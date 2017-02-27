15 неожиданных вещей, которые страшно похожи друг на друга

Совершенно случайные предметы иногда имеют намного больше общего с людьми или животными, чем мы можем себе это представить.

Хотите убедиться сами? Мы в AdMe.ru сделали, пожалуй, одну из самых необычных и чертовски удивительных подборок — взгляните и вы, какие забавные совпадения приготовил для нас этот мир.

Кошка и жареная курица

Волосы Джастина Тимберлейка и лапша быстрого приготовления

Малыш и щенок

Сова и яблоко

Щенок и плюшевый медвежонок

Наряд женщины и чехол для телефона

Небоскреб «Бурдж-Халифа» и затяжка на колготках

Собака, которая сливается с полотенцем

Портрет Ван Гога и Чак Норрис

Подсвечник и Патрик из «Спанч Боба»

Древнеримский бюст и Элвис Пресли

Картофелина и тюлень

Пожарный гидрант и этот мальчик

Кусочек бекона и дельфин

Шоколадные круассаны и маленький ленивец

Фото на превью RCA Records
По материалам Bored Panda

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