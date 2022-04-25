15+ находок, которые свалились на людей как снег на голову

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Порой поражаешься тому, как люди, занимаясь бытовыми делами, натыкаются на нечто столь редкое, что хоть в музей звони. В скучной череде рутинных дней нас иногда поджидают исключительные находки. Ведь в мире столько потрясающих вещей — надо лишь внимательно оглядеться.

Мы в AdMe.ru обожаем скроллить ленту в поисках свежих фотографий и хотим познакомить вас с людьми, которые обнаружили редкие предметы и поспешили поделиться их снимками со всем миром.

«Я просто гулял и нашел монетку времен Римской империи»

У этой крыши есть еще одна крыша внутри

«Сегодня открыл пакет с буханкой хлеба, а внутри нее еще одна мини-буханка»

Эта цветная капуста выросла прямо на дороге, среди асфальта и бетона

«Сегодня нашел гиперодуванчик — 5 в одном»

«Нашел внутри мидии маленького краба»

А что ты там ожидал увидеть за такую цену, лобстера? © Rickleback_shots / Reddit

«Мыл посуду и оставил на губке семена помидоров. Сегодня обнаружил, что они проросли»

«Нашел на чердаке 165-летнюю книгу, а в ней — засушенный цветок»

Во те времена было принято хранить в книгах цветы, которые были в свадебных букетах или похоронных венках. © Earl_I_Lark / Reddit

«Много лет назад нашел гигантскую прищепку для одежды, а сегодня наткнулся на ее микробрата»

«В собачьем лакомстве нашел вот такую косточку в форме сердечка»

«Разрезала болгарский перец, внутри — еще один перец. Когда разрезала и его, нашла еще один — третий»

«Строители копали яму у родителей во дворе и обнаружили ступеньки, которые ведут в никуда»

«Нашел этот грот недалеко от Сент-Луиса. Было слишком холодно, чтобы плавать»

«Нашел моток пленки в лесу»

«Нашел это в своем шкафу. Снова вернулся в 2006 год»

«Нашел в лесу остатки старой фабрики по производству ножниц»

«На входной двери висит венок. Птица свела в нем гнездо»