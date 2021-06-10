17 детей выдали необъяснимые фразы, от которых у взрослых мурашки пляшут джигу
Какой ребенок не выдавал перлы, над которыми хохотали все домашние, а то и половина интернета? Но иногда детишки могут сморозить нечто настолько странное, что у нас, взрослых, дар речи пропадает. Не ровен час, почувствуешь себя персонажем ужастика или книги Стивена Кинга. Герои этой подборки — мамы, папы, бабушки, а иногда и выросшие дети — вспомнили о подобных случаях в треде.
Мы в AdMe.ru считаем, что всему можно найти рациональное объяснение. Однако после прочтения этих историй кое-кому из редакции пришлось засыпать с включенным светом.
- Средний сын сказал, что до меня у него была другая мама. Опрятная блондинка, не слишком красивая. Он словно вспомнил об этом случайно и с эмоцией в голосе сообщил: рядом с ней ему никогда не суждено было повзрослеть. Но он выбрал меня, потому что я позволю ему вырасти и состариться. Под конец сын спросил: «Да, мама? Я смогу вырасти на этот раз?» Когда вспоминаю это, до сих пор пробирает холодок. © Sleepybear1314 / Reddit
- Смотрела старое видео с выступлением джазового барабанщика. Понятия не имею, кто это был, но он играл классно. Моя дочь 3 лет с минуту наблюдала и вдруг выдала: «Я тоже играла на барабанах, когда была мужчиной». Сейчас она не помнит эту историю, но растет музыкальной девочкой. Надеюсь, такой и останется. © d0gf15h / Reddit
- Моя 5-летняя дочка заявила: «Я дважды была в твоем животе, мама. Первый раз у меня не получилось выйти, но я вернулась». Моя первая беременность действительно окончилась выкидышем, но дочь не знала об этом, мы ей не говорили. А вообще, у дочери потрясающая память. Может быть, однажды она слышала, как мы с мужем обсуждали выкидыш, и запомнила? Другие объяснения меня пугают. © Impius_Operandi / Reddit
- Когда дочери было 4 года, она сказала, что была моей бабушкой. Последняя часто снилась мне во время беременности. © cflores156 / Reddit
- Как-то раз сынок сказал мне: «Мама, когда я был большим, а ты — маленькой, мы танцевали на кухне». Но единственным человеком, с которым я когда-либо танцевала на кухне в детстве, был мой дедушка. © KLWK / Reddit
- Я приглядывала за племянником, когда ему было 3 или 4 года. Однажды он увидел у меня дома магнитик из Аризоны. Там была изображена пустыня. Мальчик показал на него пальцем и сообщил, что жил «у таких же красных скал со своей первой семьей». Потом ему стало грустно, больше он ничего такого не рассказывал. © auntiepink / Reddit
- Как только я научился говорить (мне было около 2 лет), стал рассказывать родителям о своей лунной семье, как я жил с ними, пока не сказал плохое слово. После этого меня отправили на Землю. Мама очень разозлилась после реплики, что она делает все не так, как моя лунная мама. © Leaving_a_Comment / Reddit
- Однажды сестра рассказала историю про 3-летнего племянника. Он расплакался в машине и ни с того ни с сего крикнул ей: «Я ждал добрых 100 лет, чтобы родиться!» © Kurichan28 / Reddit
- Слышала о ребенке, который «выбрал» родителей. Он сказал, что те выглядели как потенциально хорошие мама и папа, когда он увидел их на Гавайях возле розового здания. Во время беременности матери пара действительно отдыхала там. Конечно же, отель был выкрашен в розовый цвет. © MagicSticks51 / Reddit
- В 3 года каждый вечер перед сном рассказывала маме истории о другой семье, о своих братьях и сестрах, а еще о собаке. Однажды сказала, что хочу белье как у больших девочек. Она пообещала купить, когда меня приучат к горшку. Ответила ей, что другая семья уже приучила, так что могу носить белье хоть сейчас. В тот день мне его дали, и после этого у меня ни разу не случалось конфуза. Маме так и не пришлось приучать меня пользоваться горшком. © rougeonreddit / Reddit
- В детстве мы с папой смотрели программу «Наука выживать». Однажды показывали эпизод про лес и я сказал что-то вроде: «Однажды я заблудился в лесу с друзьями, но меня так и не нашли». © Anko_Dango / Reddit
- Когда внуку было около 4 лет, он говорил о работе на хладокомбинате. Однажды он упомянул своего босса и день, когда уволился. Я спросила, почему он ушел. Внук повернулся ко мне и с чувством произнес: «Я скажу тебе почему. Они заставляли меня работать 15 дней подряд без выходных. С меня довольно!» Было странно слышать весь этот праведный гнев из уст маленького мальчика. Позже дочь сообщила, что он впервые заговорил о хладокомбинате в 3 года. © mmartinez59 / Reddit
- Сын коллеги в 3-летнем возрасте рассказал, что выращивал рис и жил там, где сливались две реки. Он назвал эти реки, и коллега нашла это место на карте Восточной Азии. Звучит довольно дико. © eyespeeled / Reddit
- Среднего сына назвали в честь деда моей жены. Пару недель назад он внезапно заявил ей: «Помню, как в детстве ты сидела у меня на коленях». Однажды он взглянул в глаза моей теще, погладил ее по щеке и произнес: «Моя дочь». © Banksy0726 / Reddit
- Ехал с семьей навестить родственников. По радио передавали рекламный ролик о Лас-Вегасе, и я запел «Да здравствует Лас-Вегас», подражая Элвису Пресли, как вдруг мой маленький сын сказал: «Я не люблю Вегас. Спустил там кучу денег, а моя жизнь пошла под откос». Мы с женой переглянулись, не понимая, в чем дело. Сын больше ничего об этом не говорил. © Skyhornet / Reddit
- Семья моего товарища ужинала в ресторане в лыжной деревне. Как только они зашли, младшая сестра моего друга сказала: «Я знаю это место. Мы с мамой здесь рисовали». Мама не поняла, о чем та говорит, и переспросила. Девочка ответила, что речь о ее другой матери. Все были напуганы и полагали, что малышка дурачится. Но она вновь упомянула, что рисовала здесь, — уже в разговоре с официанткой. Последняя рассказала, что раньше на этом месте была художественная студия. У всех присутствующих мурашки по спинам побежали. © Cut-It- / Reddit
- Моя 5-летняя дочь говорила вещи вроде: «Когда я смотрю в зеркало, вижу много людей вокруг», «Почему в моей комнате было так много людей прошлой ночью?». Это длилось около 2 лет. Какое-то время она не упоминала ни о чем таком. Но вчера за обедом обернулась, посмотрела назад и произнесла: «Иногда я слышу голоса позади себя, но когда я оглядываюсь, никого не вижу». © Chappietime / Reddit
Какие необъяснимые фразы выдавал ваш ребенок или вы сами в детстве?
Фото на превью Unsplash
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