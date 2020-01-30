15 неловких СМС-переписок c людьми, которым никак не дается мастерство флирта
Романтическое общение с противоположным полом действительно стоит возвести в ранг искусства. Ведь когда нам кто-то нравится, мы практически полностью утрачиваем способность мыслить критически и к тому же настолько сбиты с толку гормонами и эмоциями, что даже стандартные фразы используем нелепо и не к месту.
Но мы в AdMe.ru считаем, что здесь нечего стыдиться, ведь всем людям свойственно совершать ошибки и порой попадать в неловкие ситуации. Главное — не принимать это близко к сердцу, а лучше еще и посмеяться над собой, как и поступили герои нашей подборки, у которых случилась крайне неудачная переписка с предметами их воздыхания.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Бонус: умение выйти сухим из воды — 10 из 10
У вас случались подобные переписки с горе-ловеласами? Можете пересказать пару таких диалогов?