своему шкафчику, когда на полпути возникла довольно фигуристая женщина в неглиже. Тогда дочь остановилась и громко, с придыханием сказала: «Мама, посмотри, какая грудь!» Я готова была провалиться сквозь землю. По дороге домой я отчитала ее, так что в следующий раз, увидев пышную даму, она сдержалась и только похвалила ее футболку. © Kerrin Badham / Quora

Когда моему младшему сыну было 8–9 лет, он сделал няне комплимент: «Ух, а ты довольно большая для своего возраста». Я не знала, что сказать, но няня только рассмеялась и поблагодарила. © Barbara Carlson / Quora

Мы с 6-летней дочкой поехали в отпуск. Дома часто шуточно занимались «боксом», поэтому решили отдать дочь в секцию карате в отеле. Инструктор спросил, готова ли она, на что малышка счастливо ответила: «Все в порядке, папа бьет меня все время». © Sean Cumiskey / Quora

Дочь моих знакомых добралась до маминой косметички, пока родители смотрели фильм. Они сказали ей играть в детской кухне, но помады были интереснее. Девочка измазала все лицо стойкой помадой, которая держится 12 часов. Шокированные родители пытались смыть ее всеми доступными способами, но в итоге все равно остались красные пятна. На следующее утро на вопросы воспитателей про ее вид девочка ответила: «Мои мама и папа сделали это со мной, потому что хотели посмотреть фильм». © Eleanor ThaGee / Quora

Моя мама гладила одежду, и я спросила ее, зачем это делать. Мама ответила, что делает это, чтобы избавиться от морщин на одежде и разгладить ее. Тогда я посмотрел на бабушку, которая сидела рядом, и предложил погладить ее. © Trishu Mantry / Quora

Со слов родственников. Однажды у них пропала вазочка. После долгих поисков родители пришли к выводу, что ее куда-то дел их маленький сын. Стали расспрашивать, не он ли что-то сделал с вазочкой. Сын все отрицал. Тогда решили пойти на хитрость.

— Саша, если ты признаешься, что сделал с вазочкой, я дам тебе 3 рубля, — заявила мама. (Дело было в СССР, и 3 рубля на тот момент, насколько понимаю, были немалой суммой для ребенка.)

— Я разбил вазочку, — тут же признался Саша.

— А куда же ты дел осколки?

— Я взял совок и веник, собрал их и выкинул, чтобы вы с папой не узнали.

Мама похвалила сына за честное признание и вручила обещанные 3 рубля. Через несколько дней вазочку принесла соседка. Она зачем-то одолжила ее, а мама про это просто-напросто забыла. © CatGanch / Pikabu

Мимо проходит отец с ребенком, слышу разговор:

— Па-а-ап, а почему, когда тебя нет, мама зовет тетю Таню в гости чай пить?

— Какую?

— Которая поселилась рядом недавно.

— Ну... Наверное, скучно маме.

— Пап, а почему ты ее не зовешь, когда мама уходит?

Лицо отца озаряется ухмылкой. © Maconn / Pikabu

Однажды мы сидели в кафе, и в помещение зашел полный мужчина. И тут мой сын удивительно тонким и громким голосом спрашивает: «Папа, это что, самый толстый человек в мире?» © Simon Hayes / Quora

Как-то мы были на вокзале, и сын пошел в туалет — я ждала снаружи. На перроне он сначала долго присматривался к мужчине, а потом громко заявил: «Мама, он не помыл руки после туалета». Я вежливо промолчала, но он не успокоился и стал повторять это громче. Мужчина покраснел, как рак, а все вокруг знали, что он сделал. Вернее, не сделал. © Eva Lewicki / Quora