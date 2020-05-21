15+ неэтичных на первый взгляд советов, которые могут облегчить вам жизнь
Наверняка каждому из нас приходилось делать выбор между хорошим поступком и тем, за который, возможно, потом будет мучить совесть. Принять подобное решение бывает непросто, однако иногда второй вариант может оказаться не только более выгодным, но даже разумным.
AdMe.ru обнаружил на Reddit целое сообщество, пользователи которого делятся «вредными» советами.
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Первый раз у парикмахера? Скажите ему, что на днях у вас состоится свадьба. Мастер приложит максимум усилий, чтобы подстричь вас как можно лучше. © djrj12 / reddit
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Вам нужно отправить работу преподавателю именно сегодня, а на часах 23:59 и она еще не готова? Отправьте работу, которую вы готовили для другого предмета. Наверняка преподаватель посмотрит письмо только утром и напишет, что вы ошиблись и прислали другой документ. Так вы выиграете время для завершения реферата или курсовой. © NUTS_STUCK_TO_LEG / reddit
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Уходите на обеденный перерыв за час до начальника. Когда он уйдет на свой, у вас фактически будет еще один час для отдыха. © MuskAsAlien / reddit
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Если вы хотите, чтобы в ресторане вас обслужили по высшему разряду, возьмите с собой блокнот и делайте в нем какие-то пометки. Персонал подумает, что вы ресторанный критик, и уделит вам максимум внимания. © SirShaunIV / reddit
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Если вы бронируете номер в более-менее дорогом отеле, скажите, что у вас намечается какое-либо значимое событие, например юбилей свадьбы. Почти наверняка вам предоставят улучшенный номер или дадут иные бонусы. © ShowerPig / reddit
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Если вы не хотите тратить целое состояние на обручальное кольцо, купите его в ломбарде и скажите вашей невесте, что оно принадлежало вашей бабушке. Это не только сэкономит вам деньги, но и сделает подарок более ценным. © InJpnHrtSrgn1StdyHnd / reddit
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Если вы считаете себя некрасивым и хотите познакомиться с кем-то через интернет, запишитесь на консультацию к пластическому хирургу по поводу ринопластики. Доктор сделает ваше фото и отредактирует его, чтобы показать, как вы будете выглядеть после процедуры. Используйте этот снимок для профилей на сайтах знакомств. © Kingmeirl / reddit
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Возьмите любой ключ и сломайте ту часть, которая вставляется в замок. Если вы опоздаете на работу и ваш босс спросит о причине, покажите ему этот ключ и скажите: «Мой дурацкий ключ сломался в замке входной двери, и мне пришлось ждать слесаря». © nickbmd / reddit
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Если вы со своей невестой или женихом хотите посетить какое-нибудь историческое здание или музей, но у вас нет денег, скажите, что рассматриваете его как место проведения празднования. Скорее всего, вас пропустят бесплатно. © Lurkylurkesome69 / reddit
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Дайте поймать себя на маленькой лжи. Люди будут думать, что вы не умеете врать, и никогда не заподозрят вас в обмане. © NeedsMoreRope / reddit
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Вам надоело, что какой-то человек постоянно обращается к вам с просьбами о помощи? Пообещайте ему сделать то, что он просит, и сделайте это из рук вон плохо. Больше к вам приставать не будут. © IndustrialO / reddit
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Если у вас есть маленький ребенок и вы терпеть не можете менять ему подгузники, то скажите во всеуслышание что-то вроде «Кажется, кто-то покакал» (главное, чтобы это не было правдой), а потом пойдите вместе с малышом в другую комнату. Проведите там какое-то время, а когда на самом деле придет пора сменить подгузник, заявите своему супругу: «Теперь твоя очередь, я уже делал это сегодня». © existentialzebra / reddit
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Если человек, который сидит в самолете перед вами, слишком сильно наклонил свое кресло и оно вам мешает, врубите кондиционер на полную и направьте его на макушку соседа. © MedievilMusician / reddit
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Если родственники достали вас с вопросами о детях, скажите, что ваша супруга беременна. А через несколько месяцев сообщите, что беременность прервалась. Им будет неудобно задавать подобные вопросы впредь. © FascinatedBox / reddit
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Если вы случайно немного поцарапали чей-то автомобиль, напишите записку неуверенным почерком, где сообщите, что вам 5 лет и вы нечаянно задели машину своим велосипедом. Прикрепите к записке $ 5 и добавьте, что это вся ваша наличность. © PM_UR_SMALL_TITS_2ME / reddit
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Если в вашей карьере был длительный перерыв и ваш потенциальный работодатель спрашивает о его причине, скажите, что в это время ухаживали за пожилой бабушкой, дедушкой или другими родственниками преклонного возраста. © squirrelbee / reddit
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Подарите вашим детям на Рождество мешочек угля. Когда они начнут плакать, объясните, что Санта ошибся и вы все уладите. Когда магазины откроются после каникул, купите то, что они хотели. После этого дети будут считать вас героем, а Санту — антигероем. © gingerbhoy / reddit
Может, и вам приходилось делать подобный выбор? В пользу какого решения вы склонились?
Фото на превью djrj12 / reddit