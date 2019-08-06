15+ нелепых ситуаций, в которых вы едва ли захотели бы оказаться

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Уехать в поезде в одном ботинке, сломать вещь, не успев ее распаковать, или покраснеть, когда ваш ребенок задает незнакомцу неудобные вопросы: герои этой статьи хорошо понимают, каково это. Однако они не теряют присутствия духа, напротив, нашли в себе смелость поделиться своими неудачами со всем интернетом и от души посмеяться над собой.

AdMe.ru знает как минимум 17 неловких ситуаций, в которых, мы надеемся, вы никогда не окажетесь.

17. Что ж, по крайней мере, не на футболке

16. «Мой 3-летний сын сказал этому парню в McDonalds, что у него спадают штаны»

15. «Я был на работе и так сильно расстроился оттого, что кто-то оставил здесь свою собаку, что вышел поиграть с ней. Оказалось, это была статуя»

14. «Я не мог дождаться своего выпускного альбома. Как выяснилось, из всех 153 заполненных бланков с личными вопросами они потеряли только мой»

13. Парень потерял свой ботинок, как только двери метро закрылись

12. «Через 5 минут мне выезжать»

11. Когда оказываешься не в том месте не в то время: «Тупой вопрос: сколько длится бейсбольный матч?»

10. «Я даже не знаю, как это произошло»

9. «В моем парике седой волос»

8. «Я пришел на занятия в полной уверенности, что взял со стола на кухне свой ноутбук»

7. «В Англии моя двоюродная сестра сказала коллегам, что хочет на день рождения торт с Мэрайей Кэри. Они недопоняли и подарили ей этот торт. Это Мария Кюри»

6. «Так моя мама узнала, что я сегодня проколола соски»

My mom found out I got my nipples pierced today pic.twitter.com/BCRE1dz68f — Syd (@Sydney_allenn) October 23, 2018

5. «Ходить в туалет в доме друга и так дискомфортно. Еще хуже, когда понимаешь, что туалетная бумага кончилась, а ты уже зашел слишком далеко»

4. «Только что получил свою новую мы...»

3. «Я начал пользоваться чернилами, которые стираются при нагревании. А потом оставил свой блокнот на солнце»

2. «Оставил свою тапочку на окне на 2 месяца, и она села»

1. Иногда находишь свои вещи в самых неожиданных местах: «Я эту штуку НЕДЕЛЯМИ искал»

I’ve been looking for this thing for WEEKS pic.twitter.com/ZuKJGYXSPa — Kenny Montemayor (@kmonte1313) February 12, 2018

Случалось ли с вами нечто смешное и неповторимое? Этот список будет неполным без вашей истории!