15 неожиданных вещей, которые страшно похожи друг на друга
Совершенно случайные предметы иногда имеют намного больше общего с людьми или животными, чем мы можем себе это представить.
Хотите убедиться сами? Мы в AdMe.ru сделали, пожалуй, одну из самых необычных и чертовски удивительных подборок — взгляните и вы, какие забавные совпадения приготовил для нас этот мир.
Кошка и жареная курица
Волосы Джастина Тимберлейка и лапша быстрого приготовления
Малыш и щенок
Сова и яблоко
Щенок и плюшевый медвежонок
Наряд женщины и чехол для телефона
Небоскреб «Бурдж-Халифа» и затяжка на колготках
Собака, которая сливается с полотенцем
Портрет Ван Гога и Чак Норрис
Подсвечник и Патрик из «Спанч Боба»
Древнеримский бюст и Элвис Пресли
Картофелина и тюлень
Пожарный гидрант и этот мальчик
Кусочек бекона и дельфин
Шоколадные круассаны и маленький ленивец
Фото на превью RCA Records
По материалам Bored Panda