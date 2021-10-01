15+ наших женщин с улыбкой признались, каково это — жить с иностранцем
Общение с иностранцами часто запоминается комичными моментами, которые случаются из-за языкового барьера, не совпадающих с реальностью стереотипов о других странах, разницы культур, повседневных привычек, кулинарных предпочтений и традиций. А у тех, кто создал семью с гражданином другой страны, курьезных случаев набирается целый воз.
Мы в AdMe.ru наткнулись на истории от женщин, живущих с иностранными партнерами, и решили опубликовать их.
- Надела халат с разрезом, прихожу на кухню.
— Очень халатная Даша! — приветствует меня Стефан.
— Ты знаешь, что халатность — это уголовное преступление в России?
— Да откуда вы берете свои слова?! © miss_amuge / Twitter
- Мой муж — финн. Разговариваем друг с другом по-английски, учить языки лень. Всегда шутили на тему, чей язык будет основным в семье. Сейчас уже ждем ребенка, и я с животом разговариваю по-русски. Супруг и не догадывается, что слышу, как он разговаривает с ним на финском, когда я сплю. Лингвистку ждем. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Муж моей подруги — итальянец, по-русски знает буквально 2–3 слова. И вот еду я с ними как-то по городу, нашу машину обгоняют, он раздраженно высовывается из окна и, грозя кулаком вслед, кричит на всю проезжую часть: «Привет!» © Просто царь / AdMe
- Моя подруга замужем за иностранцем. У того выскочил ячмень, он в панике, чуть ли не скорую вызывать собирается. Она показала ему дулю и плюнула в глаз. Все прошло. Теперь считает, что все русские женщины — ведьмы. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Муж — болгарин, по-русски говорит нормально, с ошибками, но понять всегда можно. Только в жизни русский не используем, говорим на болгарском, я уже давно привыкла. Но, когда моя мама прилетает в гости, муж начинает вспоминать русский язык. Как-то он рассказал ей, что мы завтракали лошадками. У мамы дар речи пропал, а я ржала как конь! На завтрак я готовила оладушки. © Ирина Барон / AdMe
- Сестра вышла замуж за литовца. Приехала к ней и решила блинов наготовить. Замесила тесто с молоком, пробую первый блин: это было ужасно! Есть было невозможно, решила, что сливочное масло испорчено, и выбросила его вместе со всей миской теста. Молока больше не было, только сыворотка. Тесто замешано, и вот блин готов: снова ужасно! Решили, что яйца протухли. Разбиваю еще одно, чтобы понюхать: нет, все нормально. Потом пробовали и масло заменить на оливковое, тоже не помогло. В расстройстве пришлось завтракать бутербродами. Позже перевели надпись на сахаре с литовского языка: «лимонная кислота». © Klyotsalicious / Pikabu
- Однажды знакомые в Хельсинки пригласили на вечеринку в их бассейне под открытом небом меня со спутником. Хозяйка раньше была безответно в него влюблена. Смотрит она на меня в купальнике и говорит: «Вы, русские, как балерины сложены. А мы, финки, крепче: можем по бурелому пройти».
- Лет 10 назад встретила моя знакомая свою школьную подругу.
— Как жизнь?
— С мужем развожусь.
— А чего так? Тебе же нравилась в Голландии с ним жить?
— Да тоска там... Вот сидим с ним вечером, смотрим телевизор. А он вдруг почувствовал, что диван неудобным стал. Ну он звонит в мебельный магазин и заказывает новый диван, утром его уже привозят.
— И что тебя не устраивает?!
— Как что? Интриги нет! Скучно...
P. S. Это был четвертый брак дамы с иностранцем. Каждый раз ей становилось скучно, но ее финансовое благополучие от разводов только укреплялось. © Toshan81 / Pikabu
- Мой бывший, иностранец, подшучивал надо мной, когда я пила томатный сок во время еды. Говорил, мол, как можно запивать еду томатным супом? © Елена Ухатская / Facebook
- Моя австрийская свекровь при первом знакомстве решила меня поразить русской кухней в знак гостеприимства. Сварила борщ, но, так как свекла в их краях только маринованная в банке, а рецепт собирался по соседям, участникам ВОВ, это было горячее уксусное варево из капусты и ошметков твердой свеклы. Вторым блюдом шла зеленая жижа, потому что гречка в те времена продавалась лишь в аптеке, зеленая, как диеткрупа.
К адскому борщу еще прилагались взбитые сливки, «почти сметана». Муж смеялся до слез, видя все это. Потом, конечно, были и настоящие борщи, а вот за гречкой закрепилось название «вонючая каша», она стала хитом в кулинарии моих свекров. Они ее ели постоянно, в любом виде, с молоком, мясом, с грибами. © Алена Артемова / Facebook
- Когда мой первый муж, финн, ухаживал за мной, на первый праздник 8 Марта он подарил мне букет из 3 гвоздик (красная, розовая и белая). Я была в ярости, мне казалось, что такие цветы дарят на юбилеи пожилым мужчинам. А он сильно растерялся. В Хельсинки такие цветы были редкостью, и он был горд, что нашел такую экзотику. Зато я научилась формулировать свои пожелания четко, и теперь у меня то мои любимые лютики, то пионы комнату украшают.
- Муж моей тети — англичанин. Долго жил в Москве. На заре этой жизни в первую очередь выучил числительные. И фразу «Какой этаж?», чтобы в лифте спрашивать. Ну и как-то раз на вопрос: «Какой этаж?» — ему ответили: «Последний». Такой цифры он, понятное дело, не знал и завис. В итоге люди сами нажали. © Алла Калинина / Facebook
- Моя немецкая свекровь в шоке: я готовлю без рецептов, не читая инструкции на упаковках. Попробовала — вкусно. Наверное, думает, что я колдунья. © Olga Tairowa / Twitter
- Привезла своего молодого человека первый раз в Россию, он иностранец. До Москвы летели, но в мой город решили ехать на поезде, так сказать, страну из окна посмотреть. И, чтобы жизнь раем не казалась, взяли плацкартный билет, а ехать 24 часа. Кульминацией вечера был его поход в туалет босиком! Проводник и весь вагон ржали как ненормальные, говорят, сразу видно, что нерусский. А мне пришлось 2 часа ему ноги антисептиком протирать, мало ли что. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У нас свиньи «говорят» «хрю-хрю», а у англичан — «ойньк-ойньк». Мой муж — немец. Он просто валялся со смеху, когда я ему объясняла, как разговаривают животные в России. Потом он еще долго рассказывал всем нашим интернациональным друзьям, что «в России все собаки сумасшедшие, потому что какая нормальная собака скажет „гав-гав“?!». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Подруга приехала в середине января в Петербург. Гуляют по территории Петропавловской крепости с итальянским мужем, тут видят — у Невы очередь. Он очень долго не мог поверить в то, что это желающие в прорубь окунуться.
- Девочки! Он сказал мне главные слова: «Помнишь, ты на Новый год делала розовый салат с селедкой? А сделай еще, пожалуйста». © Bjorktobe / Twitter
- Когда мой первый финский муж только за мной ухаживал, я ему рассказала, как мне нравятся джентльменские манеры у мужчин, и попросила подавать мне пальто. Он так вошел во вкус, что начал помогать надевать не только верхнюю одежду, но и перчатки стал натягивать. Окружающие в кафе и ресторанах сильно удивлялись.
А у вас был интересный опыт общения с иностранцами?
Фото на превью Depositphotos.com
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