17 детей выдали необъяснимые фразы, от которых у взрослых мурашки пляшут джигу

Какой ребенок не выдавал перлы, над которыми хохотали все домашние, а то и половина интернета? Но иногда детишки могут сморозить нечто настолько странное, что у нас, взрослых, дар речи пропадает. Не ровен час, почувствуешь себя персонажем ужастика или книги Стивена Кинга. Герои этой подборки — мамы, папы, бабушки, а иногда и выросшие дети — вспомнили о подобных случаях в треде.