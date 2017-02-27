15 неожиданных вещей, которые страшно похожи друг на друга

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Совершенно случайные предметы иногда имеют намного больше общего с людьми или животными, чем мы можем себе это представить.

Хотите убедиться сами? Мы в AdMe.ru сделали, пожалуй, одну из самых необычных и чертовски удивительных подборок — взгляните и вы, какие забавные совпадения приготовил для нас этот мир.