15+ человек, которые обнаружили в собственных родственниках двойников знаменитостей

Раньше люди делали фотографии и обязательно их распечатывали. И иногда можно обнаружить, что люди на фото похожи на знаменитостей как две капли воды. Тут даже задумаешься: нет ли родственных связей с популярной певицей или актером, а может, даже с принцессой?

Мы в AdMe.ru отыскали такие фотографии, глядя на которые невозможно не заметить сходство со знаменитостями.

«День свадьбы моих родителей. Мне кажется, что папа похож на Мэтта Деймона»

«Мой дедушка выглядит как смесь Мэтта Деймона и Леонардо Ди Каприо»

«Оказывается, моей двоюродной бабушкой был Гарри Поттер»

Увеличьте изображение! Слева от нее стоит Кэтрин Зета-Джонс! © unknown author / Reddit

«Папа похож на Джемейна Клемента»

«Мой прадедушка похож на олдскульного Зака ​​Эфрона»

«Я помню, как люди все время останавливали нас, когда я была маленькой, и говорили маме, насколько она похожа на принцессу Диану»

«Моя подруга только что опубликовала поздравление с Днем ветеранов, приложив фото своего отца. Он похож на молодого Нила Патрика Харриса»

«Мой дедушка похож на парня из „Острых козырьков“»

«В молодости отец моей невестки был похож на Дэниела Стерна из фильма „Один дома“»

«Папа моего друга похож на Джеффа Голдблюма — злодея»

«Мой папа (слева) выглядит как молодой Люк Скайуокер»

«Мой папа похож на Эйнштейна»

«Мой прадед был похож на Эдди Мерфи»

«Прабабушка моего друга похожа на бабушку из мультфильма „Тайна Коко“»

«Люди говорят, что мой папа похож на Марка Хэмилла»

«А вам тоже кажется, что мой папа напоминает полковника Сандерса?»

«Мой папа в конце 70-х годов был похож на Тома Круза. У него, кстати, до сих пор такие волосы»