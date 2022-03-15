15 начальников, от которых сотрудники готовы удирать сверкая пятками

У большинства их нас был в жизни начальник, от которого хотелось скорее сбежать из-за непрофессионализма, вздорного характера или неправомерных требований к сотрудникам. Такая ситуация на работе раздражает и порядком портит настроение. Зато спустя некоторое время после ухода от токсичного руководителя истории с прошлой работы можно рассказывать знакомым вместо анекдотов.