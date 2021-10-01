15+ наших женщин с улыбкой признались, каково это — жить с иностранцем

Общение с иностранцами часто запоминается комичными моментами, которые случаются из-за языкового барьера, не совпадающих с реальностью стереотипов о других странах, разницы культур, повседневных привычек, кулинарных предпочтений и традиций. А у тех, кто создал семью с гражданином другой страны, курьезных случаев набирается целый воз.