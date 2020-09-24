15 неоднозначных фото, на которых изображено вовсе не то, о чем вы сначала подумали

Некоторые снимки настолько обманчивы, что даже самый внимательный зритель не сразу понимает, что перед ним — фотография или рисунок, милая записка или грубое послание, дверь из «Шоу Трумана» или... Впрочем, смотрите сами.

Мы в AdMe.ru вынуждены были пару раз протереть глаза, прежде чем мы додумались, что же на самом деле изображено на этих снимках. Попытайтесь разобраться и вы. А в конце статьи вас ждет душераздирающий бонус, который доказывает, что налет цивилизации слетает с любого человека по щелчку пальцев.

1. «Знакомая преподает в детской музыкальной школе. На 8 Марта получила от ученицы такой букет. Девочку зовут Валя»

2. Нет, это не новая собачья стрижка. Присмотритесь

3. Это не кадр из «Шоу Трумана», а настоящая дверь, ведущая под воду на Цугском озере, Швейцария. Можно спуститься по лестнице и полюбоваться рыбками

4. Художник Джон Маршалл создает силуэты из картона и фотографируется с ними на закате

5. «Сегодня я узнал, что обои Windows 10 — это настоящая фотография»

6. Кажется, будто в этих вагонах везут огромные манты

7. Похоже, перед нами запасной состав бременских музыкантов

8. Улица под наклоном, сфотографированная под наклоном

9. «Я подумал, что это паук!»

10. Это не рисунок, а работа сварщика

11. Неизвестное науке животное — собакорог!

12. «Невидимый» грузовик с топливом

13. «За одну ночь мой бигль стал вдвое длиннее»

14. Гигантский бабуин нападает на автомобиль. Или нет

15. «У меня вчера чуть сердечный приступ не случился. Иду из кухни ночью и вижу здоровенную крысу на тумбочке! Оказалось, свекла»

Бонус: «Сегодня в ялтинском зоопарке снял, как леопард подкрадывается к зебре»