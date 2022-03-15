15 начальников, от которых сотрудники готовы удирать сверкая пятками
У большинства их нас был в жизни начальник, от которого хотелось скорее сбежать из-за непрофессионализма, вздорного характера или неправомерных требований к сотрудникам. Такая ситуация на работе раздражает и порядком портит настроение. Зато спустя некоторое время после ухода от токсичного руководителя истории с прошлой работы можно рассказывать знакомым вместо анекдотов.
Мы в AdMe.ru зачитались историями тех, чей начальник не особо заглядывал в должностную инструкцию сотрудников и распределял задания, не ограничивая свою фантазию.
- Однажды начальница собрала сотрудников и предложила выехать всем на шашлыки на ее дачу. Мясо она планировала купить на деньги конторы, а за это мы должны были поработать у нее. Вскопать огород, например. Мы предложили просто скинуться на мясо, но она почему-то очень обиделась и недели 2 ни с кем не разговаривала.
- Кто-то в офисе был раздражен тем, что я быстро справляюсь со своей работой, и поручил мне пересчитать ведро шурупов и гвоздей. Оно собирало пыль годами, и ничего из этого не планировалось продавать. Я отказался и вернулся к своему компьютеру. Пришлось научиться делать вид, что занят. © jinkies_youstopthat / Reddit
- Приходит ко мне начальник, он очень любил называть себя «основатель компании», в которой работало 4 с половиной человека. Просит, чтобы я пофотошопила готовые маникюрчики салона, где работала его пассия. Подправить длину, блики, убрать затеки, заусенцы и т. д. И за эту работу он мне предложил сходить в этот же салон на маникюр бесплатно. Он серьезно думал, что я пойду в салон, где ноготочки после маникюра приходится фотошопить. © WhiteWhite / Pikabu
- Как-то начальница насмешила меня, предложив заплатить мизерную сумму за то, чтобы я пришла к ней домой в субботу и помогла с ее бизнесом в интернет-магазине, то есть сделала всю работу за нее. Она была разочарована, когда я сказала, что мои выходные забиты планами с друзьями, семьей и моим партнером и я не собираюсь быть рабыней в выходной день. © leapingdaffodil / Reddit
- Работала с 8:00, но хозяйка попросила выйти раньше, чтобы успеть до открытия магазина съездить за товаром. Когда я спросила, оплатит ли она это время, она так удивилась: «Тебе что, жалко потратить полчаса своего времени?»
- Однажды начальница попросила меня заехать утром домой к одному из директоров и забрать белую рубашку для какой-то важной встречи. Жил этот босс в коттеджном поселке вдалеке от маршрутов общественного транспорта, так что пришлось ехать туда на такси. Привез эту драгоценную рубашку, а меня с порога упрекнули: оказалось, я должен был встать на пару часов раньше, чтобы успеть аккурат к началу рабочего дня. Деньги на такси, естественно, никто не дал.
- Некоторое время назад менеджер продавал свою личную машину и пригласил меня и еще одного парня с работы, чтобы мы просто побыли в гараже на случай, если покупатель попытается ее украсть. Мне до сих пор неясно, чего он ожидал от нас, но в конце концов покупатель отказался. © DBrackets / Reddit
- Была у нас одна руководительница среднего звена. Какой-никакой, а начальник. И любила она свои подчиненным задания давать, не связанные напрямую с их обязанностями. Например, меня она попросила написать реферат для ее сына-оболтуса, который учился заочно в техникуме. Сейчас меня это удивляет, но я это делала. Меня хвалили, а я еще и радовалась. © mayfani / Pikabu
- Работала я в одной фирме 3 года в довольно дружном коллективе. Каждый год в день новогоднего или другого корпоратива владелица фирмы приезжала днем в офис и объявляла, что именно сегодня днем будет собрание начальников отдела. Первый год я думала, что она так делает, чтобы народ не начал отмечать среди рабочего дня. Как оказалось, эти «дневные» собрания начинались в 17:00–18:00, в результате все праздники срывались. Около 19:00 она с довольным лицом отпускала людей домой, но праздновать уже ни у кого настроения не оставалось.
- Я был менеджером, координировал проект и работу всех отделов. Не спал, не ел. Проект сдал, очень хорошую премию выплатили, босс ходил петухом и бил себя в грудь, мол, какой он молодец, так хорошо платит сотрудникам. Принес я деньги жене, а она достала калькулятор и села считать: столько выходных я работал полный день, на столько-то часов задерживался после работы. Мне выплатили деньги, которые просто должны были по ТК за переработки, даже чуть меньше, а не премию. Пришел к директору, а меня мягко послали, потому что якобы выплатили все, что «должны были». © Подслушано / Ideer
- Самым худшим начальником был мой папа. Я ему сказала, что мне нужны деньги — пусть выплатит зарплату, которую задержал. А он удивился, зачем они мне, ведь я с парнем живу. Я в тот момент была просто обескуражена, не знала даже, что ответить. И ведь работала я как полноценный сотрудник — единственный бухгалтер.
- Я должен был руководить футбольной командой своего босса и информировать его о ситуации, чтобы казалось, будто он знает, что происходит. Хотя начальник знаком с кучей парней, которые тоже были в его лиге. Мы выиграли чемпионат, и он купил мне в награду пиццу среднего размера. © SanchoMandoval / Reddit
- Начальник попросил положить ломтики лимона под кухонные шкафы и полки, чтобы он мог проверить, убирают там или нет. © Smeakoid-Gointz / Reddit
- Была начальница, которая считала микроволновку злом. Свой лоток с едой она клала на батарею в нашем кабинете. А когда я уходила разогревать еду, она осуждала меня.
- Был у меня начальник лет 8 назад. На магазине сигналка стояла, ему сообщение приходило: открыли, закрыли. Он любил позвонить часов в 9 вечера, чтобы задать много бестолковых вопросов по товару или дать указания. Звонил всем работникам. Перестала брать трубку, говорю: «Звоните до 19:00, потом я занята». Так он стал звонить с других номеров или со скрытых.
А вам приходилось сталкиваться с просьбой начальника, которую вы совсем не ожидали услышать и которая далека от должностных инструкций?
AdMe/Народное творчество/15 начальников, от которых сотрудники готовы удирать сверкая пятками
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