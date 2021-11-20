15 неординарных историй о людях, которые ведут крайне насыщенную жизнь во сне
У некоторых людей с отходом ко сну приключения не заканчиваются, а только начинаются. Кто-то, к своему удивлению, видит вещие сны, кто-то перемещается в какие-то мистические или сказочные локации. А у кого-то и вовсе сновидения просачиваются в реальность в виде ночного бормотания или даже лунатизма и ставят людей в юмористически неловкие ситуации.
Читая истории об увлекательной ночной жизни некоторых пользователей, мы в AdMe.ru испытали буквально весь спектр эмоций, поэтому не смогли пройти мимо и не поделиться яркими рассказами с вами.
- В детстве мне иногда снился один сон: я работал на железной дороге. Утром приходил на работу, а вечером, как и положено, возвращался домой. Вот только работа у меня была особенная — я был частью рельсы и по мне проходили поезда. © Подслушано / VK
- Приснилось, что McDonald’s запустил большую рекламную кампанию, в которой черными необычными буквами была написана всего лишь одна фраза: «У нас это есть». Ну решил заехать. Подъехал к окошку и сказал: «Я видел вывеску. Можно заказать это?» Динамик молчал целых 10 секунд, и потом раздался голос: «Думаете, вы готовы?» Я завопил и унес оттуда ноги. © neilnevins / Tumblr
- Мой парень однажды выпалил во сне: «Ты засовываешь мне хлеб в уши!» Дальше пробормотал что-то неразборчивое и добавил: «Я становлюсь сэндвичем!» Все еще хохочу, когда вспоминаю. © burgervann / Reddit
- Парень повернулся, чтобы обнять меня, я тоже прижалась покрепче, и тут он приближается вплотную к моему уху и шепчет: «Просто чтобы ты знала: в шкафу что-то есть... Это... мультяшная черепаха». Я изо всех сил постаралась не рассмеяться и ответила: «Хорошо, дорогой!» А когда он проснулся, то, конечно же, ничего об этом не помнил. © elizwacker / Reddit
- Мне приснилось, что торнадо были объявлены вне закона или что-то в этом роде. До сих пор помню, как дюжина полицейских машин с включенными сиренами едет прямо в сторону торнадо и оно их всех засасывает. © whisqrs / Tumblr
- Во сне я разговаривал с молодым беловолосым человеком в каюте лодки посреди штормового моря. Он забыл о себе все, за исключением того, что его имя рифмовалось со словом «время», поэтому он начал называть себя Время. Я предложил ему апельсин в обмен на содержательную беседу. Он взял дольку и сказал: «Ничего не высечено в камне, но зато расположено на грунтовой дороге. Если слишком часто будешь катить повозку по одной и той же дороге, вскоре это станет единственным путем, по которому ты сможешь двигаться без сопротивления». © one-time-i-dreamt / Tumblr
- Ночью муж начал кричать, что не чувствует левой руки. Я указала пальцем, что он щипает подушку, а не руку, но тогда он вообще пришел в ужас, решив, что потерял руку. Я показала, что его рука под подушкой. И только тогда он просто сказал: «Хорошо» — и захрапел. А мне потребовался еще час, чтобы снова уснуть. © rox-and-soxs / Reddit
- Гуляла по ТЦ, оставила всю зарплату, зато прикупила несколько платьев, шикарную юбку, да еще и в парфюмерном была акция! Тут вижу: в обувном они... сапоги моей мечты! Примерила — идеально. Уже иду с ними на кассу, но тут просыпаюсь. Горькое разочарование перекрывает дикое облегчение, что семейный бюджет не пострадал. © Подслушано / VK
- Приснился недавно сон, большую его часть уже и не помню. Однако момент, когда я лежала на маленьком ледяном острове в окружении множества пингвинчиков, лежащих рядом и греющих меня, останется со мной надолго. © Подслушано / VK
- «Я буду королевой Монако!» — ни с того ни с сего заявила моя жена однажды ночью. Самым уморительным был ее тон, гордый и напористый, как будто она искренне уверена в своих правах на трон. © Jamdog77 / Reddit
- Снится, что иду по своим делам и ко мне подходит гадалка, предлагает погадать. Я отнекиваюсь, а она на своем настаивает. Приводит она меня в помещение, там сидит много людей в ожидании приема. Мне дают выпить какой-то отвар и говорят ждать: отвар должен подействовать и меня пригласят. Выпила, жду. Рядом сидит женщина и спрашивает невзначай: «А как у тебя дела с твоим парнем?» Говорю: «Ой, у нас все так хорошо складывается, такой молодец, старается во всем». А она отвечает: «Смотри, он на самом деле не такой, каким себя выдает». Через время я узнала, что он действительно обманывал меня. В период, когда приснился сон, уже были регулярные измены, а я думала, что у нас в отношениях все прекрасно. © Палата № 6 / VK
- Приснился сон, в котором я сидел в темном офисе. Реальность казалась какой-то искаженной и странной. Неподалеку стоял аквариум, освещающий комнату. Вдруг рыба посмотрела на меня и пугающе ухмыльнулась, показав человеческие зубы, а затем произнесла очень глубоким голосом: «Ты уже достаточно здесь пробыл, лучше проснуться, пока ты не забыл, как это делать». Вскочил с кровати в холодном поту. © undergroundghosts / Tumblr
- Моя тетя любит рассказывать историю о том, как она и моя двоюродная сестра однажды спали в одном номере в отеле. Тетя проснулась, чтобы сходить в туалет, и обнаружила, что сестра сидит на кровати, скрестив руки на животе, раскачивается взад-вперед и тихо хихикает. Когда тетя спросила, что она делает, сестра ответила: «Я держу на руках ребенка, и у него взрослая улыбка!» Довольно криповая история. © Dusty_Old_Bones / Reddit
- Мне часто снятся кошмары, я очень «активно» сплю: ворочаюсь, руками машу, брыкаюсь. Выдались у меня тяжелые полгода, и случилась роковая ночь. Мне снился кошмар, каких у меня еще не было, и, когда я проснулся, я не осознавал, что проснулся, мне это казалось продолжением сна, где на меня напала темная фигура. Я ее спихнул с кровати, и тут моя жена наконец соизволила заговорить — я понял, что произошло. Я извинялся множество раз, объяснял ситуацию, но она вбила себе в голову, что я сделал это намеренно, поэтому теперь она подает на развод. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было лет 10, я ходила во сне и повторялось это практически каждую ночь на протяжении 2 месяцев. Вставала я и одевалась всегда с одной целью, о чем и говорила родителям: «Отстаньте, мне на работу пора». Обычно я доходила до двери и там засыпала, но пару раз пыталась ее открыть, а однажды даже вышла в подъезд. Закончилось это в ту ночь, когда я точно так же проснулась, чтобы идти на работу, но меня остановил папа и сказал, что меня уволили. Я облегченно вздохнула, вернулась в постель и больше не лунатила. © Палата № 6 / VK
Вам наверняка тоже не раз приходилось видеть впечатляющие сны или слышать уморительный бубнеж спящих родственников. Расскажите пару таких историй.
Фото на превью undergroundghosts / Tumblr
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