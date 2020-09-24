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15 неоднозначных фото, на которых изображено вовсе не то, о чем вы сначала подумали

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Некоторые снимки настолько обманчивы, что даже самый внимательный зритель не сразу понимает, что перед ним — фотография или рисунок, милая записка или грубое послание, дверь из «Шоу Трумана» или... Впрочем, смотрите сами.

Мы в AdMe.ru вынуждены были пару раз протереть глаза, прежде чем мы додумались, что же на самом деле изображено на этих снимках. Попытайтесь разобраться и вы. А в конце статьи вас ждет душераздирающий бонус, который доказывает, что налет цивилизации слетает с любого человека по щелчку пальцев.

1. «Знакомая преподает в детской музыкальной школе. На 8 Марта получила от ученицы такой букет. Девочку зовут Валя»

© Mr.Kolyma / Pikabu

2. Нет, это не новая собачья стрижка. Присмотритесь

© CodeSamurai / Reddit

3. Это не кадр из «Шоу Трумана», а настоящая дверь, ведущая под воду на Цугском озере, Швейцария. Можно спуститься по лестнице и полюбоваться рыбками

© DIY_Maxwell / Reddit, © Kecko / Flickr, © Kecko / Flickr

4. Художник Джон Маршалл создает силуэты из картона и фотографируется с ними на закате

5. «Сегодня я узнал, что обои Windows 10 — это настоящая фотография»

© news.microsoft.com, © messer654 / Pikabu, © Windows / Youtube, © Windows / Youtube

6. Кажется, будто в этих вагонах везут огромные манты

© ilushkin / Reddit

7. Похоже, перед нами запасной состав бременских музыкантов

© KickMurderSquad / Reddit

8. Улица под наклоном, сфотографированная под наклоном

© digdilem / Reddit

9. «Я подумал, что это паук!»

© the_farkas / Reddit

10. Это не рисунок, а работа сварщика

© Александр Насибулин / VK, © Александр Насибулин / VK

11. Неизвестное науке животное — собакорог!

© Aelle1209 ? Reddit

12. «Невидимый» грузовик с топливом

© DashExposeTheHoes / Reddit

13. «За одну ночь мой бигль стал вдвое длиннее»

© Im_Ashe_Man / Reddit

14. Гигантский бабуин нападает на автомобиль. Или нет

© Skweebinstein / Reddit

15. «У меня вчера чуть сердечный приступ не случился. Иду из кухни ночью и вижу здоровенную крысу на тумбочке! Оказалось, свекла»

© taalen / Pikabu

Бонус: «Сегодня в ялтинском зоопарке снял, как леопард подкрадывается к зебре»

© malyshevaleksey / Pikabu

А у вас есть фотографии, на которых случайно получилось совсем не то, что вы хотели?

Фото на превью Mr.Kolyma / Pikabu
6842446
17k