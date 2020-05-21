15+ неэтичных на первый взгляд советов, которые могут облегчить вам жизнь

Если вы не хотите тратить целое состояние на обручальное кольцо, купите его в ломбарде и скажите вашей невесте, что оно принадлежало вашей бабушке. Это не только сэкономит вам деньги, но и сделает подарок более ценным. © InJpnHrtSrgn1StdyHnd / reddit

Если вы считаете себя некрасивым и хотите познакомиться с кем-то через интернет, запишитесь на консультацию к пластическому хирургу по поводу ринопластики. Доктор сделает ваше фото и отредактирует его, чтобы показать, как вы будете выглядеть после процедуры. Используйте этот снимок для профилей на сайтах знакомств. © Kingmeirl / reddit

Возьмите любой ключ и сломайте ту часть, которая вставляется в замок. Если вы опоздаете на работу и ваш босс спросит о причине, покажите ему этот ключ и скажите: «Мой дурацкий ключ сломался в замке входной двери, и мне пришлось ждать слесаря». © nickbmd / reddit

Если вы со своей невестой или женихом хотите посетить какое-нибудь историческое здание или музей, но у вас нет денег, скажите, что рассматриваете его как место проведения празднования. Скорее всего, вас пропустят бесплатно. © Lurkylurkesome69 / reddit

Дайте поймать себя на маленькой лжи. Люди будут думать, что вы не умеете врать, и никогда не заподозрят вас в обмане. © NeedsMoreRope / reddit