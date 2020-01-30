15 неловких СМС-переписок c людьми, которым никак не дается мастерство флирта

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Романтическое общение с противоположным полом действительно стоит возвести в ранг искусства. Ведь когда нам кто-то нравится, мы практически полностью утрачиваем способность мыслить критически и к тому же настолько сбиты с толку гормонами и эмоциями, что даже стандартные фразы используем нелепо и не к месту.

Но мы в AdMe.ru считаем, что здесь нечего стыдиться, ведь всем людям свойственно совершать ошибки и порой попадать в неловкие ситуации. Главное — не принимать это близко к сердцу, а лучше еще и посмеяться над собой, как и поступили герои нашей подборки, у которых случилась крайне неудачная переписка с предметами их воздыхания.