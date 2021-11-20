15 неординарных историй о людях, которые ведут крайне насыщенную жизнь во сне

У некоторых людей с отходом ко сну приключения не заканчиваются, а только начинаются. Кто-то, к своему удивлению, видит вещие сны, кто-то перемещается в какие-то мистические или сказочные локации. А у кого-то и вовсе сновидения просачиваются в реальность в виде ночного бормотания или даже лунатизма и ставят людей в юмористически неловкие ситуации.