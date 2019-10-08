15 неловких СМС-переписок с крайне непредсказуемым финалом

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За всю жизнь вы наверняка не раз попадали в неловкие ситуации. Вот и герои нашей подборки не стали исключением и в один прекрасный день оказались участниками нестандартных СМС-переписок с неожиданным поворотом событий. Но вместо того, чтобы сгореть от стыда или покрутить пальцем у виска, они нашли в них повод для смеха.

Мы в AdMe.ru обожаем людей с чувством юмора, которые к тому же склонны к самоиронии. Поэтому решили собрать уморительные диалоги, ставшие популярными в сети, чтобы лишний раз напомнить, что не нужно относиться ко всему, и в частности к себе, слишком серьезно.

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Возвращаясь к теме ваших жизненных ситуаций: а вы рискнете поделиться скринами собственных переписок с неожиданным концом?

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