15 неожиданных отзывов с просторов сети, которые затмили собой товар

Покупки в интернете — та еще лотерея. Неудивительно, что перед тем как сделать заказ, большинство из нас долго и скрупулезно изучают отзывы. Добросовестный ли продавец, быстрая ли доставка, соответствуют ли размер и качество товара его описанию — вот лишь немногие вопросы, которые могут волновать покупателя. Как выяснилось, читая чужие комментарии на сайтах онлайн-магазинов и различных заведений, можно не только почерпнуть полезную информацию, но и в два счета поднять себе настроение.

Мы в AdMe.ru едва не надорвали животы, просматривая искрометные отзывы героев нашей подборки. А из бонуса вы узнаете, какой известный всем предмет заставил нас ломать голову.

Не участвовать теперь курице в турнирах Большого шлема

Потому что все познается в сравнении

И нам адресок подскажите

Никаких претензий

Люцифер, это ты?

Когда у тебя богатое воображение

На страже семейных ценностей

Рукав для самых рискованных

Когда очиститель воздуха стоит своих денег

Ватрушки подсластят даже самый горький осадок

Даже самим захотелось

Без фотодоказательств отзыв был бы неполным

Можно вывезти игру из Чебоксар, но не Чебоксары из игры

На кого же тогда XXL?

Информация о котиках априори не может быть лишней

Бонус: теперь и мы не уснем

А вы читаете отзывы перед покупкой товаров в интернете? Попадались ли вам среди них перлы, которые удачно дополнили бы нашу подборку?